Turisti smerujúci do tejto krajiny budú musieť prezradiť, čo robili na sociálnych sieťach. Zmena sa dotkne aj Slovákov a Čechov

New York
New York Foto: www.shutterstock.com

Cestovanie do Spojené štáty americké sa môže v blízkej budúcnosti zmeniť. Americké ministerstvo vnútornej bezpečnosti (DHS) predstavilo návrh, ktorý počíta s rozsiahlejším zhromažďovaním údajov od turistov zo štátov zaradených do bezvízového programu. Ten zahŕňa aj cestujúcich z Českej republiky a Slovenska.

Dôležité však je, že ide zatiaľ iba o návrh, nie o platné pravidlo. Zmeny stále prechádzajú procesom pripomienkovania a nie je isté, v akej podobe nakoniec vstúpia do platnosti.

Čo presne navrhuje americká vláda

DHS zverejnilo vo federálnom registri dokument, v ktorom navrhuje, aby žiadatelia v rámci systému ESTA poskytovali širší rozsah informácií než doteraz. Medzi navrhované položky patria:

  • účty na sociálnych sieťach
  • e-mailové adresy a telefónne čísla používané v minulosti
  • kontaktné údaje na najbližších rodinných príslušníkov
  • technické údaje, ako napríklad IP adresy či informácie z digitálnych fotografií

Tieto údaje by mali podľa návrhu pomôcť úradom lepšie posúdiť rizikové faktory ešte pred príchodom cestujúceho do krajiny.

DHS podobné informácie už v minulosti žiadalo dobrovoľne – napríklad uvedenie účtov na sociálnych sieťach bolo v žiadosti dostupné, no nebolo povinné. Návrh by to však zmenil na povinnú súčasť procesu.

ESTA: čo zostáva a čo by sa mohlo zmeniť

Systém ESTA je elektronická autorizácia, ktorá umožňuje turistom z členských krajín vstúpiť do USA bez víz na dobu najviac 90 dní. Stojí 40 dolárov a platí dva roky.

V súčasnosti sa pri žiadosti vypĺňajú najmä:

  • osobné údaje
  • cestovné informácie
  • bezpečnostné otázky

Aktuálne (k dnešnému dňu) nie je povinné poskytovať prístup k sociálnym sieťam ani rozšírené technické alebo biometrické údaje.

Návrh na presun systému do mobilnej aplikácie

Ďalšia zvažovaná zmena je presun procesu žiadania o ESTA z webovej stránky do mobilnej aplikácie. Tá by mohla vyžadovať:

  • nahratie fotografie tváre
  • potvrdenie identity
  • voliteľnú funkciu oznámenia odchodu z USA pomocou geolokácie

Aj táto zmena je však iba v štádiu návrhu. Nebolo rozhodnuté, či a kedy sa bude aplikácia zavádzať.

Prečo návrh vyvoláva diskusie

Americké úrady argumentujú bezpečnosťou. Tvrdia, že detailný prehľad o digitálnej aktivite môže pomôcť identifikovať osoby, ktoré predstavujú riziko pre vnútornú bezpečnosť.

Organizácie zaoberajúce sa ochranou súkromia upozorňujú na možné riziká:

  • nejasné kritériá hodnotenia správania na sociálnych sieťach
  • zásah do súkromia cestujúcich
  • riziko subjektívneho posudzovania názorov alebo obsahu

V návrhu nie je uvedené, aké konkrétne aktivity na sociálnych sieťach by mohli viesť k zamietnutiu vstupu.

Ako by sa zmeny dotkli Slovákov a Čechov

Turisti zo Slovenska a Česka dnes môžu cestovať do USA rovnako ako doteraz. Ak by bol návrh schválený, zmenila by sa najmä administratívna časť pred odletom – žiadatelia by museli uviesť viac údajov o svojej digitálnej minulosti.

To však zatiaľ neplatí. Proces pripomienok môže návrh ešte zmeniť alebo úplne upraviť. Je preto potrebné sledovať oficiálne informácie z DHS alebo americkej ambasády.

Zhrnutie

✔️ Pravda

  • Americká vláda skutočne zverejnila návrh na rozšírenie údajov požadovaných v systéme ESTA.
  • Návrh obsahuje požiadavku na zoznam sociálnych sietí používaných v posledných piatich rokoch.
  • Dokument je v procese verejného pripomienkovania vo federálnom registri.
  • Zmeny ešte neboli schválené a neplatia.

❌ Nepravda alebo nepotvrdené

  • Nie je pravda, že turisti už teraz musia odovzdávať povinné údaje zo sociálnych sietí.
  • Nie je potvrdené, že zmeny budú zavedené ešte tento rok.
  • Nie je známe, ako by presne prebiehala kontrola sociálnych sietí ani aké správanie by bolo hodnotené negatívne.

