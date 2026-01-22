Týmto drevom v krbe nikdy nekúrte. Môže upchať komín, hoci ho mnohé domácnosti stále používajú

Kúrenie v krbe patrí k najobľúbenejším zimným rituálom. Praskajúce drevo, sálajúce teplo a pocit domácej pohody majú svoje čaro, ktoré nenahradí žiadny radiátor. Krb však nie je len dizajnový doplnok – ide o plnohodnotný zdroj tepla, ktorý si vyžaduje správne zaobchádzanie. Zásadnú úlohu pritom zohráva drevo, ktoré do ohňa prikladáte. Nesprávna voľba môže znížiť účinnosť kúrenia, zaniesť komín a v krajnom prípade ohroziť aj bezpečnosť celej domácnosti.
Tvrdé drevo ako základ bezpečného kúrenia
Ak chcete z krbu dostať maximum tepla, siahnite po tvrdých druhoch dreva. Buk, dub, jaseň či agát majú vysokú hustotu, a teda aj výbornú výhrevnosť. Horia pomalšie, rovnomerne a produkujú stabilný plameň, ktorý udrží miestnosť teplú dlhší čas bez nutnosti častého prikladania.
Výhodou tvrdého dreva je aj menšia tvorba sadzí a dechtu v porovnaní s nevhodnými materiálmi. To znamená menšie zaťaženie komína, lepší ťah a nižšie riziko jeho zanesenia. Okrem praktických výhod vytvára tvrdé drevo aj estetický efekt – pokojný, jasný oheň, ktorý dotvára atmosféru zimných večerov.
Drevo, ktoré do krbu rozhodne nepatrí
Mnohí ľudia sa snažia ušetriť a do krbu prikladajú to, čo majú poruke. Práve tu však vzniká problém. Absolútne nevhodné je chemicky ošetrené drevo – napríklad starý nábytok, palety, drevotrieskové dosky či lakované a lepené materiály.
Pri horení tieto látky uvoľňujú toxické splodiny, ktoré znečisťujú vzduch v domácnosti a môžu negatívne vplývať na zdravie. Zároveň vytvárajú veľké množstvo sadzí a dechtu, ktoré sa rýchlo usadzujú na stenách komína. Výsledkom je zhoršený ťah, upchatie komína a zvýšené riziko vzniku komínového požiaru.
Rovnako problematické je aj čerstvé, vlhké drevo. Hoci ide o prírodný materiál, kvôli vysokému obsahu vody horí zle, dymí a zanecháva v komíne viac nečistôt než tepla.
Správne skladovanie dreva robí veľký rozdiel
Kvalita kúrenia nezačína v krbe, ale už pri skladovaní paliva. Drevo by malo schnúť minimálne dva roky, ideálne na vzdušnom mieste chránenom pred dažďom a vlhkosťou zo zeme. Najlepšie je uložiť ho na palety alebo rošty, aby mohol vzduch cirkulovať aj zospodu.
Dobre vysušené drevo horí čistejšie, s vyššou účinnosťou a produkuje menej dymu. Okrem vyššieho tepelného komfortu tým chránite aj samotný krb a komín pred nadmerným zanášaním.
Bez údržby to nepôjde: krb aj komín potrebujú starostlivosť
Ani to najkvalitnejšie drevo vás nezachráni, ak zanedbáte údržbu. Pravidelné čistenie komína je základom bezpečného kúrenia. Sadzám a dechtu stačí málo času na to, aby vytvorili nebezpečnú vrstvu, ktorá obmedzí odvod spalín.
Odborná kontrola komína aspoň raz ročne dokáže včas odhaliť praskliny, zlé napojenie alebo nedostatočný ťah. Správne fungujúci komín nielen znižuje riziko požiaru, ale zároveň zvyšuje účinnosť kúrenia a pomáha šetriť palivo.
Ako kúriť správne a efektívne
Dôležitá je aj samotná technika kúrenia. Na rozkúrenie je vhodné použiť menšie kusy mäkkého dreva alebo triesky, ktoré sa rýchlo rozhorí. Keď sa vytvorí stabilný základ ohňa, postupne pridávajte tvrdé drevo, ktoré zabezpečí dlhé a rovnomerné horenie.
Takýto postup minimalizuje dymenie, šetrí komín a zároveň zvyšuje tepelný výkon krbu. Oheň by mal horieť jasne a pokojne – tmavý dym je vždy signálom, že niečo nie je v poriadku.
Bezpečné kúrenie je kombináciou viacerých faktorov
Ak chcete, aby vám krb slúžil spoľahlivo a bez rizika, nestačí len zapáliť oheň. Výber správneho dreva, jeho dôkladné vysušenie, rozumná technika kúrenia a pravidelná údržba tvoria jeden celok. Dodržiavaním týchto zásad si zabezpečíte nielen príjemné teplo a útulnú atmosféru, ale aj dlhú životnosť krbu a bezpečný domov počas celej zimy.