Túto zeleninu stihnete vypestovať ešte pred zimou. Zasievajte hneď, úrodu budete mať za pár týždňov

Aj keď sa leto pomaly končí a dni sú kratšie, vaša záhrada či balkón nemusia zostať prázdne. Mnohé druhy zeleniny dokážu vyrásť aj počas jesene a potešiť vás ešte v tom istom roku chutnou a čerstvou úrodou. Dokonca na pestovanie nepotrebujete ani veľký pozemok – bohato postačí niekoľko kvetináčov alebo truhlíkov.
Prečo sa oplatí sadiť aj na jeseň?
Mnohí záhradkári sa mylne domnievajú, že posledné teplé lúče slnka uzatvárajú sezónu. Opak je pravdou. Jeseň je v skutočnosti veľmi vhodným obdobím na výsev druhov, ktoré rastú rýchlo a nevyžadujú dlhé mesiace dozrievania. Práve tie vám umožnia získať ešte do príchodu zimy čerstvú zeleninu plnú vitamínov. Stačí len niekoľko semien, trochu slnka a pravidelná zálievka.
Výhodou je, že tieto rastliny nekladú vysoké nároky na skúsenosti ani vybavenie. Ak ste doteraz zeleninu nepestovali, teraz máte ideálnu príležitosť vyskúšať si to – a to aj v menšom meradle, priamo na terase alebo balkóne.
Čo vysiať teraz, aby ste stihli jesennú úrodu?
Reďkovky – rýchle a vďačné
Najväčším favoritom jesenného pestovania sú bezpochyby reďkovky. Niektoré odrody, napríklad Faraon alebo Tercia, dorastajú už približne za dva týždne. V bežných podmienkach ich môžete zbierať zhruba do mesiaca od výsevu. Pestovať sa dajú nielen v záhone, ale aj v truhlíku na parapete či balkóne. Stačí im vzdušná pôda, dostatok svetla a pravidelná zálievka. A nezabúdajte, že využiteľné nie sú len šťavnaté bulvičky – chutná a zdravá je aj ich vňať, ktorú môžete pridať do šalátov či použiť na domáce pesto. Ak sejbu zopakujete každých pár týždňov, úrodu budete mať až do prvých mrazov.
Listové šaláty – rukola, dubáčik či mangold
Ďalšou skupinou zeleniny, ktorá vás nesklame, sú listové šaláty. Či už siahnete po rukole, tzv. dubáčiku, mangolde alebo mladom špenáte, vždy sa môžete tešiť na rýchly rast a postupnú úrodu. Pri rukole sa prvé lístky dajú zbierať už po štyroch až šiestich týždňoch. Špenát zase patrí medzi najnenáročnejšie rastliny – dobre sa mu darí aj v kvetináčoch, potrebuje však pravidelné zalievanie a pôdu skôr zásaditého charakteru. Odrôd určených na baby listy môžete vysiať počas jesene viac a zber tak zopakovať niekoľkokrát.
Exotickejšia voľba – ázijské listové zeleniny
Ak chcete na tanieri trochu zmeny, siahnite po menej tradičných druhoch ako mizuna, mibuna či pak choi. Všetky rastú veľmi rýchlo a sú odolné voči chladnejšiemu počasiu. Mibuna je jemnejšia a menej štipľavá než rukola, prvé listy z nej zožnete už za štyri týždne. Mizuna má výraznejšiu, korenistú chuť, ktorá dodá šalátom iskru. Pak choi pripomína svojou chuťou špenát s nádychom kalerábu a dá sa využiť nielen do šalátov, ale aj na krátke restovanie či do polievok. Veľkou výhodou týchto zelenín je, že nepotrebujú veľa miesta, a preto sú ideálne aj do menších záhradiek alebo mestských balkónov.
Jesenné pestovanie ako relax aj príprava pôdy
Výsev rýchlo rastúcej zeleniny má viacero výhod. Okrem toho, že si ešte pred zimou vychutnáte vlastnú úrodu, pripravíte záhon na ďalšiu sezónu. Niektoré rastliny, napríklad poľníček alebo koriander, vám síce už nestihnú priniesť plnohodnotnú úrodu, ale pôdu obohatia a dodajú vám náskok pri jarnom pestovaní.
Navyše, pestovanie pôsobí aj ako výborný spôsob relaxu. Sadnúť si po práci k truhlíku s čerstvou rukolou či pozorovať, ako zo semien rýchlo vyrastajú nové lístky, je veľmi upokojujúce a prináša skvelý pocit z dobre odvedenej práce.
Záver: Úroda na dosah ruky
Jesenné pestovanie je dôkazom, že záhradkárska sezóna sa nekončí s posledným letným dňom. Siahnite po reďkovkách, špenáte, rukole alebo menej známych ázijských listových zeleninách a za niekoľko týždňov si môžete pripraviť šalát z vlastnej úrody. Netreba k tomu špeciálne vedomosti ani náradie – postačí kvalitné semienko, trochu starostlivosti a chuť skúsiť niečo nové.
A výsledok? Na tanieri vás čaká nielen zdravie, ale aj pocit radosti z toho, že ste si dokázali dopestovať čerstvú zeleninu vlastnými rukami – ešte predtým, než na záhradu naplno dorazí zima.