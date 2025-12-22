Týmto drevom v krbe nikdy nekúrte. Hrozí upchatie komína, no mnohí Slováci ho používajú ďalej

Kúrenie v krbe má pre mnohých ľudí osobité čaro. Praskanie ohňa, príjemné teplo a svetlo plameňov dokážu vytvoriť atmosféru, ktorú nenahradí žiadny radiátor. Krb však nie je len dizajnovým doplnkom interiéru, ale aj plnohodnotným zdrojom tepla. Aby slúžil spoľahlivo a hlavne bezpečne, je mimoriadne dôležité, čím v ňom kúrite. Nesprávne zvolené drevo môže znížiť účinnosť vykurovania, poškodiť krb a v krajnom prípade vážne ohroziť komín aj zdravie celej domácnosti.
Prečo sa oplatí staviť na tvrdé drevo
Ak chcete z krbu dostať maximum tepla, tvrdé drevo je tou najlepšou voľbou. Buk, jaseň, dub či agát patria medzi druhy s vysokou výhrevnosťou. Horia pomalšie, rovnomerne a produkujú stabilný žiar, vďaka čomu udržujú teplo v miestnosti dlhší čas. Výhodou je aj menšia potreba častého prikladania, čo oceníte najmä počas dlhých zimných večerov.
Tvrdé drevo navyše vytvára jasný a pokojný plameň, ktorý nielen efektívne vykuruje priestor, ale zároveň prispieva k útulnej atmosfére. Pri správnom sušení produkuje minimum dymu a zanecháva menej usadenín v komíne, čo má pozitívny vplyv na jeho životnosť.
Drevo, ktoré do krbu nepatrí
Nie každý kus dreva je vhodný na kúrenie. Veľkým problémom je najmä chemicky upravované drevo. Ide o starý nábytok, drevotrieskové dosky, laminované materiály, palety či rôzne zvyšky zo stavieb. Tieto materiály obsahujú lepidlá, laky a ochranné nátery, ktoré sa pri horení uvoľňujú do vzduchu vo forme toxických látok.
Okrem negatívneho vplyvu na zdravie produkujú takéto materiály aj veľké množstvo sadzí a dechtu. Tie sa postupne usadzujú na stenách komína, čím znižujú jeho ťah a výrazne zvyšujú riziko upchatia. V extrémnych prípadoch môže nahromadený decht spôsobiť komínový požiar, ktorý patrí medzi najnebezpečnejšie situácie v domácnosti.
Dôležitosť správneho sušenia a skladovania dreva
Ani kvalitné drevo nebude dobre horieť, ak je vlhké. Čerstvo spílené drevo obsahuje veľké množstvo vody, čo znižuje jeho výhrevnosť a spôsobuje nadmernú tvorbu dymu. Ten následne zaťažuje krb aj komín a podporuje tvorbu usadenín.
Ideálne je nechať drevo schnúť minimálne dva roky na suchom a dobre vetranom mieste. Polená by mali byť uložené nad zemou, chránené pred dažďom a s dostatočným prúdením vzduchu. Správne vysušené drevo horí čisto, efektívne a výrazne predlžuje životnosť celého vykurovacieho systému.
Údržba krbu a komína nie je formalita
Ani ten najlepší výber dreva nezabezpečí bezpečné kúrenie, ak sa zanedbá údržba. Komín je potrebné pravidelne čistiť, aby sa odstránili sadze a dechtové usadeniny. Odborníci odporúčajú kontrolu minimálne raz ročne, ideálne pred začiatkom vykurovacej sezóny.
Pravidelná revízia dokáže odhaliť aj drobné poškodenia alebo zhoršený ťah, ktoré by mohli viesť k nebezpečným situáciám. Udržiavaný komín nielen zvyšuje bezpečnosť, ale zároveň zlepšuje účinnosť kúrenia, čo sa pozitívne odrazí aj na spotrebe dreva.
Správna technika kúrenia robí veľký rozdiel
Dôležitá nie je len kvalita dreva, ale aj spôsob, akým oheň zakladáte. Na rozkúrenie sa odporúča použiť mäkké drevo alebo triesky, ktoré sa rýchlo rozhoria a vytvoria dostatočný základ pre oheň. Až keď sa krb poriadne rozhorí, je vhodné pridať tvrdé drevo, ktoré zabezpečí dlhodobý a stabilný žiar.
Takýto postup minimalizuje tvorbu dymu, zlepšuje spaľovanie a znižuje zaťaženie komína. Výsledkom je čistejšie kúrenie, vyššia účinnosť a menšie riziko technických problémov.
Ak budete dodržiavať základné pravidlá – kúriť vhodným drevom, dbať na jeho správne sušenie, pravidelne čistiť krb a komín a používať správnu techniku kúrenia – krb sa stane spoľahlivým a bezpečným zdrojom tepla. Zároveň si doprajete príjemnú atmosféru bez zbytočných rizík a vaša domácnosť zostane počas zimy teplá a v bezpečí.