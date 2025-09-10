Uchovávanie cukiet v septembri: ako si predĺžiť čerstvosť a spracovať úrodu na zimu

Cuketa je jednou z najvďačnejších plodín neskorého leta. V septembri ju nájdeme snáď v každej záhrade a mnohí pestovatelia priznávajú, že jej majú doslova nadbytok. Práve teraz nastáva obdobie, keď riešime, ako cukety čo najlepšie uskladniť alebo spracovať tak, aby nám vydržali aj počas zimných mesiacov.
Mladé vs. staršie cukety – aký je rozdiel?
Nie je cuketa ako cuketa.
- Mladé plody sú šťavnaté, krehké a ideálne na rýchlu prípravu. Dajú sa konzumovať aj so šupkou, semienka sú mäkké a dužina jemná. Nevýhodou je, že nevydržia dlho – už po pár dňoch strácajú pevnosť a začínajú sa kaziť.
- Staršie, prerastené cukety majú tvrdšiu šupku a vyzreté semienka. To znamená, že sa síce dlhšie skladujú, no na spracovanie sú náročnejšie. Šupka je hrubá, dužina vláknitejšia a nie každému chutí. Práve tieto väčšie kusy sú však cenné, keď chceme zásobiť špajzu na zimu.
Ako skladovať cukety, aby vydržali čo najdlhšie?
September je mesiac, keď sa oplatí začať s triedením úrody a vybrať si tie najvhodnejšie kusy na uskladnenie.
- Suché a vzdušné miesto – ideálna je garáž, komora alebo kôlňa, kde nie je príliš vlhko a plody sú v tieni.
- Stála teplota – cuketám škodí chlad. Neodporúča sa skladovať ich v pivnici, kde je len 8–12 °C. Najlepšie im vyhovuje teplota okolo 16–18 °C.
- Priestor medzi plodmi – ukladajte ich v jednej vrstve, aby sa nedotýkali. Ak má jedna cuketa poškodenú šupku, môže rýchlo „nakaziť“ aj ostatné.
- Pravidelná kontrola – aspoň raz za týždeň prejdite uskladnené plody a všetky podozrivé radšej ihneď spracujte.
Správne uložené väčšie cukety môžu vydržať až do decembra, niekedy dokonca aj do januára.
Ako využiť cukety zo septembrovej úrody?
Ak máte doma prebytok, september je ideálny čas pustiť sa do spracovania.
- Zavárané nátierky a lečo – výborný spôsob, ako uskladniť veľké množstvo naraz. Cuketová nátierka s cesnakom a paradajkami je v zime neoceniteľná.
- Cuketová múka – nakrájané kúsky sa usušia a pomelú. Výsledok je jemná múka, ktorú môžete použiť do palaciniek či koláčov.
- Mrazenie – mladšie cukety stačí nastrúhať, rozdeliť do vrecúšok a uložiť do mrazničky. V zime ich využijete do polievok, omáčok alebo slaných placiek.
- Sušenie na chipsy – tenké plátky potreté olivovým olejom a bylinkami sa dajú usušiť v sušičke alebo rúre. Ide o zdravú pochúťku, ktorá dlho vydrží.
Prečo sa oplatí myslieť na uchovanie už v septembri?
September je mesiac, keď sa úroda dostáva na svoj vrchol. Kým v júni či júli bývajú cukety ešte skôr raritou, teraz ich mnohí majú plné košíky. Spracovať ich včas znamená nielen predĺžiť ich životnosť, ale aj ušetriť – v zime sa ceny zeleniny v obchodoch šplhajú hore a domáca zásoba je veľkým bonusom.