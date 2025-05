Tuje vám hnednú pred očami? Zistite, ako ich jednoducho zachrániť

Živý plot z tují patrí medzi najobľúbenejšie riešenia súkromia na slovenských záhradách. Tuje sú totiž krásne stále zelené dreviny, ktoré nevyžadujú veľa starostlivosti. Napriek tomu, ak chcete, aby vám rástli zdravo a tvorili estetickú bariéru, je dobré poznať niekoľko základných pravidiel starostlivosti.

Dôležitý je výber správneho druhu tují

Už na začiatku by ste mali dôkladne zvážiť, akú odrodu tuje si na svoju záhradu vysadíte. Existuje totiž veľké množstvo druhov, ktoré sa odlišujú nielen vzhľadom, ale predovšetkým výškou, ktorú môžu dosiahnuť. Niektoré tuje dorastú len do výšky troch až piatich metrov, zatiaľ čo iné môžu teoreticky vyrásť aj do šesťdesiatich metrov, čo určite nie je ideálne pre bežný živý plot pri dome. Vždy preto radšej konzultujte výber so skúseným záhradníkom.

Čo robiť, keď tuje začnú hnednúť?

Ak sa vám stane, že vaše krásne zelené tuje náhle menia farbu do hnedých tónov, nezúfajte. Dôležité je čo najrýchlejšie identifikovať príčinu a konať. Možností, prečo dochádza k hnednutiu, je totiž viacero.

Často je príčinou jednoducho vek rastliny. Staršie tuje môžu po zime vyzerať unavene, pretože nedostali dostatok slnečných lúčov. Vtedy pomôže staré a suché vetvičky odstrániť – jednoducho ich vylomte alebo odstrihnite čistými záhradníckymi nožnicami.

Tuje však môžu hnednúť aj kvôli nedostatku vlahy, čo je častý problém počas horúcich a suchých letných mesiacov, prípadne kvôli prudkým výkyvom teplôt počas roka.

Pozor na hubové ochorenia

Medzi závažnejšie dôvody hnednutia patria rôzne plesňové infekcie. Tie spoznáte veľmi jednoducho – na vetvičkách si všimnete poškodené, tmavé výhonky alebo dokonca zreteľne viditeľné hubové výrastky pripomínajúce malé zdurené „vankúše“. Tieto príznaky nemožno prehliadať, pretože sa infekcia môže rýchlo rozšíriť.

V takom prípade musíte použiť účinný fungicíd. Chemické postreky aplikujte opakovane podľa návodu, až kým príznaky úplne nevymiznú. Pri postreku nezabudnite na ochranné rukavice a respirátor, pretože ide o agresívne chemické látky.

Nezabudnite na výživu – hořká soľ ako pomocník

Ďalšou častou príčinou problémov s tujami je nedostatok dôležitých živín. Tuje sú citlivé najmä na nedostatok horčíka. Ak máte podozrenie, že vaše tuje sú práve preto oslabené, skúste im pripraviť domáci výživný postrek z horčíkovej soli (hořkej soli):

Najskôr rozpusťte 200 gramov horčíkovej soli v 10 litroch čistej vody.

Tento roztok aplikujte rovnomerne na celú rastlinu.

Ak po pár týždňoch vidíte pozitívny efekt, skúste koncentrovanejší postrek – 500 gramov horčíkovej soli na 10 litrov vody.

Výsledkom by malo byť výrazné oživenie a návrat pôvodnej krásnej zelenej farby.

Zbavte sa škodcov skôr, než zničia celý plot

Niekedy však problémy spôsobujú malí, ale veľmi agresívni škodcovia. Najčastejšie ide o rôzne larvy hmyzu, ktoré požierajú mladé vetvičky. Ak sa proti nim nezasiahne včas, môžu zničiť celé časti živého plotu. Riešením sú opäť špeciálne postreky proti škodcom, ktoré nájdete v každom záhradkárskom obchode. Opäť platí pravidlo pravidelnosti a dôslednosti pri aplikácii.

Hnojenie: najčastejšia chyba pri pestovaní tují

Mnohí záhradkári robia častú chybu hneď na začiatku – hnoja tuje už v momente ich výsadby. To môže byť veľkým problémom, pretože korene mladých tují ešte nie sú dostatočne vyvinuté a môžu sa veľmi ľahko „spáliť“. Preto platí jasné pravidlo: mladé rastliny prvú sezónu nehnojíme vôbec. Dôležité je len ich pravidelne a výdatne zalievať. Až keď sa v nasledujúcej sezóne dostatočne uchytia, môžeme ich začať postupne prihnojovať vhodným hnojivom.

Ak dodržíte tieto rady, môžete sa tešiť z krásneho a zdravého živého plotu dlhé roky. Nezabudnite, že pravidelná starostlivosť a pozorovanie rastlín sú základom ich úspešného pestovania.