Tulene sú vzdialenou rodinou medveďov, pod vodou vydržia až 90 minút a dorozumievajú sa ultrazvukom

Tulene sú zvláštnou skupinou morských cicavcov, ktoré trávia viac ako 90 percent svojho života vo vode. Sú dokonale prispôsobené životu pod hladinou, kde lovia potravu a trávia voľný čas hravými kúskami. Vďaka ich unikátnej telesnej stavbe sú schopné elegantného a rýchleho pohybu, pričom svoju korisť, najmä ryby, mäkkýše či kôrovce, hľadajú najčastejšie práve vo vodných hĺbkach.

Čo však tuleňom umožňuje vydržať pod vodou tak dlho bez jediného nádychu? Odpoveď spočíva v ich výnimočnej schopnosti hospodáriť s kyslíkom, ktorú by im mohol závidieť nejeden vrcholový potápač.

Tajomstvo dlhých ponorov tuleňov

Priemerný tuleň bez problémov vydrží pod vodou približne 20 minút bez potreby sa vynoriť na hladinu. Niektoré druhy, ako napríklad impozantný tuleň sloní, dokážu zostať ponorené dokonca neuveriteľných 90 minút. Ako je možné, že sa neutopia, keď podobne ako človek nemajú žiabre?

Tajomstvo spočíva v unikátnej adaptácii na šetrenie kyslíkom. Tulene dokážu efektívne využiť kyslík uložený vo svaloch a krvi, a zároveň si ho dávkujú tak precízne, že dokážu využívať prakticky každú jeho molekulu. Navyše majú schopnosť dramaticky znížiť spotrebu kyslíka v tele tým, že obmedzia prekrvenie periférnych častí tela, akými sú napríklad plutvy, a sústredia ho iba na najdôležitejšie orgány – srdce a mozog. Vďaka tejto schopnosti sú ich životne dôležité funkcie dokonale chránené aj pri extrémne dlhých ponoroch.

Zaujímavé je aj to, že podľa štúdie publikovanej v renomovanom vedeckom časopise Science, tulene dokážu vnímať koncentráciu kyslíka v krvi. Znie to možno samozrejme, no v skutočnosti je to veľmi výnimočná schopnosť – väčšina cicavcov totiž reaguje predovšetkým na hladinu oxidu uhličitého a nie kyslíka. Ak si myslíte, že to dokážete aj vy, skúste si urobiť malý test: ako dlho vydržíte so zatajeným dychom?

Rekord medzi ľuďmi drží Chorvát Budimir Šobat, ktorý 24. februára 2018 dokázal zadržať dych neuveriteľných 24 minút a 11 sekúnd. Možno by dokonca dokázal konkurovať niektorým tuleňom!

Tulenie rekordy v číslach:

Väčšina druhov tuleňov zvládne pod vodou vydržať zhruba 20 minút.

Tuleň sloní je rekordmanom – dokáže zadržať dych až 90 minút.

Bežne sa tulene ponoria do hĺbok niekoľkých stoviek metrov, pričom tuleň sloní sa dokáže ponoriť až do úctyhodných 600 metrov!

Menej známe fakty o tuleňoch

Život tuleňov je plný fascinujúcich a málo známych detailov, ktoré vás určite prekvapia:

Na svete je známych až 33 druhov tuleňov, ktoré môžeme stretnúť v rôznych oblastiach po celý rok. Jedinečný je napríklad tuleň bajkalský, ktorý žije vo vodách Bajkalského jazera a je najmenším predstaviteľom tuleňovitých. Na opačnom konci veľkostnej škály stojí už spomínaný tuleň sloní.

Evolučne sú tulene prekvapivo príbuzné medveďom. Ich spoločný predok bol suchozemský mäsožravec, z ktorého jedna evolučná vetva viedla k súčasným medveďom a druhá k tuleňom.

Sú mimoriadne komunikatívne a „ukecané“. Tulene medzi sebou komunikujú pomocou širokého spektra zvukov, vrátane ultrazvukových signálov, ktoré ľudské ucho nedokáže zachytiť. Vedci dokonca zistili, že jednotlivé populácie tuleňov majú svoje vlastné dialekty, podobne ako ľudia. Takéto zvuky tuleňom pomáhajú nielen varovať pred nebezpečenstvom, ale aj udržiavať vzájomné sociálne vzťahy. Matka a mláďa sa dokonca rozpoznajú pomocou špecifických volaní, aj keď boli dlhšiu dobu od seba oddelení.

Chov tuleňov: od starovekého Ríma až po súčasnosť

Tulene boli už od dávnych čias obľúbenými zvieratami chovanými v zajatí kvôli ich hravej a priateľskej povahe. Najstaršie zmienky o takomto chove tuleňov pochádzajú už zo starovekého Ríma, kde slúžili predovšetkým ako atrakcia.

V súčasnosti však existuje mnoho organizácií, ktoré poukazujú na vysokú inteligenciu tuleňov a preto apelujú na verejnosť, aby nepodporovala ich chov v zajatí. Tieto inteligentné tvory totiž môžu v uzavretých priestoroch trpieť stresom či frustráciou.

Tulene sú teda nielen očarujúcimi obyvateľmi morí a oceánov, ale aj dôkazom neuveriteľných schopností evolúcie, ktorá ich dokonale prispôsobila životu vo vode. Ich fascinujúce schopnosti a príbuzenstvo s medveďmi sú len ďalším dôkazom toho, aká pestrá a prekvapivá vie byť príroda.