Tunelové videnie za volantom prichádza potichu. V zime môže viesť až k tragédii

Zima vodičom prináša celú sériu nástrah – šmykľavé cesty, mráz, sneh, horšiu priľnavosť pneumatík. No často sa zabúda na ďalšie, rovnako vážne riziko: jazdu po tme. Krátke dni spôsobujú, že veľká časť jázd prebieha v šere alebo v úplnej tme, keď naše oči aj mozog fungujú inak než cez deň.
V tme vidíme menej ostro, horšie rozlišujeme detaily a pomalšie reagujeme. Štatistiky z rôznych krajín dlhodobo potvrdzujú, že nebezpečenstvo vážnej alebo smrteľnej nehody je v noci niekoľkonásobne vyššie. Často pritom nejde o nepozornosť, ale o to, že ľudské telo na tmu jednoducho nie je stavané tak ako na denné svetlo.
Reakčný čas sa v tme predlžuje. Rozhodujú aj desatiny sekundy
Merania ukazujú, že reakčný čas vodiča sa pri znížených svetelných podmienkach predlžuje približne o 30 až 50 %. Je to spôsobené tým, že oko v tme pracuje prevažne cez tyčinkové bunky, ktoré sú síce citlivejšie na svetlo, ale pomalšie prenášajú informácie a poskytujú menej detailov.
Ak cez deň zareagujete za jednu sekundu, v noci môžete potrebovať o 0,3 až 0,5 sekundy viac. Pri rýchlosti 90 km/h to znamená ďalších 7 až 12 metrov jazdy, počas ktorých auto ešte nereaguje na podnet. V praxi to môže rozhodnúť o tom, či stihnete zastaviť pred prekážkou, alebo nie.
Zhoršuje sa aj odhad vzdialenosti – protiidúce auto sa môže zdať ďalej, ako v skutočnosti je. Práve tento skreslený odhad patrí medzi časté príčiny nehôd pri nočnom predbiehaní alebo pri stretoch v zákrutách.
Únava a tunelové videnie – bežný, no podceňovaný problém
V tme sa oko musí neustále snažiť prispôsobovať meniacim sa podmienkam. To ho unavuje rýchlejšie než cez deň. Už po dvoch hodinách nepretržitej jazdy môžu prísť typické prejavy únavy:
- zúžené vnímanie priestoru – tzv. tunelové videnie
- pomalšie sledovanie okolitých objektov
- zhoršené periférne videnie
- vyššie riziko mikrospánku
Mikrospánok je extrémne nebezpečný aj v minimálnom trvaní. Jedna či dve sekundy znamenajú, že pri 90 km/h prejdete 25 až 50 metrov úplne bez kontroly. Na rýchlostnej ceste alebo diaľnici sú následky často fatálne.
Preto sa odporúča robiť prestávky približne každé dve hodiny. Krátke prechádzky, pretiahnutie tela a oddych očí dokážu účinne znížiť únavu.
Oslnenie svetlami áut môže na pár sekúnd oslabiť zrak
Pri míňaní sa s protiidúcim vozidlom môže svetlo reflektorov spôsobiť krátkodobé oslnenie. Tento jav je úplne prirodzený – svetlo naruší adaptáciu oka na tmu a znižuje schopnosť vidieť detaily. Obnovenie normálneho videnia trvá 2 až 5 sekúnd, niekedy aj viac.
Ako znížiť riziko?
- nedívať sa do svetiel
- sústrediť pohľad na pravý okraj vozovky
- jazdiť s primeranou rýchlosťou
- používať okuliare s antireflexnou úpravou, ktoré znižujú oslnenie
- zvážiť žltý kontrastný filter, ktorý zlepšuje viditeľnosť v šere
Existujú aj vnútroočné šošovky navrhnuté tak, aby znižovali svetelné odlesky. Ide o reálnu a lekársky overenú možnosť pre ľudí, ktorí chcú čo najlepšie vidieť aj za zhoršených podmienok.
Čisté sklá a svetlomety – jednoduchá vec, ktorá výrazne zlepšuje bezpečnosť
Nečistoty na skle či svetlometoch spôsobujú rozptyl svetla, znižujú kontrast a nútia oči pracovať intenzívnejšie. Už jemný film prachu môže výrazne zhoršiť kvalitu videnia.
Preto sa odporúča pred večernou alebo nočnou jazdou skontrolovať:
- čelné sklo zvnútra aj zvonka
- stav žiaroviek
- čistotu svetlometov
- prítomnosť snehu alebo ľadu
- prípadné praskliny, ktoré môžu odrážať svetlo a oslňovať vodiča
Tieto detaily sa môžu zdať zanedbateľné, no v skutočnosti môžu rozhodnúť o tom, ako rýchlo oko spracuje obraz pred autom.
Zdravé oči sú pre bezpečné šoférovanie rozhodujúce
Mnohí vodiči si neuvedomujú, že v tme vidia horšie, než by mali, až kým sa neocitnú v náročnej situácii mimo mesta. Nočné zhoršenie zraku je pomerne častý problém. Ak máte pocit, že v tme vidíte rozmazane, alebo sa vám zhoršuje odhad vzdialenosti, návštevu očného lekára netreba odkladať.
Pravidelné kontroly sú dôležité aj pre ľudí, ktorí šoférujú len príležitostne. Zmeny zraku prichádzajú postupne a práve nočná jazda ich často odhalí ako prvá.
Adaptácia oka na tmu trvá desiatky minút
Keď vyjdete zo svetlom osvetlených ulíc na tmavú cestu, oči potrebujú čas, aby sa prispôsobili. Plná adaptácia na tmu trvá 20 až 30 minút, pričom počas prvých minút sa môže znížiť schopnosť vidieť detaily až o 80 %.
Práve v tomto období je reakčný čas najpomalší a riziko chybných rozhodnutí najvyššie.