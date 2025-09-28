Túto jeseň pomôžte červienkam. Jediné krmivo, ktoré im zachráni život

Červienka obyčajná patrí medzi najpôvabnejších a najobľúbenejších operencov našich záhrad. Tento drobný spevavec s nápadnou červenooranžovou náprsenkou pôsobí nežne a priateľsky, a keď ho človek zazrie poskakovať po tráve alebo sa schovávať v kríkoch, hneď mu spríjemní deň. Na jeseň to však tieto vtáčiky nemajú vôbec jednoduché – prirodzenej potravy ubúda a nájsť si dostatok hmyzu či bobúľ dá poriadne zabrať. Ak im chceme podať pomocnú ruku, je dôležité vedieť, čo je pre ne vhodné, a rovnako aj to, čím ich nikdy nekŕmiť.
Jesenný jedálniček červienok
V teplejších mesiacoch sa červienky živia prevažne drobným hmyzom, pavúkmi a larvami, ktoré si vyhľadávajú na zemi aj medzi lístím. Keď sa však ochladí a hmyzu rýchlo ubúda, musia prejsť aj na inú stravu. Vtedy prichádzajú na rad bobule, drobné ovocie a semienka, ktoré im poskytujú energiu. Aby sme im pomohli prežiť toto prechodné obdobie bez strádania, mali by sme im ponúknuť potravu, ktorá sa čo najviac približuje ich prirodzenému jedálničku.
Najlepšia potrava: červy a mäkké zmesi
Zo všetkého najviac červienky ocenia špeciálne kŕmne zmesi určené pre mäkkozobé vtáky. Základom týchto zmesí bývajú múčne červy – sušené alebo živé. Práve tie sú pre červienky skutočnou lahôdkou a zároveň vynikajúcim zdrojom bielkovín a energie. Múčne červy dokážu nahradiť prirodzený hmyz, ktorý by inak lovili v prírode, a navyše sú pre ne ľahko stráviteľné. Ak červy nemáte k dispozícii, vhodnou alternatívou sú kúsky jabĺk, hrozienka či bobuľové ovocie.
Odborníci z organizácie Woodland Trust potvrdzujú: „Červienky si vedia pochutiť aj na ovocí, lojových guľkách, rozdrvených arašidoch alebo na lúpaných slnečnicových semienkach. Najväčšou pochúťkou sú však pre ne jednoznačne múčne červy.“
Čomu sa vyhýbať
Je dôležité vedieť, že červienky nemajú silný zobák. Tvrdé zrná, napríklad celé obilniny či neolúpané slnečnicové semienka, nedokážu rozlúsknuť, a preto im neposlúžia ako potrava. Nevhodné je aj pečivo, slané alebo korenené jedlá z domácnosti – takéto zvyšky môžu vtákom skôr uškodiť než pomôcť. Ak teda chceme červienkam naozaj dopriať, treba voliť len jemnú a prirodzenú potravu.
Červienky sú síce zvedavé, no zároveň opatrné. Krmítko preto umiestnite na tichšie miesto, najlepšie v blízkosti kríkov alebo nízkych stromčekov, kde sa budú cítiť bezpečne. Radi hľadajú potravu aj na zemi, preto je dobré nasypať časť krmiva priamo pod krmítko. Ak im pripravíte pokojné a bezpečné prostredie, rýchlo si zvyknú a stanú sa pravidelnými návštevníkmi vašej záhrady.