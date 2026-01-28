Obľúbená destinácia Slovákov sa objavila v britských cestovných odporúčaniach pre rok 2026. Čoho sa obávať?

Turecko je už roky jednou z najobľúbenejších letných destinácií Slovákov. Každú sezónu tam mieria desaťtisíce našich dovolenkárov, často opakovane. Moderné hotely, teplé more, rozľahlé pláže, stabilné počasie a široká ponuka all inclusive služieb robia z Turecka akýsi „zaručený“ dovolenkový balík. Preto mnohých prekvapilo, keď sa táto krajina objavila v britských cestovných odporúčaniach pre rok 2026 ako destinácia, kde je potrebné zvýšiť opatrnosť.
Čo presne Briti odporúčajú?
Britské ministerstvo zahraničných vecí (FCDO) pravidelne hodnotí bezpečnostnú situáciu v jednotlivých krajinách sveta. Ich odporúčania sú určené najmä britským občanom, no často si ich všímajú aj cestovatelia z iných krajín.
Dôležité je zdôrazniť, že nejde o zákaz cestovania do Turecka. Varovania sa týkajú konkrétnych regiónov a upozorňujú na dlhodobo nestabilnú bezpečnostnú situáciu v niektorých častiach krajiny.
Ktoré oblasti sú rizikové
Podľa oficiálnych britských informácií sa odporúča:
- necestovať do zón v blízkosti hranice so Sýriou, približne do vzdialenosti 10 kilometrov
- byť veľmi opatrný v oblastiach juhovýchodného Turecka, kde môžu prebiehať miestne nepokoje alebo operácie armády
- vyhýbať sa miestam, kde sa často konajú politické protesty alebo zhromaždenia
Ide o regióny, kam slovenskí dovolenkári takmer vôbec necestujú.
Ako sú na tom slovenské dovolenkové oblasti
Najnavštevovanejšie letoviská, kam smeruje drvivá väčšina Slovákov, nie sú súčasťou rizikových území. Patrí sem najmä:
- Antalya
- Side
- Alanya
- Kemer
- Bodrum
- Marmaris
Tieto oblasti sú vzdialené stovky kilometrov od hraníc so Sýriou a Britské ministerstvo zahraničia ich nepovažuje za rizikové. Pre slovenského turistu tak pri klasickej dovolenke pri mori nedochádza k žiadnej zásadnej zmene oproti minulým rokom.
Prečo sú odporúčania stále dôležité
Na rozdiel od dovolenkára, ktorý trávi pobyt v rezorte, sa britské odporúčania pozerajú na krajinu v širšom kontexte. Hodnotia:
- politické napätie
- bezpečnostnú situáciu v jednotlivých regiónoch
- riziko terorizmu
- možné obmedzenia pohybu
- dlhodobé trendy, nie len aktuálny stav
Pokoj pri hotelovom bazéne teda úplne nevypovedá o tom, čo sa deje v odľahlých oblastiach krajiny.
Čo to znamená pre slovenského turistu
Ak cestujete cez cestovnú kanceláriu do bežného letoviska pri mori, situácia sa pre vás prakticky nemení. Hotely, pláže aj tunajšia turistická infraštruktúra fungujú bežne a Turecko patrí medzi destinácie s veľkým objemom organizovaného turizmu.
Opatrnejší by mali byť najmä tí, ktorí:
- cestujú individuálne
- plánujú presuny naprieč krajinou
- chcú navštíviť menej známe oblasti na východe
- zostávajú v Turecku dlhodobo
V takých prípadoch je vhodné sledovať aktuálne odporúčania Ministerstva zahraničných vecí SR a informácie miestnych úradov.
Zaujímavý kontrast: Británia varuje, no sama rieši problémy doma
Britské odporúčania sú známe svojou prísnosťou. Vyplýva to aj z toho, že britská vláda nesie vysokú mieru zodpovednosti za svojich občanov v zahraničí. Paradoxne však aj samotná Británia čelí problémom s kriminalitou, vandalizmom či napätím v niektorých komunitách, čo býva predmetom diskusií v zahraničných médiách.
Aj preto mnohým pôsobí britské upozorňovanie na riziká v iných krajinách trochu prekvapivo – nie však neodôvodnene, keďže vychádza z oficiálnych bezpečnostných hodnotení.