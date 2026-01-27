Tuniak v konzerve: jedno nenápadné slovo na etikete rozhoduje o tom, koľko ortuti skutočne prijmete

Tuniak patrí dlhodobo medzi najobľúbenejšie ryby na svete. Ľudia ho vyhľadávajú najmä pre vysoký obsah kvalitných bielkovín, cenné omega-3 mastné kyseliny a relatívne nízky podiel tuku. Práve preto sa často objavuje v jedálničkoch športovcov, ľudí snažiacich sa schudnúť aj tých, ktorí chcú jesť „zdravšie“. Málokto si však uvedomuje, že pod jedným názvom sa skrývajú rôzne druhy tuniaka – a rozdiely medzi nimi môžu mať zásadný vplyv na množstvo ortuti, ktoré spolu s jedlom prijímame.
Čo je ortuť a prečo by nás mala zaujímať
Ortuť je ťažký kov, ktorý sa prirodzene vyskytuje v životnom prostredí, no jej množstvo v oceánoch výrazne vzrástlo v dôsledku priemyselných emisií. Do tiel rýb sa dostáva potravovým reťazcom a ukladá sa najmä vo forme metylortuti – tej najtoxickejšej pre človeka.
Pri dlhodobom alebo nadmernom príjme môže metylortuť negatívne ovplyvniť nervový systém, koncentráciu, pamäť a jemnú motoriku. Mimoriadne citlivé sú tehotné ženy, pretože ortuť môže narušiť vývoj nervovej sústavy plodu. Rizikovou skupinou sú aj malé deti, u ktorých sa mozog ešte len vyvíja.
Tuniak nie je len jeden: veľkosť a vek zohrávajú hlavnú rolu
Hoci v obchode často vidíme len jednoduchý nápis „tuniak“, v skutočnosti ide o viacero druhov rýb, ktoré sa líšia veľkosťou, dĺžkou života aj spôsobom lovu. A práve tu vzniká kľúčový rozdiel v obsahu ortuti.
Všeobecné pravidlo znie:
- menšie a mladšie druhy tuniaka majú spravidla nižší obsah ortuti,
- väčšie a dlhovekejšie druhy jej v tele hromadia podstatne viac.
Konkrétne údaje o obsahu ortuti
Podľa meraní Food and Drug Administration platí:
- Tuniak pruhovaný (Katsuwonus pelamis), často označovaný ako light tuna
→ priemerný obsah ortuti približne 0,12 ppm (jedna z najnižších hodnôt medzi tuniakmi)
- Biely tuniak – albacore (Thunnus alalunga)
→ priemerne 0,35 ppm, teda približne trojnásobok oproti tuniakovi pruhovanému
(ppm znamená počet častíc ortuti na milión častíc svaloviny)
Ako si v obchode vybrať bezpečnejšiu konzervu
Pri nákupe tuniaka sa oplatí venovať etikete viac než len pár sekúnd. Rozhodujú najmä tieto detaily:
- Hľadajte označenie „light tuna“ alebo „tuniak pruhovaný“ (Katsuwonus pelamis)
Ide o menší druh, ktorý je z hľadiska ortuti považovaný za bezpečnejšiu voľbu.
- Buďte opatrní pri označeniach „biely tuniak“, „albacore“ alebo „svetlý tuniak“
Tieto názvy signalizujú vyšší obsah ortuti, najmä pri pravidelnej konzumácii.
- Kontrolujte latinský názov druhu
Seriózni výrobcovia ho uvádzajú priamo na obale. Ak chýba, ideálne je siahnuť po inej značke.
- Sklo verzus plechovka
Typ obalu nemá vplyv na množstvo ortuti. Rozdiel je skôr v chuti, textúre alebo trvanlivosti.
Koľko tuniaka je ešte v norme?
Odporúčania vychádzajú z usmernení Environmental Protection Agency a americkej FDA.
Bežná dospelá populácia
- Tuniak pruhovaný (light tuna):
2 až 3 porcie týždenne (jedna porcia približne 115 g)
- Albacore (biely tuniak):
maximálne 1 porcia týždenne
Tehotné a dojčiace ženy, deti
- uprednostniť tuniaka pruhovaného,
- biely tuniak obmedziť na jednu porciu týždenne alebo ho radšej úplne vynechať.
Je ortuť v tuniaku dôvodom na obavy?
Vo väčšine prípadov nie. Ak tuniaka nejete každý deň a vyberáte si vhodný druh, príjem ortuti zostáva pod hranicou bezpečnosti. Kontroly v Európskej únii potvrdzujú, že konzervovaný tuniak zvyčajne spĺňa limity stanovené European Food Safety Authority.
Zvýšenú pozornosť by však mali venovať:
- ľudia, ktorí konzumujú tuniaka denne (napríklad v rámci fitness diéty),
- tehotné ženy,
- malé deti.
Dôvod je jednoduchý – ortuť sa v tele kumulatívne ukladá a jej vylučovanie môže trvať aj niekoľko mesiacov.
Ryby s nízkym obsahom ortuti ako alternatíva
Ak chcete znížiť riziko a zároveň si zachovať výživové benefity rýb, môžete tuniaka občas nahradiť druhmi s prirodzene nízkym obsahom ortuti:
- atlantická makrela,
- sardinky,
- sleď,
- pstruh,
- losos (najmä chovaný atlantický).
Tieto ryby sú bohaté na omega-3 mastné kyseliny a sú vhodné aj pre citlivejšie skupiny obyvateľstva.
Záver
Tuniak je hodnotnou súčasťou jedálnička, no len vtedy, ak vieme, po akom druhu siahame a ako často ho jeme. Jediné slovo na etikete môže znamenať výrazný rozdiel v množstve ortuti, ktoré prijmete. Stačí čítať obaly o niečo pozornejšie – a urobíte malý, no dôležitý krok pre svoje zdravie.