Uľahčite si upratovanie. Domáci sprej proti prachu, po ktorom máte na dva týždne pokoj

Kto upratuje pravidelne, ten vie, aká je to nekonečná práca. Utrieme nábytok, všetko sa leskne – a o deň či dva sa prach objaví znova. Hoci úplne zabrániť usádzaniu prachu sa nedá, existuje spôsob, ako ho odstraňovať efektívnejšie a zároveň dosiahnuť, aby sa povrchy špinili o niečo pomalšie. Stačí si vyrobiť jednoduchý čistiaci sprej z bežných surovín.
Takýto sprej síce nezastaví prirodzené usádzanie prachu, ale v praxi mnohým ľuďom pomáha udržať povrchy dlhšie čisté a menej staticky nabité. Výsledkom býva to, že prach netreba stierať tak často ako pri suchom upratovaní.
Mikrovlákno – najlepší pomocník na prach
Pri utieraní prachu sa najlepšie osvedčuje mikrovlákno. Jeho štruktúra umožňuje zachytiť drobné čiastočky lepšie než klasické bavlnené handry.
Prehľadné je mať viac farebných handričiek, aby ste vedeli, ktorú používate v kuchyni, ktorú v kúpeľni a ktorú výhradne na nábytok.
Statický náboj, ktorý sa pri trení vytvára, pomáha priťahovať prach, vďaka čomu sa menej víri a neusádza naspäť. Suché utieranie je bežné, ale ak použijete mierne navlhčenú handričku s domácim sprejom, povrch očistíte účinnejšie a zanecháte ho menej náchylný na rýchle opätovné zaprášenie.
Recept na pravdivo účinný domáci sprej proti prachu
Suroviny:
- 2 šálky vody (najlepšie destilovaná alebo prevarená a vychladená)
- ½ šálky bieleho octu
- približne 2 polievkové lyžice olivového oleja
- fľaša s rozprašovačom
Postup:
- Do rozprašovača nalejte vodu, ocot aj olej.
- Dobre uzavrite.
- Pred každým použitím dôkladne pretrepte, keďže olej sa prirodzene oddelí.
Výsledná zmes je určená na bežné, nenáročné povrchy, ktoré znášajú mierne navlhčenie. Pri citlivých materiáloch (napríklad časť masívneho dreva, špeciálne laky alebo povrchy odporúčajúce suché čistenie) je vhodné najprv otestovať malé miesto na boku či zozadu.
Ako sprej správne používať
Najlepší výsledok dosiahnete, keď sprej nebudete striekať priamo na nábytok, ale na mikrovláknovú handričku.
Takto sa povrch jemne navlhčí, ale nezmáča. Profesionálne upratovačky často odporúčajú handričku poskladať tak, aby vzniklo 8 pracovných plôch – pri čistení ich postupne otáčate a utierate vždy čistou stranou.
Pri takomto postupe sa prach nepresúva z miesta na miesto, ale sa skutočne odstraňuje.
Prečo jednotlivé ingrediencie fungujú
Destilovaná alebo prevarená voda
Používa sa preto, aby na povrchoch nezostávali minerálne škvrny. Je vhodná aj na lakované a hladké povrchy.
Biely ocot
Má mierne dezinfekčné a odmasťujúce vlastnosti. Preto sa osvedčuje pri odstraňovaní bežných nečistôt a mastnoty. Je bez farby, takže na bledých povrchoch nezanecháva zafarbenie.
Olivový olej
Olej zanechá tenkú, takmer neviditeľnú vrstvu, ktorá môže znížiť elektrostatické nabíjanie povrchu. To môže prispieť k tomu, že sa prach na povrchu usadzuje o niečo pomalšie. Nejde však o „ochranu na dva týždne“, ale o jemný efekt, ktorý môže predĺžiť pocit čistoty.
Zhrnutie – čo je 100 % pravdivé
- Sprej neodstráni prach natrvalo, ale môže znížiť frekvenciu jeho opätovného stierania.
- Mikrovlákno je preukázateľne účinnejšie než obyčajné handry.
- Ocot, voda a olej patria medzi bežne používané domáce čistiace prostriedky.
- Povrchy zostávajú po použití spreja menej suché a menej nabité, čo môže spomaliť usádzanie nového prachu.
- Účinok závisí od prostredia, vetrania, typu povrchov a celkovej prašnosti domácnosti.