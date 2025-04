Týmto miestam sa vyhnite! Kde ovocné stromy radšej nikdy nesadiť, ak chcete bohatú a zdravú úrodu?

Mať vo vlastnej záhrade čerstvé ovocie je snom mnohých záhradkárov. Šťavnaté jablká, sladké hrušky či voňavé slivky, ktoré dozrievajú priamo pred vašimi očami, dokážu spríjemniť každý deň. Aby ste sa však dočkali bohatej úrody a zdravých plodov, nestačí len správny výber odrody alebo starostlivosť o strom vo forme polievania, hnojenia či rezu. Dôležitým krokom je aj zohľadnenie vhodného miesta pre výsadbu. V nasledujúcich riadkoch sa dozviete, ktoré miesta sú pre ovocné stromy nevhodné a prečo sa im vyhnúť, aby ste sa vyvarovali problémom a zabezpečili stromom optimálne podmienky na rast.

Kedy a ako sadiť ovocné stromy?

Vo všeobecnosti sa odporúča sadiť stromy a kry skôr na jeseň, keď je pôda ešte dostatočne teplá a vlhká. Stromček si vtedy stihne vytvoriť počiatočný koreňový systém a na jar môže naplno využiť priaznivé podmienky na rast. Ak to z nejakého dôvodu nestihnete, výsadbu môžete realizovať aj na jar. Pri jarnom sadení je však nevyhnutné dbať na dostatočnú zálievku, najmä ak nastanú teplé a suché dni.

Nadšení záhradkári sa väčšinou oboznámia s tým, ako ovocný strom orezať, hnojiť či polievať, no občas prehliadajú, kam strom vysádzať. V skutočnosti je práve výber stanovišťa jedným z najdôležitejších faktorov úspešného pestovania ovocných drevín. Môžete si kúpiť krásnu, silnú sadenicu so zdravou korunou, no ak ju posadíte na nevhodné miesto, strom bude trpieť a vaša úroda zostane sklamaním. V nasledujúcich piatich bodoch nájdete najčastejšie chyby, ktorých sa pri výsadbe ovocných stromov dopúšťame.

Dôraz na kvalitný koreňový bal

Pri výbere stromčeka v záhradníctve či škôlke si vždy dôkladne prezrite koreňový bal. Ten povie o stave rastliny viac než len pohľad na korunu. V kvalitných škôlkach by mal byť koreň nepoškodený, pevný a bez známok plesní či hniloby. Keď už sadenicu donesiete domov, myslite na to, že korene aj koruna stromu sa budú časom zväčšovať, a preto potrebujú dostatok priestoru nad zemou aj pod ňou.