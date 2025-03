Túžite po domácich hranolkách, ktoré chutia ako z obľúbeného fast foodu? Vďaka tejto nenápadnej kuchynskej prísade sa vám to podarí

Domáce hranolky, ktoré pripomínajú tie z rýchleho občerstvenia, často považujeme za takmer nemožný cieľ. Veď kto by nechcel chrumkavú pochúťku s jemným stredom a zlatistým povrchom, ktorá pritom zostáva o niečo zdravšia a pripraví sa takmer bez oleja? Ukazuje sa, že tento sen je dosiahnuteľný, a kľúčovým trikom je obyčajná jedlá sóda.

Ako získať dokonalú chrumkavosť

Mnohí si už zvykli na horkovzdušné fritézy, ktoré pripravujú hranolky zdravšie než tradičné vyprážanie. Jediným problémom zostáva, že často nebývajú dostatočne chrumkavé. V čom je teda háčik? Podľa všetkého stačí vyskúšať malú kuchynskú fintu – namočiť a potom krátko predvariť zemiaky vo vode s troškou jedlej sódy. Znie to jednoducho, no výsledok dokáže prekvapiť. Vďaka reakcii sódy sa povrch zemiakov rozruší a počas pečenia sa vytvorí jemná chrumkavá kôrka, akú poznáme z obľúbených fastfoodov.

Mimochodom, ak ste milovníkmi syrových omáčok a hranolky bez nej si neviete predstaviť, nezabudnite si pripraviť obľúbenú syrovú nátierku či dip. Na internete, napríklad na kanáli YouTube, nájdete množstvo receptov. Hranolky namáčané do roztopenej syrovej lahôdky posunú celý gurmánsky zážitok o úroveň vyššie.

Zemiaky si vyberajte pozorne

To, aký druh zemiakov zvolíte, v konečnom dôsledku ovplyvní textúru vašich hranoliek. Ak chcete docieliť, aby boli mäkké vo vnútri a chrumkavé na povrchu, siahnite po múčnatých odrodách zemiakov, ktoré obsahujú viac škrobu a menej vody. V predajni bývajú tieto zemiaky označené ako typ B alebo C. Práve tie sú ideálne na pečenie, varenie a na všetky pokrmy, kde je dôležitá kombinácia vláčneho stredu a výrazne chrumkavej kôrky.

Prepláchnutie je základ

Možno to niektorí vynechávajú, no je naozaj dôležité zemiaky po nakrájaní dôkladne prepláchnuť studenou vodou. Tento krok zbaví zemiaky nadbytočného škrobu, vďaka čomu sa nebudú lepiť a po upečení budú pôsobiť oveľa sviežejším a nadýchanejším dojmom. Naozaj sa neoplatí tento krok preskakovať, lebo práve vďaka nemu hranolky neskončia gumové a matné.

Jedlá sóda ako tajná prísada

Tu prichádza najdôležitejšia časť postupu, ktorá vám zaručí výsledok pripomínajúci profesionálnu prípravu. Nakrájané a umyté zemiaky najprv dajte do vriacej osolenej vody, do ktorej pridáte jednu lyžičku jedlej sódy. Voda vďaka sóde rozruší vrchnú vrstvu zemiakov, čo pri následnom pečení alebo fritovaní v teplovzdušnej fritéze vytvorí nádherne chrumkavý povrch.

Len trochu oleja, ale celkom ho nevynechávajte

Hlavnou výhodou horkovzdušnej fritézy je, že netreba litre oleja, ako pri klasickom vyprážaní. Zároveň však netreba ísť do extrému a olej úplne vynechať. Stačí jedna či dve polievkové lyžice kvalitného oleja – napríklad repkového alebo olivového. Rovnomerne ho zapracujte do hranoliek, aby bol každý kúsok jemne obalený. Takto získate vytúženú chrumkavosť, no hranolky nebudú presiaknuté mastnotou.

Krátky pohľad do histórie

Možno vás prekvapí, že hranolky majú korene už v 17. storočí. Podľa niektorých historikov sa prvýkrát objavili v Belgicku, kde ľudia zvykli na panvici smažiť tenké pásiky zemiakov namiesto rýb, ktoré cez tuhé zimy neboli k dispozícii. Hranolky si získali obrovskú popularitu vo Francúzsku, ale do svetového povedomia sa naozaj dostali až počas prvej svetovej vojny, keď si ich americkí vojaci obľúbili a začali ich volať „French fries“. Dnes sú hranolky jedným z najobľúbenejších pokrmov na svete a mení sa len spôsob ich prípravy – od klasického vyprážania až po súčasné moderné horkovzdušné fritézy.

Nepreplňujte fritézu

Pri príprave hranoliek v horkovzdušnej fritéze je dôležité, aby horúci vzduch mohol cirkulovať zo všetkých strán. Preto košík fritézy zbytočne nepreplňujte. Je lepšie pripraviť hranolky na dvakrát než zaplniť fritézu na maximum a získať nepresvedčivý výsledok. Ak pripravujete väčšie množstvo, počas pečenia ich občas pretrepte, aby sa rovnomerne zapekali a netlačili na seba.

Dokončenie pri vyššej teplote

Väčšina receptov odporúča nastaviť teplotu v rozmedzí 180–200 °C, čo je ideálne na pohodlné prepečenie. Po približne 15 minútach môžete hranolky skontrolovať a zistiť, či už dosiahli pekný zlatistý odtieň. Ak sú ešte bledé alebo málo chrumkavé, pridajte pár minút navyše. Na posledné dve minútky môžete teplotu ešte zvýšiť, aby ste doviedli chrumkavosť do dokonalosti.

Dochucovanie až na záver

Aj keď máte chuť dochutiť zemiaky hneď na začiatku, vyplatí sa byť trpezlivý. Soľ, bylinky a ďalšie koreniny či sušený cesnak pridajte až bezprostredne pred podávaním. Predčasné solenie môže spôsobiť, že hranolky pustia viac vlhkosti a rýchlejšie zmäknú, čím zničíte efektný chrumkavý povrch, na ktorý ste sa tak tešili.

Ak sa teda snažíte doma získať hranolky, ktoré chutia ako z vášho obľúbeného fast foodu, nezabudnite si vybrať vhodný druh zemiakov, dôkladne ich prepláchnuť a predvariť vo vode s jedlou sódou. Potom im doprajte len kúsok oleja a dostatok priestoru v horkovzdušnej fritéze, aby výsledok stál za to. Pár minút vášho času navyše sa postará o pochúťku s neodolateľným chrumkavým povrchom a jemným vnútrom, na ktorú vám bude každý návštevník klásť jedinú otázku: „Ako si to dokázal(a)?“