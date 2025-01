Týmto spôsobom chytíte myši za pár hodín. Domáca pasca, ktorá nemá konkurenciu

Prítomnosť myší v domácnosti je nepríjemná situácia, ktorá môže znepríjemniť život nejednému majiteľovi domu alebo bytu. S príchodom chladných mesiacov sa riziko výskytu týchto malých hlodavcov ešte zvyšuje, pretože hľadajú teplo a zdroje potravy. Ak bývate na vidieku, najmä v blízkosti polí či lesov, môžete sa s týmto problémom stretávať pravidelne počas celého roka.

Prvý krok. Zistite, kde sa ukrývajú

Ak máte podozrenie, že sa vo vašej domácnosti usídlili myši, je nevyhnutné najprv presne zistiť, kde sa pohybujú a kde majú svoje skrýše. Myši si často hľadajú úkryt v tmavých a teplých miestach, ako sú priestory pod skriňami, medzi nábytkom, v pivniciach, pod falošnými stropmi, v garážach či blízko vykurovacích zariadení. Nezabudnite dôkladne skontrolovať aj praskliny a otvory v stenách alebo strope, ako aj na záhrade pod nízkymi kríkmi, pod drevenými chodníkmi alebo verandou a v dutinách tehlových základov.

Keď zistíte, kde sa myši pohybujú, rozmiestnite pasce strategicky pozdĺž stien a soklov, pretože myši sa zvyčajne vyhýbajú otvoreným priestorom a radšej sa pohybujú popri stenách. Prezradia ich mastné škvrny, typické malé valcovité výkaly a špecifický zatuchnutý zápach. Ak nájdete diery v stenách, pred tým ako ich opravíte, ich vyplňte oceľovou drôtenkou na čistenie riadu, pretože tento materiál myši nedokážu prehrýzť.

Nepríjemné vône a odpudzovače myší

Aby ste myši odradili od pobytu vo vašom dome, je dôležité udržiavať domácnosť v čistote a nikdy nenechávať zvyšky jedla voľne pohodené. Myši sú lákané potravou, a ak u vás nič nenájdu, pravdepodobne sa presunú inde. Okrem hygieny môžu byť účinné aj určité vône, ktoré myši svojím citlivým čuchom neznesú. Patrí medzi ne mäta, levanduľa, alebo harmanček. Mätový esenciálny olej je obzvlášť účinný, pretože jeho intenzívna vôňa dokáže prekryť pach potravy.

Namočte niekoľko bavlnených guličiek do mätového oleja a rozmiestnite ich pri odpadkovom koši, pod kuchynské linky a na miesta, kadiaľ by mohli myši vnikať do domu. Nezabudnite vôňu pravidelne obnovovať, ideálne každých 5 až 7 dní.

Ďalším neobvyklým, ale účinným odpudzovačom je hadí trus, ktorý možno zakúpiť v predajniach s chovateľskými potrebami. Tento prírodný odpudzovač hlodavcov je vhodné rozmiestniť na miestach, kde predpokladáte pohyb myší. Podobne môže pomôcť aj použitá podstielka z mačacieho záchoda, ktorú však umiestnite von, napríklad na záhradu. Pach mačacej moče myši okamžite odradí.

Tri jednoduché návody na výrobu účinných pascí

Pasca zo sklenenej misy a mince: Vezmite veľkú sklenenú misu, otočte ju hore dnom a pod ňu umiestnite kúsky čokolády alebo arašidov. Jednu stranu misy nadvihnite a podložte ju kovovou mincou. Myš prilákaná pochúťkou narazí do mince, ktorá spadne, a misa ju uväzní. Pasca z prázdneho akvária: Do akvária vložte čokoládu, arašidové maslo alebo orechy, ktoré myši zbožňujú. Zo starých kníh alebo drevených latiek vytvorte rampu, po ktorej myš vylezie. Keď skočí dnu za potravou, po hladkých stenách akvária sa už nedostane von. Vedrová pasca s rolkou: Budete potrebovať vedro, kartónovú rolku (napr. z kuchynských utierok), lepiacu pásku a tenkú tyč. Rolku upevnite cez tyč nad vedro a dovnútra rolky vložte návnadu. Myš vbehne za potravou a spadne do vedra.

Bezpečná manipulácia s chytenými myšami

Pri manipulácii s chytenými myšami buďte opatrní a nikdy ich nechytajte holými rukami. Myši môžu byť nositeľmi bĺch, kliešťov a iných parazitov, ktoré sú nebezpečné nielen pre deti, ale aj pre domáce zvieratá, najmä psy. Psy majú odlišný imunitný systém ako mačky a môžu byť voči chorobám prenášaným myšami zraniteľnejšie.

Dodržiavaním týchto rád a použitím jednoduchých domácich pascí sa môžete účinne zbaviť myší a ochrániť svoj domov pred neželanými návštevníkmi.