Týchto 5 ochorení postihne psa počas života takmer určite. Viete, ako ich zvládnuť?

Každý majiteľ psa dúfa, že jeho štvornohý kamarát bude zdravý po celý život. Realita je však taká, že aj pri tej najlepšej starostlivosti sa psy nevyhnú rôznym zdravotným problémom.
Väčšina z nich síce nebýva vážna, no rozhodne by sa nemala ignorovať. Týchto päť ochorení sa objaví aj u inak úplne zdravých psov, o ktorých sa ich majitelia starajú s láskou.
Niektorí psi navštevujú veterinára častejšie než iní – nie vždy to však znamená zanedbanú starostlivosť.
Zdravotných problémov existuje mnoho, našťastie tie najbežnejšie sa dajú pomerne ľahko rozpoznať a vo väčšine prípadov aj úspešne liečiť.
Pozrime sa na najčastejšie psie ochorenia a na to, kedy je potrebné spozornieť.
1. Parazity a pravidelné odčervenie
Súčasťou základnej starostlivosti o psa je aj odčervovanie. Majitelia ho môžu vykonávať sami pomocou tabliet alebo tekutých prípravkov.
Teoreticky nie je nutné odčervovať, pokiaľ vyšetrenie trusu nepreukáže parazity, v praxi sa však antiparazitárne lieky podávajú hlavne preventívne.
Dávka lieku sa odvíja od hmotnosti psa. Dospelé psy sa preventívne odčervujú dvakrát ročne, teda približne každých šesť mesiacov.
Niekedy sa nákaza parazitmi prejaví na výkaloch, no nie vždy je prítomnosť parazitov viditeľná voľným okom.
2. Tráviace ťažkosti
Veľmi častým problémom sú poruchy trávenia, ako je hnačka alebo naopak zápcha. Tie môžu súvisieť so zmenou krmiva, no niekedy signalizujú aj vážnejšie, skryté problémy.
Ak sa u psa objavia tráviace ťažkosti, zabezpečte mu dostatok vody na doplnenie tekutín a upravte jeho jedálniček na ľahko stráviteľnú stravu.
Ak sa však pridá horúčka, kŕče, krv v stolici či zvratkoch, nechutenstvo, bolestivé kňučanie alebo problémy pretrvávajú viac než jeden deň, je nutné vyhľadať veterinára.
3. Zápaly uší a očí
Zápaly uší a očí patria medzi problémy, ktoré si majitelia zvyčajne všimnú veľmi rýchlo. Pri zápale uší sa pes nadmerne škriabe, snaží sa škrabať si vnútro ucha a často si trie hlavu o nábytok či koberec.
Prevenciou je pravidelná kontrola a čistenie vonkajšieho zvukovodu. Ak problémy pretrvávajú, veterinár uši vyšetrí a odporučí vhodné kvapky alebo lieky podľa závažnosti.
Zápaly očí sa prejavujú výtokom, slzením a častým žmurkaním. Pes nemusí vyzerať, že trpí bolesťou, no majiteľ si zmenu spravidla všimne.
Okolie očí možno jemne čistiť a prípadne ostrihať srsť, ktorá dráždi oko. Aj tu je však vhodné navštíviť veterinára, ktorý predpíše masti alebo kvapky prinášajúce rýchlu úľavu.
4. Kožné problémy
Kožné ochorenia sa môžu líšiť podľa plemena aj individuálnej citlivosti psa. Preto je dobré už od začiatku vedieť, ako sa správne starať o srsť konkrétneho plemena.
Na koži sa môžu objaviť zápaly, parazity alebo alergické reakcie. Kožné problémy netreba podceňovať – môžu sa šíriť po tele psa a v niektorých prípadoch sa môžu preniesť aj na človeka, najmä ak ide o parazity.
5. Špecifické potreby starších psov
Starší psi majú odlišné nároky na starostlivosť než mladé jedince. S pribúdajúcim vekom sa častejšie objavujú zdravotné komplikácie, ktoré si vyžadujú zvýšenú pozornosť majiteľa a pravidelnejšie kontroly u veterinára.
Niektoré plemená sú zároveň náchylnejšie na konkrétne ochorenia, preto je dobré poznať riziká spojené s plemenom vášho psa.
Zhrnutie
Aj keď sa o psa staráte príkladne, niektorým zdravotným problémom sa jednoducho nevyhnete. Dôležité je vedieť ich rozpoznať včas a správne reagovať.
Prevencia, pozornosť k správaniu psa a rýchla návšteva veterinára môžu výrazne skrátiť liečbu a zlepšiť kvalitu života vášho štvornohého priateľa.