Turisti smerujúci do tejto krajiny budú musieť prezradiť, čo robili na sociálnych sieťach. Zmena sa dotkne aj Slovákov a Čechov

Cestovanie do Spojené štáty americké sa môže v blízkej budúcnosti zmeniť. Americké ministerstvo vnútornej bezpečnosti (DHS) predstavilo návrh, ktorý počíta s rozsiahlejším zhromažďovaním údajov od turistov zo štátov zaradených do bezvízového programu. Ten zahŕňa aj cestujúcich z Českej republiky a Slovenska.
Dôležité však je, že ide zatiaľ iba o návrh, nie o platné pravidlo. Zmeny stále prechádzajú procesom pripomienkovania a nie je isté, v akej podobe nakoniec vstúpia do platnosti.
Čo presne navrhuje americká vláda
DHS zverejnilo vo federálnom registri dokument, v ktorom navrhuje, aby žiadatelia v rámci systému ESTA poskytovali širší rozsah informácií než doteraz. Medzi navrhované položky patria:
- účty na sociálnych sieťach
- e-mailové adresy a telefónne čísla používané v minulosti
- kontaktné údaje na najbližších rodinných príslušníkov
- technické údaje, ako napríklad IP adresy či informácie z digitálnych fotografií
Tieto údaje by mali podľa návrhu pomôcť úradom lepšie posúdiť rizikové faktory ešte pred príchodom cestujúceho do krajiny.
DHS podobné informácie už v minulosti žiadalo dobrovoľne – napríklad uvedenie účtov na sociálnych sieťach bolo v žiadosti dostupné, no nebolo povinné. Návrh by to však zmenil na povinnú súčasť procesu.
ESTA: čo zostáva a čo by sa mohlo zmeniť
Systém ESTA je elektronická autorizácia, ktorá umožňuje turistom z členských krajín vstúpiť do USA bez víz na dobu najviac 90 dní. Stojí 40 dolárov a platí dva roky.
V súčasnosti sa pri žiadosti vypĺňajú najmä:
- osobné údaje
- cestovné informácie
- bezpečnostné otázky
Aktuálne (k dnešnému dňu) nie je povinné poskytovať prístup k sociálnym sieťam ani rozšírené technické alebo biometrické údaje.
Návrh na presun systému do mobilnej aplikácie
Ďalšia zvažovaná zmena je presun procesu žiadania o ESTA z webovej stránky do mobilnej aplikácie. Tá by mohla vyžadovať:
- nahratie fotografie tváre
- potvrdenie identity
- voliteľnú funkciu oznámenia odchodu z USA pomocou geolokácie
Aj táto zmena je však iba v štádiu návrhu. Nebolo rozhodnuté, či a kedy sa bude aplikácia zavádzať.
Prečo návrh vyvoláva diskusie
Americké úrady argumentujú bezpečnosťou. Tvrdia, že detailný prehľad o digitálnej aktivite môže pomôcť identifikovať osoby, ktoré predstavujú riziko pre vnútornú bezpečnosť.
Organizácie zaoberajúce sa ochranou súkromia upozorňujú na možné riziká:
- nejasné kritériá hodnotenia správania na sociálnych sieťach
- zásah do súkromia cestujúcich
- riziko subjektívneho posudzovania názorov alebo obsahu
V návrhu nie je uvedené, aké konkrétne aktivity na sociálnych sieťach by mohli viesť k zamietnutiu vstupu.
Ako by sa zmeny dotkli Slovákov a Čechov
Turisti zo Slovenska a Česka dnes môžu cestovať do USA rovnako ako doteraz. Ak by bol návrh schválený, zmenila by sa najmä administratívna časť pred odletom – žiadatelia by museli uviesť viac údajov o svojej digitálnej minulosti.
To však zatiaľ neplatí. Proces pripomienok môže návrh ešte zmeniť alebo úplne upraviť. Je preto potrebné sledovať oficiálne informácie z DHS alebo americkej ambasády.
Zhrnutie
✔️ Pravda
- Americká vláda skutočne zverejnila návrh na rozšírenie údajov požadovaných v systéme ESTA.
- Návrh obsahuje požiadavku na zoznam sociálnych sietí používaných v posledných piatich rokoch.
- Dokument je v procese verejného pripomienkovania vo federálnom registri.
- Zmeny ešte neboli schválené a neplatia.
❌ Nepravda alebo nepotvrdené
- Nie je pravda, že turisti už teraz musia odovzdávať povinné údaje zo sociálnych sietí.
- Nie je potvrdené, že zmeny budú zavedené ešte tento rok.
- Nie je známe, ako by presne prebiehala kontrola sociálnych sietí ani aké správanie by bolo hodnotené negatívne.