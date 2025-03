Týmito chybami skracujete životnosť svojho oblečenia o polovicu. Prestaňte ihneď, ak vám na ňom záleží

Takmer každý z nás považuje pranie a sušenie bielizne za rutinnú činnosť, ktorá si nevyžaduje žiadne veľké premýšľanie. Veď pračka a sušička urobia väčšinu práce za nás, stačí len hodiť oblečenie dovnútra, pridať prací prostriedok a spustiť program. Problém však je, že pri tejto zdanlivo jednoduchej činnosti sa často dopúšťame chýb, ktoré môžu výrazne znížiť životnosť nášho oblečenia – v niektorých prípadoch až o polovicu. Ak vám na bielizni naozaj záleží, určite sa vyhnite nasledujúcim prešľapom.

1. Nepozornosť pri kontrole vreciek

Koľkokrát sa vám už stalo, že ste po vypratí našli v bubne drobné mince, papierové vreckovky alebo dokonca žuvačku? Jedno malé vrecko môže skryť kadejaké prekvapenie, a to najmä v prípade, že máte deti. Tie si rady schovávajú do vreciek kamienky, kúsky konárikov, šišky a iné poklady, ktoré sú síce pre ne vzácne, no v bubne práčky môžu spôsobiť poriadny neporiadok. Okrem toho hrozí aj poškodenie práčky, čo už nie je lacná záležitosť. Preto vždy, ešte predtým, než vložíte oblečenie do práčky, dôkladne skontrolujte všetky vrecká – aj tie, o ktorých ste presvedčení, že sú prázdne.

2. Ignorovanie farebného triedenia

Všetci vieme, že prádlo by sme mali triediť podľa farieb, ale predsa len sa občas necháme zlákať pohodlnosťou. Ak však do jedného prania dáte bielu bielizeň spolu s červenou, môžete čakať, že namiesto snehobielych ponožiek či obliečok vytiahnete z práčky krásnu pastelovú ružovú. To určite nik nechce, a preto sa oplatí vytvoriť si jednoduchý systém: pri pračke majte rovno dva koše na špinavé prádlo – jeden na svetlé a druhý na tmavé. Táto drobná zmena pomôže predísť nechceným farebným experimentom a v konečnom dôsledku vám ušetrí aj čas.

3. Podceňovanie odstraňovačov škvŕn

Ak si všimnete škvrnu na oblečení, najlepšie urobíte, ak sa s ňou popasujete ešte predtým, než ho vložíte do práčky. Vyhnite sa silnému drhnutiu, aby ste nepoškodili vlákna tkaniny. Vhodnejšie je škvrnu jemne navlhčiť studenou vodou a aplikovať odstraňovač škvŕn, ktorý pred praním necháte chvíľu pôsobiť. Po vypratí skontrolujte, či sa škvrna úplne stratila. Ak nie, radšej nedávajte daný kúsok do sušičky, pretože vysoká teplota škvrnu „uzamkne“ v látke a neskôr ju budete odstraňovať ešte ťažšie. Lepšie je nechať oblečenie uschnúť na vzduchu a prípadne zopakovať prací postup.

4. Príliš vysoká teplota pri praní jemného spodného prádla

Dámske podprsenky, čipkované nohavičky či nohavice na spanie nepatria do práčky s nastavenou vysokou teplotou. Platí to najmä pre podprsenky s kosticami alebo s elastickými ramienkami. Teplo môže narušiť ich pružnosť a kostice môže pračka doslova „vybičovať“ tak, že ich poškodenie je nevyhnutné. Ak sa vám nechce prať ručne (čo veľa z nás plne chápe), zvoľte aspoň šetrný cyklus a vložte spodné prádlo do ochranného pracieho vrecka. Pamätajte, že bielizeň z jemných materiálov ani plavky nie sú kamarátmi so sušičkou. Horúci vzduch a silné odstredenie im môže zničiť elasticitu a skrátiť ich životnosť na úplné minimum.

5. Nevhodná manipulácia s gombíkmi a zipsami

Predtým, než hodíte oblečenie do práčky, venujte pár sekúnd zapnutiu zipsov na bundách, mikinách či rifliach. Takto sa vyhnete tomu, aby sa ostré zuby zipsu zachytili o iný kúsok oblečenia a spôsobili v ňom diery alebo vytiahli nite. Pri košeliach je však situácia opačná: knoflíky nechajte rozopnuté, pretože pri rýchlom odstredení môžu nitky, ktoré ich držia, povoliť. Nemusí sa to stať hneď, no pri dlhodobom praní so zapnutými gombíkmi sa ničeniu nite nevyhnete.

6. Príliš veľa pracieho prostriedku

V domnení, že „viac je viac“, niektorí ľudia do práčky pridávajú zbytočne veľké množstvo pracieho prostriedku, a to najmä keď sa snažia vyprať veľmi znečistenú bielizeň. Moderné pracie prostriedky sú však mimoriadne efektívne a väčšinou postačí odporúčaná dávka. Ak to s mydlom či pracím gélom preženiete, môže sa stať, že sa jeho zvyšky nalepia na oblečenie, čo vám spôsobí ďalšie nepríjemnosti. Nielenže sa tak bielizeň dôkladne nevyplácha, ale pritom sa zanesie aj samotná práčka, v ktorej sa môžu časom tvoriť plesne či usadeniny.

7. Nevhodne zvolená teplota prania

Najmä ak periete viac druhov textílií v jednej várke, môže byť ťažké trafiť tú správnu teplotu. Vždy si však prečítajte informácie na štítku, aby ste vedeli, čo zvládne konkrétny typ tkaniny. Ak si nie ste istí, stavte na 40 °C. Táto teplota je univerzálna a spoľahlivo odstráni väčšinu bežných nečistôt. Zároveň nemá tendenciu poškodzovať jemnejšie materiály, a teda významne znižuje riziko, že sa obľúbený sveter alebo džínsy zrazia či stratili tvar.

8. Zabúdanie na údržbu práčky a sušičky

Mnoho ľudí berie spotrebiče ako „samozrejmé“ zariadenia, o ktoré sa netreba zvlášť starať. Lenže aj moderné práčky či sušičky potrebujú pravidelné čistenie a kontrolu, aby dokázali fungovať na sto percent. Skvelým babským trikom na odstránenie usadenín a vodného kameňa je ocot a jedlá sóda. Stačí do bubna práčky naliať približne dve šálky octu, pridať balíček sódy a zapnúť najdlhší prací cyklus na najvyššej možnej teplote. Po skončení programu bubon vypláchnite a roztok octu so sódou použite aj na čistenie iných častí práčky. Skontrolujte dávkovač pracieho prostriedku, gumové tesnenia a prípadne aj hadicu – všade sa môžu tvoriť usadeniny.

Ak si pri praní a sušení začnete dávať pozor na vyššie uvedené body, váš šatník vám poďakuje. Oblečenie vám vydrží dlhšie v pôvodnom stave, zachová si farby, tvar aj pružnosť. Ušetríte nielen peniaze, ale aj starosti a otravné naháňanie chýbajúcich kúskov, ktoré by ste inak museli kupovať zas a znova. Za trochu pozornosti a dômyselného triedenia bielizne to naozaj stojí. Oblečenie predsa nie je len o praktickosti, ale aj o vyjadrení štýlu a osobnosti – a to si zaslúži správnu starostlivosť.