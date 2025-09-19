Umelé sladidlá pod lupou. Schudnete vďaka nim, alebo si koledujete o problémy?

Umelé sladidlá sú súčasťou potravín už niekoľko desaťročí a stále okolo nich koluje množstvo mýtov. Niektorí ich odmietajú, lebo sa boja o svoje zdravie, iní si bez nich nevedia predstaviť každodennú kávu či obľúbený nápoj bez cukru. Čo o nich hovorí veda? Sú bezpečné a majú skutočne význam pri chudnutí?
Ako fungujú?
Sladká chuť je pre človeka prirodzene atraktívna. Keď však prijímame priveľa klasického cukru, zvyšujeme tým riziko obezity, cukrovky 2. typu aj zubných kazov. Umelé sladidlá vznikli ako náhrada – dodajú sladkú chuť, no pritom obsahujú buď žiadne, alebo len minimálne množstvo kalórií.
Ich efekt spočíva v tom, že stimulujú receptory na jazyku podobne ako cukor, ale telo ich väčšinou nevie využiť ako zdroj energie. Navyše sú výrazne sladšie než sacharóza, takže stačí použiť len veľmi malé množstvo.
Kde sa používajú
Najčastejšie sa s nimi stretnete v potravinách a nápojoch s označením light, zero alebo sugar free. Okrem nápojov sa pridávajú do žuvačiek, mliečnych dezertov, pudingov, jogurtov či dokonca niektorých cukríkov.
Najznámejšie druhy:
- Aspartám – bežný v nealkoholických nápojoch a žuvačkách.
- Acesulfám K – často kombinovaný s inými sladidlami.
- Sukralóza – bez pachuti, vhodná aj na pečenie.
- Sacharín – najstaršie umelé sladidlo, dlho používané najmä u diabetikov.
- Cyklamát – menej sladký, preto sa mieša s inými.
- Neotam – veľmi silné sladidlo, až tisíckrát sladšie ako cukor.
Sú bezpečné?
Podľa Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA) a amerického Úradu pre kontrolu potravín a liečiv (FDA) sú všetky schválené umelé sladidlá bezpečné, pokiaľ sa používajú v rámci povolených denných limitov (tzv. ADI – acceptable daily intake).
- Na to, aby človek prekročil tieto limity, by musel denne vypiť desiatky litrov diétnych nápojov, čo je prakticky nemožné.
- Jedinou výnimkou sú ľudia s vrodenou poruchou metabolizmu fenylketonúria (PKU), ktorí nesmú prijímať aspartám.
- Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v roku 2023 zaradila aspartám medzi látky s „možným karcinogénnym účinkom“, no zároveň potvrdila, že bežné dávky v potravinách sú považované za bezpečné.
Výhody
- Pomáhajú znížiť príjem kalórií, preto môžu podporiť chudnutie, ak sa používajú rozumne.
- Nespôsobujú prudké zvýšenie hladiny cukru v krvi, čo je výhodné najmä pre diabetikov.
- Neprispievajú k vzniku zubného kazu.
Nevýhody a limity
- Sladidlá samy osebe nespôsobujú chudnutie – fungujú len vtedy, ak človek zároveň kontroluje celkový energetický príjem.
- U niektorých ľudí môžu zvyšovať chuť na sladké, takže výsledok sa môže obrátiť proti nim.
- Výskum o vplyve niektorých sladidiel na črevnú mikroflóru stále prebieha a zatiaľ nie je uzavretý.
Majú miesto v jedálničku?
Áno, ale s mierou. Ak si občas dáte colu zero alebo osladíte jogurt kvapkou sukralózy, nemusíte sa obávať negatívnych účinkov na zdravie. Problém nastáva len vtedy, ak by sa sladidlá stali každodennou náhradou za vyváženú stravu.
Najlepšou stratégiou zostáva obmedziť celkovú spotrebu sladkých jedál a nápojov a postupne si zvykať na menej sladkú chuť. Sladidlá môžu byť praktickým pomocníkom, no nikdy by nemali byť jediným riešením.
Umelé sladidlá schválené v EÚ a USA sú pri dodržaní odporúčaných limitov bezpečné. Môžu pomôcť znížiť príjem cukru a kalórií, ale samy o sebe nezaručia úbytok hmotnosti. Najdôležitejšie je dlhodobo udržiavať pestrú a vyváženú stravu s čo najmenším množstvom priemyselne spracovaných potravín.