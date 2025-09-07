Úchvatné jazero v Dolomitoch s krištáľovo čistou vodou a výhľadmi ako z rozprávky. Jeho názov vás pobaví

Dolomity, súčasť Álp zapísaná na zozname svetového dedičstva UNESCO, sú známe nielen majestátnymi vrcholmi, ale aj množstvom horských jazier. Jedným z najkrajších a najnavštevovanejších je jazero Pisciadù, ktoré sa nachádza v masíve Sella.
Poloha a nadmorská výška
Jazero Pisciadù leží v nadmorskej výške približne 2 585 metrov. Obklopujú ho strmé skalné steny a priamo nad ním sa týči vrchol Cima (Piz) Pisciadù s výškou 2 985 m. Voda v jazere je priezračne čistá a pôsobí ako pokojné zrkadlo uprostred drsnej horskej scenérie.
Ako sa k jazeru dostať
K jazeru sa nedá dostať autom ani lanovkou, jediná cesta vedie pešo. Najčastejšia trasa začína v priesmyku Passo Gardena a pokračuje po turistickom chodníku číslo 666 cez údolie Val Setus. Trasa je náročnejšia a vyžaduje dobrú kondíciu, no odmenou sú nezabudnuteľné výhľady.
Rifugio Franco Cavazza al Pisciadù
Na brehu jazera stojí známa horská chata Rifugio Franco Cavazza al Pisciadù, ktorú spravuje Taliansky alpský klub (CAI). Bola postavená začiatkom 20. storočia a dodnes slúži turistom ako miesto na občerstvenie, odpočinok a nocľah. Je obľúbeným cieľom aj východiskovým bodom ďalších túr v masíve Sella.
Via ferrata Tridentina
V blízkosti jazera sa nachádza jedna z najznámejších zajištených ciest Dolomit – Via Ferrata Brigata Tridentina (často nazývaná aj Pisciadù). Táto ferrata vedie z Passo Gardena k horskej chate a patrí k obľúbeným trasám skúsených turistov. Jej súčasťou je aj ikonický visutý most. Ferrata je technicky náročná a vyžaduje kompletné vybavenie a skúsenosti.
Výstup na Cima Pisciadù
Z chaty je možné pokračovať po značených chodníkoch až na vrchol Cima Pisciadù (2 985 m). Výstup nie je jednoduchý, ale ponúka jedinečné panoramatické výhľady na celé Dolomity a patrí k nezabudnuteľným horským zážitkom.
Pôvod názvu Pisciadù
Názov „Pisciadù“ má pôvod v ladinčine, čo je oficiálne uznaný menšinový románsky jazyk, ktorým sa v tejto oblasti stále hovorí. Význam slova súvisí s horskými potokmi a vodopádmi, ktoré jazero napájajú.
Niektorým Talianom môže názov evokovať podobnosť s talianskym slangovým výrazom pre močenie, čo často vyvolá úsmev – ide však len o náhodnú zvukovú podobnosť, nie o skutočný význam mena jazera.