Túto rastlinu do záhrady radšej nesaďte. Osy ju milujú a nedajú vám pokoj

Niekedy máme pocit, že osy sú s nami na každom kroku. Pomáhajú nám pri okopávaní záhonov, relaxujú pri bazéne či dokonca prídu nepozvané na rodinnú oslavu alebo večerné grilovanie s priateľmi. Aj keď nikto z nás určite netúži po ich spoločnosti, ony na to neberú ohľad. Tento otravný hmyz nás síce veľmi obťažuje, no zároveň hrá významnú rolu v prírode. Lenže každý z nás by radšej videl, keby ju plnili niekde inde, ďaleko od našej záhrady.

Zvlášť opatrní by mali byť alergici, pre ktorých je bodnutie osou mimoriadne nebezpečné. Stačí jedno nešťastné stretnutie s týmto žlto-čiernym návštevníkom a následky môžu byť fatálne. Z tohto dôvodu by sme mali byť obzvlášť pozorní, aké rastliny si na záhradu vysadíme – niektoré totiž pôsobia na osy doslova ako magnet. Možno by vám ani nenapadlo, že práve svojou nevedomosťou im pripravujete kráľovskú hostinu a lákate ich k sebe.

Aromatický fenikel: osie kráľovstvo

Jednou z najobľúbenejších rastlín tohto hmyzu je aromatický fenikel. Jeho drobné kvety sú plné sladkého nektáru, ktorý osy zbožňujú rovnako ako včely. Mnohí záhradkári si fenikel vysadia kvôli jeho liečivým účinkom alebo ho používajú ako korenie do jedál. Ak sa však chcete vyhnúť neželaným návštevníkom, radšej fenikel vysaďte na čo najodľahlejšie miesto od domu, terasy alebo detského ihriska. Najmä v období kvitnutia je totiž fenikel pre osy neodolateľný a môže výrazne znepríjemniť akúkoľvek aktivitu v jeho okolí.

Záhradné lákadlá: spadané ovocie a jedlo po párty

Okrem feniklu osy lákajú aj ďalšie kvitnúce rastliny, ako napríklad obľúbená levanduľa či rôzne bylinky. Obzvlášť v neskorom lete ich silno priťahuje zrelé alebo už nahnité ovocie, ktoré padá zo stromov. Ak pravidelne neodstraňujete spadnuté jablká, slivky alebo hrušky, pripravujete osám bohatú hostinu. Preto je dôležité zbierať takéto plody zo zeme každý deň.

Ďalším veľkým lákadlom pre osy sú zvyšky jedla po grilovaní, nevynesený odpadkový kôš alebo zle umiestnený kompost pri dome. Ak nechcete osy prilákať, je nevyhnutné udržiavať čistotu a poriadok nielen v okolí domu, ale aj na celej záhrade. Kompost by mal byť pravidelne prekrytý vrstvou posekanej trávy alebo hliny, čím výrazne znížite šancu, že vás budú osy otravovať.

Čo osy odpudzuje? Pomôžte si bylinkami

Ak ste už zistili, čo osy priťahuje, určite oceníte aj rastliny, ktoré majú na tento hmyz opačný účinok. Dobrou správou je, že existuje hneď niekoľko byliniek, ktoré osy vyslovene odpudzujú. Medzi takéto prírodné repelenty patria napríklad pelynok, bazalka či mäta pieporná. Dokonca môžete použiť aj prírodné esenciálne oleje s vôňou citronely alebo mäty – osy sa im vyhýbajú širokým oblúkom.

Zaujímavé je, že osy preferujú kvety určitých farieb – priťahujú ich najmä biele, modré, fialové či žlté rastliny. Naopak červeným kvetom sa z nejakého dôvodu vyhýbajú. Ak si teda záhradu správne naplánujete aj farebne, máte šancu držať tento neželaný hmyz vo väčšej vzdialenosti od domova.

Bodnutie osou – od drobnosti až po vážne riziko

Mnohí ľudia považujú prítomnosť os na záhrade za bežnú vec, ktorá im nemôže príliš uškodiť. Pre tých, ktorí netrpia alergiou, môže byť bodnutie len drobnou nepríjemnosťou, sprevádzanou krátkym pálením a začervenaním kože. Avšak niektorí jedinci majú oveľa silnejšiu reakciu – miesto vpichu sa môže výrazne opuchnúť, bolieť a svrbenie trvá niekoľko dní.

Najvážnejšie je riziko tzv. anafylaktickej reakcie, kedy opuch jazyka, pier alebo hrdla ohrozuje dýchacie cesty a človek sa môže začať dusiť. K tomu sa pridávajú príznaky ako zvracanie, silné závraty až strata vedomia. V takých prípadoch je nevyhnutné bezodkladne volať záchranku alebo urýchlene previezť postihnutého do nemocnice.

Prevencia je vždy jednoduchšia ako riešenie problémov

Osy by sme teda rozhodne nemali podceňovať. Ak existujú spôsoby, ako ich udržať ďalej od nášho bezprostredného okolia, je rozumné ich využiť. Správne plánovanie záhrady, pravidelný poriadok, používanie prírodných repelentov a premyslený výber rastlín dokážu výrazne minimalizovať riziko neželaného stretnutia s týmto dotieravým hmyzom. Lebo je vždy lepšie predísť problému, než potom riešiť jeho dôsledky.