Uhorková omáčka. Zabudnutý poklad tradičnej kuchyne

Uhorková omáčka patrí medzi tradičné jedlá českej a slovenskej kuchyne. Objavuje sa v starších aj novších kuchárskych knihách a v mnohých domácnostiach sa pripravuje dodnes. Nejde o moderný gastronomický výstrelok, ale o klasiku postavenú na bežných surovinách – masle, múke, vývare, kyslých uhorkách a smotane.
Je pravda, že nejde o každodenné jedlo súčasnosti, no stále sa objavuje v domácich kuchyniach aj v niektorých reštauráciách zameraných na tradičnú kuchyňu. Tak ako pri väčšine klasických omáčok, existuje viacero rodinných a regionálnych verzií.
Z čoho sa uhorková omáčka pripravuje
Základ tvoria:
- tuk (najčastejšie maslo)
- hladká múka
- vývar (hovädzí alebo hydinový)
- kyslé, teda nakladané uhorky
- smotana
- soľ a čierne korenie
Niektoré recepty používajú aj trochu cukru na vyváženie kyslosti alebo pridávajú kôpor. Tieto úpravy však nie sú povinné a závisia od konkrétneho receptu.
Zápražka ako klasický základ
Základom omáčky je svetlá zápražka. Tá vzniká opražením múky na tuku. Múka by sa mala pražiť aspoň približne jednu minútu, aby sa odstránila jej surová chuť. Počas praženia je potrebné ju miešať, aby sa nepripálila.
Pri kratšom pražení zostáva zápražka svetlá, pri dlhšom tmavne a získava výraznejšiu chuť. Na uhorkovú omáčku sa bežne používa svetlá verzia, aby chuť uhoriek ostala dominantná.
Overený postup prípravy
Ingrediencie:
- 3 lyžice masla
- 2 zarovnané lyžice hladkej múky
- približne 600 ml hovädzieho alebo hydinového vývaru
- 6 stredne veľkých kyslých uhoriek
- nálev z uhoriek podľa chuti
- 100 ml smotany na šľahanie
- soľ a čierne korenie
Postup:
- V hrnci rozohrejte dve lyžice masla. Prisypte múku a za stáleho miešania vytvorte svetlú zápražku.
- Postupne prilievajte vývar a metličkou dôkladne rozmiešajte, aby nevznikli hrudky.
- Omáčku priveďte k varu a nechajte ju na miernom plameni približne 15 až 20 minút prebublávať, aby sa múka dobre prevarila.
- Uhorky nakrájajte na malé kúsky (niektoré recepty ich odporúčajú aj ošúpať, iné nie – ide o otázku preferencie).
- Nakrájané uhorky krátko poduste na zvyšnom masle a následne ich pridajte do omáčky.
- Dochuťte soľou, korením a podľa potreby aj malým množstvom uhorkového nálevu.
- Nakoniec vmiešajte smotanu, ktorá omáčku zjemní.
Takto pripravená omáčka má byť hladká, mierne kyslastá a krémová.
Ako sa podáva?
Uhorková omáčka sa tradične podáva:
- s vareným hovädzím mäsom a knedľou
- alebo so zemiakmi a vajíčkom natvrdo
Obe verzie sú bežné a historicky doložené v domácich kuchárskych receptoch. Výber prílohy závisí od rodinnej tradície alebo osobnej chuti.
Zhrnutie
Fakty o uhorkovej omáčke sú jednoduché:
- ide o tradičné jedlo českej a slovenskej kuchyne
- pripravuje sa zo zápražky, vývaru a nakladaných uhoriek
- existuje viacero legitímnych variácií
- podáva sa s mäsom, knedľou, prípadne so zemiakmi a vajíčkom