Tuje mi začali vysychať, no zachránila ich rada od strýka: Tento jednoduchý postrek ich rozžiaril za pár dní

Minulú jeseň som si v záhrade všimla niečo, čo ma poriadne znepokojilo. Tuje, ktoré som roky brala ako nenáročnú súčasť zelene, začali akoby chradnúť. Ich sýta farba mizla, konáriky ovisli a celá rastlina pôsobila unavene, akoby jej dochádzali posledné sily. Netušila som, čo sa deje – pôda bola rovnaká, závlaha tiež, a pritom roky rástli bez najmenšieho problému.
Strýkova rada, ktorá mi otvorila oči
O pár dní neskôr som neplánovane zavítala k strýkovi, ktorý má okolo domu záhradu, na ktorú by bol hrdý každý profesionálny záhradník. Keď som mu sťažovavo spomenula, že moje tuje akoby vyschli, ani sa nezamyslel – vraj presne vie, čo je za tým.
Podľa neho tuje často bojujú s nedostatkom horčíka. Ak ho majú málo, prejaví sa to vyblednutím, žltnutím a postupným vysychaním vetvičiek. Riešenie však nemalo byť nijako komplikované: odporučil mi postrek z epsomskej soli, bežne známej ako horká soľ. Vraj ju s úspechom používa na svoje dreviny aj trávnik.
Ako som jeho trik otestovala
Keď som sa vrátila domov, bola som odhodlaná vyskúšať to. Nechcela som hneď prehnať dávkovanie, preto som si pripravila jemnejší roztok – 200 gramov horkej soli na 10 litrov vody. Dôkladne som ním postriekala všetky tuje.
Priznávam, pri postreku ma trochu uniesol vietor a zasiahla som aj pár tují, ktoré patrili susedovi. V tej chvíli som sa obávala, že som narobila viac škody než úžitku. Lenže po pár dňoch ma čakalo prekvapenie – všetky postriekané tuje, nielen moje, opäť nabrali farbu, vyzerali sviežejšie a proces schnutia sa zastavil takmer okamžite.
Odvážnejší pokus – silnejší roztok
Keď som videla, ako výrazne roztok pomohol, rozhodla som sa ísť ešte o krok ďalej a pripraviť silnejšiu zálievku. Tentoraz som do 10 litrov vody rozpustila až 500 gramov epsomskej soli. Postrek som neaplikovala len na tuje – doprial ho aj trávniku.
Výsledok bol ešte výraznejší. Tuje získali sýtu zelenú farbu a trávnik pôsobil, akoby sa práve prebudil po dlhej zime. Celá záhrada zrazu ožila a ja som sa nemohla prestať čudovať, ako taký jednoduchý trik dokáže zmeniť vzhľad celého priestoru.
Prečo majú ľudia tuje tak radi?
Tuje sú populárne najmä preto, že pôsobia elegantne, vytvárajú prirodzené súkromie a sú odolné voči počasiu. Pochádzajú zo Severnej Ameriky a v prirodzených podmienkach vedia narásť až do výšky dvadsiatich metrov. No aj keď sa tvária nenáročne, občas potrebujú doplniť živiny. Horčík je jednou z nich a práve epsomská soľ dokáže rastline rýchlo dodať to, čo jej chýba.
Ak tuje pravidelne ošetrujete postrekom s obsahom horčíka, odvďačia sa vám sviežou farbou počas celého roka – dokonca aj v období, keď záhrada prirodzene zaspáva.
Záver: Strýkova rada, ktorá mi zachránila záhradu
Ak aj vaše tuje pôsobia unavene, žltnú alebo schnú, určite vyskúšajte tento jednoduchý postrek. Mne doslova vrátil život do záhrady a dnes už epsomskú soľ považujem za nenahraditeľnú pomocníčku.
Nie je to drahé, nie je to zložité a výsledok sa dostaví rýchlo – presne tak, ako mi to poradil môj strýko.