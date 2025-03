Tulipány vo váze rýchlo neuvädnú. Pred vložením kvetov tam pridajte túto dôležitú „maličkosť“

Výmena vody a prídavné látky – Vodu meníte ideálne každé dva dni, aby sa v nej nemnožili baktérie. – Tulipánom prospieva skôr studená až ľadová voda, na rozdiel od viacerých iných kvetov, ktoré preferujú vlažnú. Vhoďte do vázy dokonca aj kocky ľadu, najmä ak je vonku teplejšie. – Ak máte výživu pre rezané kvety, pridajte ju. Ak nie, môžete pridať zopár kvapiek octu, citrónovej šťavy alebo malé množstvo bielidla. Pomôže to udržať vodu čistejšiu. Niektorí ľudia prisahajú aj na trik s medenou mincou, ktorá by mala znižovať množstvo baktérií.

Zabalenie do papiera

Ak sa vám už stonky začínajú ohýbať a kvety padajú na všetky strany, existuje rýchly trik, ktorý môže pomôcť. Navlhčite utierku (napríklad papierovú alebo kuchynskú handričku), položte ju na väčší list baliaceho alebo novinového papiera a tulipány do nej zabaľte. Papier musí byť dostatočne dlhý, aby zakryl celú stonku. Vďaka tomu vznikne akási pevná „tuba“, ktorá drží stonky v vzpriamenej polohe. Nechajte ich takto aspoň pár hodín, prípadne cez noc. Keď ich potom vyberiete a vložíte späť do vázy, mali by byť opäť rovné a pôsobiť sviežo.