Unikátny pohľad na šidielka v milostnom objatí. Stačí otvoriť oči, všimnete si ich všade okolo vás

O máji sa tradične hovorí ako o mesiaci lásky, no tento romantický zvyk nie je vlastný len ľuďom. Rovnako intenzívne, hoci trochu zvláštnym spôsobom, prežívajú svoje ľúbostné obdobie aj drobné šidielka či vážky, ktoré teraz môžete bežne pozorovať aj vo vašom okolí.

Predstavte si slnečný máj roku 2023 a nenápadnú lúčku pri obci Kaplice-nádraží na juhu Čiech, ktorej názov naozaj neklame – skutočne existuje. Už na prvý pohľad by ste zistili, že tráva tam bola plná drobných lietajúcich párov, ktoré na prvý pohľad pripomínali bizarné vzdušné divadlo. Milostný akt šidielok totiž nie je úplne jednoduchý: samec uchopí samičku špeciálnymi klieštikmi za krkom, čím vznikne akási zvláštne deformovaná podoba srdiečka. Tento vzdušný tanec im mierne komplikuje let, no napriek tomu ide o kľúčovú aktivitu, ktorá zabezpečuje pokračovanie ich druhu.

Samce majú svoje spermie pripravené vopred v špeciálnom orgáne na spodnej strane bruška. Samičku takto uchytenú navedú do pozície, v ktorej dokáže prijať samcovu genetickú výbavu, a tým sa postarať o potomstvo. Ak sa prejdete okolo akejkoľvek vodnej plochy, rybníka či dokonca jazierka v záhrade, pravdepodobne budete môcť takéto párenie pozorovať celkom zblízka. Vážky a šidielka sú totiž počas milostného aktu menej obozretné, než býva ich zvykom.

Ich život je pritom nerozlučne spätý s vodou, dokonca aj v prípade druhov, ktoré väčšinu života trávia v lesoch a lúkach. Samička nakladie vajíčka na vodné rastliny tesne pod hladinou alebo ich jemne ponorí do vody. Z vajíčok sa vyliahnu larvy (nymfy), ktoré spočiatku žijú čisto vodným životom. Časom sa vyšplhajú na rastliny nad hladinu, kde sa odohrá fascinujúci proces premeny: ich tvrdý vonkajší pancier, takzvaná kutikula, praskne a na svetlo sveta sa postupne prediera dospelá vážka. Táto dramatická premena môže zabrať niekoľko hodín, hoci na internete ju nájdete zrýchlenú len do pár minút.

Možno ste si už na steblách trávy či ostriciach všimli drobné prázdne schránky – sú to práve pozostatky lariev vážok. Tieto nymfy pritom rozhodne nie sú žiadne mierumilovné stvorenia. Sú to tvrdí vodní predátori, ktorých kusadlá dokážu vystreliť podobne rýchlo ako útroby filmového monštra zo slávneho sci-fi Vetřelec.

Entomológ Christopher Hassall, ktorý sa dlhodobo venuje štúdiu života a rozmnožovania šidielok, v magazíne Ekolist uvádza: „Šidielka nemajú obmedzený počet milostných spojení. Párenie sa opakuje, kým žijú, a ich sexuálny život pritom vôbec neovplyvňuje ich celkovú kondíciu. Jednoducho povedané, sex im život neuberá.“

Aristoteles sa v prípade vážok mýlil

Staroveký filozof Aristoteles bol presvedčený, že príliš intenzívny sexuálny život výrazne skracuje samotnú existenciu. V stredoveku dokonca toto tvrdenie církev rada podporovala v rámci propagácie sexuálnej zdržanlivosti. U vážok a šidielok však táto teória rozhodne neplatí – práve naopak. Ich pohlavný život je intenzívny až do konca života, bez negatívnych následkov.

Obrovské vážky kedysi obývali planétu

V dávnych dobách, keď bola na Zemi výrazne vyššia koncentrácia kyslíka, lietali tu vážky s neuveriteľným rozpätím krídel až 70 cm. Ich éra sa však skončila spolu so zmenou zloženia atmosféry. Dnes je najväčšou európskou vážkou pásikavec veľký (Cordulegaster heros), ktorý dosahuje rozpätie krídel až 120 mm. Stretnúť ho môžete napríklad v slovenských Karpatoch či v českom pohorí Chřiby. Tento druh je zreteľný aj na diaľku vďaka výrazným žlto-čiernym pruhom, ktoré využíva ako výstražné sfarbenie podobné tomu, ktoré vidíme u ôs či mlokov.

Na opačnom konci veľkostného spektra stojí drobné šidielko lesklé (Nehalennia speciosa). Meria iba okolo 2,5 centimetra, no nenechajte sa jeho útlymi rozmermi pomýliť. Aj táto malá vážka patrí medzi mimoriadne obratných a dravých lovcov, ktorí sa nezastavia pred žiadnou korisťou, ktorú dokážu uchmatnúť zo vzduchu či z rastlín v ich okolí.