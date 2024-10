Ukladanie pečiva do mrazničky? Moja svokra ma presvedčila, že to nie je dobrý nápad

Veľa ľudí má vo zvyku dávať potraviny, ktoré neplánujú hneď zjesť, do mrazničky. Aj keď to vyzerá ako praktické riešenie, pri pečive to nemusí byť práve najlepší nápad. Napríklad, ak zistíte, že vám ráno chýba chlieb, možno sa vám zdá jednoduché vybrať ho z mrazničky. Ale naozaj je to to najvhodnejšie riešenie?

Rýchly nástup plesní v pečive

Pečivo je náchylné na plesne a tie sa môžu objaviť už 48 hodín po upečení. Dokonca aj keď pleseň ešte nevidíte, môže už byť prítomná. Keď pečivo zamrazíte, zastaví sa proces jej šírenia. Ale čo ak ste pečivo vložili do mrazničky, keď už začalo starnúť, alebo horšie – bolo ešte teplé? To by mohlo spôsobiť vlhnutie a následné urýchlenie vzniku plesní.

Rozmrazovanie. Miesto, kde vzniká problém

Najväčší problém prichádza v momente, keď pečivo z mrazničky vyberiete a necháte ho pri izbovej teplote rozmraziť. Kombinácia tepla a vlhkosti je pre plesne ideálna a tie sa tak môžu šíriť ešte rýchlejšie. Takto rozmrazené pečivo môže byť pre naše zdravie nebezpečné.

skladovanie pečiva Foto: František Stacho

Chladnička nie je lepšia alternatíva

Ak si myslíte, že ukladanie pečiva do chladničky je rozumné riešenie, opäť vás sklamem. Hoci chladnička ponúka nižšiu teplotu, vysoká vlhkosť v nej pečivu škodí. Navyše tu hrozí, že pečivo príde do styku s inými potravinami a tým sa kontaminuje.

Ako teda správne skladovať pečivo?

Najlepšie je jesť pečivo čo najskôr po jeho upečení. Ak ho potrebujete odložiť na neskôr, nechajte ho dôkladne vychladnúť a zabaľte do plátenného vrecka alebo čistej utierky. Potom ho uložte na suché a tmavé miesto, napríklad do chlebníka. Týmto spôsobom vydrží dlhšie čerstvé a chutné.

Skladovanie pečiva na cestách

Ak sa chystáte na výlet a chcete si so sebou vziať pečivo, je dôležité, aby ste ho správne zabalili. Najlepšie je použiť priedušné plátenné vrecko, ktoré ochráni pečivo pred vonkajšími vplyvmi a zároveň mu umožní „dýchať“. Plastové vrecká alebo igelitky by ste mali radšej vynechať, pretože v nich pečivo rýchlejšie vlhne a môže plesnivieť.

Tento jednoduchý postup vám pomôže uchovať pečivo v lepšej kondícii a dlhšie si vychutnať jeho čerstvosť.