Túto chybu robí pri príprave štedrovečernej večere takmer každý

Štedrý večer patrí k najvýznamnejším sviatočným momentom roka. Väčšina ľudí chce, aby prebehol pokojne, v príjemnej atmosfére a bez zbytočného stresu. Práve snaha zvládnuť všetko naraz však často vedie k chybám, ktoré si mnohí ani neuvedomujú. Nejde pritom o nič výnimočné – väčšinou ide o drobnosti, ktorým sa dá jednoducho predísť.
Pečenie vianočného pečiva na poslednú chvíľu
Skúsenosti z domácností aj odporúčania cukrárov potvrdzujú, že mnohé druhy tradičného vianočného pečiva chutia lepšie po niekoľkých dňoch skladovania. Najmä suchšie koláče, rožky či linecké pečivo po čase zmäknú a ich chuť sa zvýrazní.
Ak sa pečie tesne pred Štedrým večerom, pečivo býva tvrdšie a chuťovo menej vyzreté. Preto je vhodné rozdeliť si pečenie na viac dní a začať s ním s predstihom, aby mali koláče čas prirodzene „dozrieť“.
Nevhodný tuk na smaženie kapra
Pri príprave kapra je dôležité zvoliť olej, ktorý je určený na smaženie pri vyšších teplotách. Oleje s nízkym bodom zadymenia sa môžu prepaľovať, čo negatívne ovplyvňuje vôňu aj chuť ryby.
Bežne dostupné oleje určené na tepelnú úpravu, ako slnečnicový alebo repkový olej, sú na tento účel vhodné. Pri správnej teplote tuku bude kapor rovnomerne prepečený, chrumkavý a bez nepríjemnej pachute.
Vypúšťanie kapra do prírody bez odborného posúdenia
Mnohí ľudia majú dobrý úmysel a chcú kapra vypustiť späť do vody. V praxi však ide o problematický krok. Kapre predávané pred Vianocami pochádzajú z chovov a sú určené na konzumáciu, nie na návrat do prírodného prostredia.
Odborníci upozorňujú, že vypúšťanie rýb z chovu do riek či rybníkov bez povolenia môže byť pre rybu rizikové a zároveň môže narušiť miestne ekosystémy. Ak sa niekto rozhodne rybu nespracovať, vhodnejšie je zvoliť inú alternatívu štedrovečerného menu alebo sa dohodnúť priamo s predajcom.
Nedostatočné plánovanie a zbytočný stres
Štedrovečerná večera je výnimočná tým, že sa pri nej stretáva rodina a má byť pokojná. Ak si však prípravy necháte na poslednú chvíľu, stres sa veľmi rýchlo prenesie aj na ostatných.
Osvedčeným riešením je plánovanie niekoľko dní vopred – rozpis jedál, časový harmonogram, rozdelenie úloh a príprava niektorých surovín vopred. Pomôcť môže aj jednoduchý zoznam, vďaka ktorému máte prehľad a nič vás nezaskočí.
Myslite aj na seba
Pri sviatočných prípravách sa často myslí najmä na hostí, no rovnako dôležité je, aby si večer užil aj ten, kto ho pripravuje. Dobrá organizácia, realistické očakávania a pokojný prístup majú často väčší význam než dokonalé menu.
Ak sa týmto chybám vyhnete, štedrovečerná večera bude nielen chutná, ale aj pokojná – presne taká, aká má počas Vianoc byť.