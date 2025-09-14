Tuje vám hnednú pred očami? Tu je návod, ako im prinavrátiť život a krásnu zeleň

Živý plot z tují je už dlhé roky jedným z najobľúbenejších spôsobov, ako si v záhrade vytvoriť pocit súkromia a zároveň dodať priestoru elegantný zelený rám. Tieto ihličnany sú cenené pre svoj hustý vzrast, stálozelený vzhľad a pomerne nenáročnú starostlivosť. To však neznamená, že rastú bez akejkoľvek pomoci. Aby boli naozaj zdravé, svieže a robili vám radosť dlhé roky, oplatí sa vedieť, čo im prospieva a čo im naopak môže uškodiť.
Správny výber odrody rozhoduje o budúcnosti
Najdôležitejším krokom ešte pred samotnou výsadbou je výber vhodného druhu tuje. Možno vás prekvapí, že existujú desiatky odrôd, ktoré sa odlišujú nielen farbou ihličia, ale predovšetkým výškou a rýchlosťou rastu. Niektoré dorastajú len do troch metrov a sú ideálne na menšie živé ploty, iné dokážu pri priaznivých podmienkach vyrásť až do výšky niekoľkých desiatok metrov – čo je v malej záhrade pri rodinnom dome skôr problém než výhoda. Preto sa vždy poraďte s odborníkom alebo skúseným záhradníkom, ktorý vám pomôže vybrať takú odrodu, aká sa hodí presne na váš pozemok.
Prečo tuje hnednú a ako ich zachrániť?
Hnednutie tují je signál, že sa s rastlinou niečo deje. Nemusí ísť hneď o katastrofu, ale čím skôr zistíte príčinu, tým väčšia je šanca, že sa tuje opäť zazelenajú.
1. Prirodzené starnutie a nedostatok svetla
Staršie vetvičky môžu časom odumierať, čo sa prejavuje hnedými plochami vo vnútri koruny. Najčastejšie sa to stáva po zime, keď rastlina trpela nedostatkom slnečných lúčov. V takom prípade stačí suché a odumreté časti odstrániť – jednoducho ich vylomte alebo odstrihnite ostrými a čistými nožnicami. Rastlina tak získa priestor na tvorbu nových, zdravých výhonkov.
2. Nedostatok vlahy alebo prudké výkyvy počasia
Tuje síce nie sú extrémne náročné, no dlhé suché obdobia im dokážu poriadne uškodiť. Ak sú letá horúce a bez dažďa, ihličie začne rýchlo hnednúť. Podobne ich oslabujú aj prudké zmeny teplôt – napríklad teplá jeseň a následne mrazivá zima. Riešením je pravidelná a dostatočná zálievka, ideálne vo večerných hodinách, aby sa voda lepšie vstrebala.
Nebezpečné hubové ochorenia
Ak sa na vetvičkách objavia tmavé výhonky alebo malé zdureniny pripomínajúce vankúšiky, môže ísť o hubové ochorenie. To je vážnejší problém než obyčajné sucho. Plesňové infekcie sa totiž šíria veľmi rýchlo a dokážu zničiť celý plot. V takom prípade je nevyhnutné zasiahnuť fungicídom – špeciálnym postrekom proti hubám. Používajte ho presne podľa návodu a opakujte aplikáciu, až kým príznaky nevymiznú. Pri práci s chémiou nezabudnite na ochranné pomôcky – rukavice aj respirátor sú samozrejmosťou.
Dôležitá výživa: hořká soľ ako záchrana
Veľmi častým problémom býva aj nedostatok horčíka. Tuje sú na tento prvok citlivé a jeho deficit sa prejavuje žltnutím a následným hnednutím ihličia. Jednoduchým riešením je postrek z horčíkovej soli (tzv. hořkej soli).
- Rozpustite 200 g horčíkovej soli v 10 litroch vody.
- Roztok rovnomerne nastriekajte na celú rastlinu.
- Ak po niekoľkých týždňoch vidíte zlepšenie, môžete pripraviť aj silnejší postrek – 500 g soli na 10 litrov vody.
Výsledkom by malo byť rýchle oživenie a návrat krásne sýtozelenej farby.
Škodcovia – nenápadná hrozba
Okrem chorôb môžu tuje ohrozovať aj škodcovia. Najčastejšie ide o drobné larvy hmyzu, ktoré sa živia mladými vetvičkami. Ak ich nezastavíte včas, dokážu zničiť veľké časti porastu. Pomôžu špeciálne insekticídne postreky, ktoré kúpite v záhradkárskych potrebách. Kľúčom je dôsledná a pravidelná aplikácia.
Najčastejšia chyba: nesprávne hnojenie
Veľa záhradkárov robí chybu už pri výsadbe – hnoja rastliny hneď od začiatku. Lenže mladé korienky sú veľmi citlivé a môžu sa ľahko „spáliť“. Preto platí pravidlo: v prvom roku tuje nehnojíme vôbec, iba im zabezpečíme dostatok vody. Až v ďalšej sezóne, keď sa dobre zakorenia, môžeme začať s miernym prihnojovaním špeciálnym hnojivom určeným pre ihličnany.
Záver: zdravý plot si vyžaduje pravidelnú starostlivosť
Ak chcete mať živý plot, ktorý bude pôsobiť reprezentatívne a vydrží celé desaťročia, oplatí sa venovať mu pravidelnú pozornosť. Sledujte, či rastliny nemenia farbu, doprajte im vlahu aj živiny a včas zasiahnete pri prvých príznakoch chorôb alebo škodcov. Vďaka tomu sa vaše tuje odmenia hustým, zdravým a nádherne zeleným plotom, ktorý bude ozdobou záhrady počas celého roka.