Týmto vtáčiky určite nekŕmte. Môžete ich tým zabiť

Vtáky sú veľmi citlivé na to, čo jedia, a ich strava má zásadný vplyv na ich zdravie a prežitie. V zimnom období, keď je v prírode nedostatok potravy, vtáčiky prijmú takmer všetko, čo im ponúknete. To však neznamená, že všetko je pre ne bezpečné. Niektoré druhy potravín môžu byť pre nich dokonca smrteľné. Aké sú teda vhodné možnosti na prikrmovanie a čomu by ste sa mali úplne vyhnúť?