Unavené lýtka? Naše staré mamy poznali jednoduchý spôsob, ako zmierniť bolesť!

S pribúdajúcimi rokmi sa nevyhneme drobným zdravotným komplikáciám a jednou z častých je aj bolesť lýtok.
Ak máte ťažkosti dlhodobo, je dôležité obrátiť sa na lekára. Na okamžitú domácu úľavu však môžu dobre poslúžiť tradičné recepty – napríklad mäta či gaštany.
Ak vás často trápia bolesti alebo nepríjemné kŕče v lýtkach, príčinou môžu byť podráždené nervy alebo zhoršený stav ciev.
Tie môžu dokonca signalizovať aj vážnejší problém s krvným obehom, preto odbornú konzultáciu nikdy neodkladajte.
V mnohých prípadoch však ide „len“ o preťažené svaly alebo nezdravé návyky, ktorým sa dá vyhnúť.
Tvrdé povrchy nohám nesvedčia
Ľudské nohy sú od prírody prispôsobené na bosú chôdzu a beh po mäkkom, prirodzene nerovnom teréne.
Dnešné prostredie je však presným opakom – väčšinu času trávime na tvrdých, rovných povrchoch. To sa postupne prejavuje zvýšenou únavou nôh, bolesťami a dokonca problémami s chrbticou.
Nevhodná obuv môže spôsobovať bolesť
Až drvivá väčšina ľudí si kupuje topánky podľa vzhľadu a nie podľa toho, čo ich nohám skutočne prospieva.
Pre pekný vzhľad sú mnohí ochotní aj trpieť – stiesnené špičky, veľmi vysoké podpätky či lacné látkové topánky s tvrdou podrážkou sú najčastejšími vinníkmi poškodených chodidiel.
Podrážka by mala byť pružná, aby sa chodidlo mohlo prirodzene hýbať. Správny výber obuvi určite nepodceňujte.
Nedostatok pohybu sa prejaví aj na lýtkach
Ak žijete prevažne sedavým spôsobom, bolesť lýtok môže byť signálom, že vaše nohy sa jednoducho málo hýbu.
Potrebujú pravidelný tréning – skúste zaradiť svižné prechádzky, plávanie, jogu či bicyklovanie. Vyberte si aktivitu, ktorá vám je príjemná.
Len pozor na prvotné preťaženie, ktoré môže spôsobiť zápaly šliach či bolestivé svalové natiahnutie. Zaťažujte nohy postupne a pomaly zvyšujte intenzitu.
Úľava od bolesti: mätový lieh ako recept našich starých mám
Bolesť lýtok často súvisí s oslabením žilového systému, najmä pri kŕčových žilách. Kedysi si ženy pomáhali jednoduchým mätovým liehom, ktorý si vyrábali doma.
Lýtka si ním denne potierali a jemne masírovali. Tinktúra sa hodí aj na dezinfekciu drobných rán, urýchlenie hojenia alebo ako obklad na bolestivé miesta.
Ako si pripraviť mätový lieh
Budete potrebovať asi polovicu hrnčeka čerstvých listov mäty piepornej. Množstvo môžete kľudne zvýšiť, ak chcete silnejší výluh.
- Listy jemne pomliaždite medzi prstami, aby sa uvoľnili vonné oleje.
- Vložte ich do čistej sklenenej nádoby so zatváracím viečkom.
- Zalejte 150 ml vodky alebo kvalitného potravinárskeho liehu s obsahom okolo 80 %.
- Mäta musí byť celá ponorená v alkohole.
- Sklenicu uzavrite a odložte na tmavé miesto na 1–2 mesiace.
- Po vylúhovaní preceďte cez plátno a skladujte v tme.
Gaštanová kúpeľ pre unavené nohy
Ak chcete nohám dopriať naozajstný odpočinok, výborným pomocníkom je gaštanová kúpeľ. Pôsobí uvoľňujúco na svaly aj žily.
Postup:
- Zmiešajte približne 15 g nasekaných gaštanových listov a drobno nakrájané gaštany.
- Zalejte ich pol litrom vriacej vody.
- Prikryte a nechajte lúhovať asi 20 minút.
- Sceďte a vzniknutý odvar pridajte do kúpeľa v množstve 12–14 polievkových lyžíc na 4 litre vody.
- Po kúpaní nohy dôkladne osušte a obujte si teplé ponožky.