Tu je kompletný zoznam. Čo môžete a čo nesmiete prenášať cez hranice. Slováci tieto pravidlá nepoznajú a potom platia obrovské pokuty

Hoci nám počasie zatiaľ príliš letnú sezónu nepripomína, kalendár hovorí jasne – dovolenky sú za rohom. Mnohé turistické destinácie už dokončujú posledné prípravy na nápor dovolenkárov. Pri plánovaní ciest však netreba myslieť len na to, čo všetko si na cestu zbaliť, ale aj na to, aké veci môžete bezpečne a legálne previezť cez hranice. Ak totiž pravidlá nepoznáte, môže vás to stáť poriadnu sumu peňazí.

Či už sa tento rok chystáte do Chorvátska, Grécka, Talianska alebo možno do niektorej exotickej krajiny mimo Európskej únie, je dôležité si dopredu preveriť pravidlá týkajúce sa dovozu a vývozu potravín, tabaku, alkoholu, liekov či suvenírov.

V rámci Európskej únie je to jednoduché

Ak máte naplánovanú dovolenku v niektorej z krajín Európskej únie, napríklad v obľúbenom Chorvátsku, nemusíte si robiť veľké starosti. Našťastie platí, že v rámci EÚ môžete cez hranice bez obáv prenášať takmer všetko, pokiaľ to bude určené výlučne na osobnú potrebu.

Bez obáv si tak so sebou môžete pribaliť čerstvé ovocie, zeleninu, mäso, mliečne výrobky, obľúbené pochutiny, cigarety či alkohol. Oficiálne množstvá sú síce definované pomerne voľne („na vlastnú spotrebu“), no existujú orientačné limity, ktoré by ste nemali prekračovať. Vo väčšine prípadov sú však nastavené veľmi štedro.

Napríklad pivo je možné bez problémov previezť až do množstva približne 110 litrov, cigarety maximálne do 800 kusov, hotovosť je limitovaná sumou do 10 000 eur v hotovosti bez nutnosti ohlásenia colným úradom. Ak cestujete s malými deťmi alebo domácimi miláčikmi, nemusíte si lámať hlavu ani s ich výživou – dojčenská výživa či suché krmivo pre domáce zvieratá je povolené v množstve do 10 kilogramov, avšak pozor: tieto produkty musia byť originálne balené, neporušené a nesmú vyžadovať chladenie.

Rovnaké jednoduché pravidlá ako pre krajiny Európskej únie platia aj pre Švajčiarsko, Nórsko, Island, Lichtenštajnsko, Andorru a San Maríno.

Opatrnosť pri návrate z krajín mimo EÚ

Oveľa komplikovanejšie to už býva, keď sa vraciate z dovolenky mimo Európskej únie. Pravidlá sú v tomto prípade podstatne prísnejšie a ich neznalosť vás môže vyjsť draho. Napríklad mäso a mliečne výrobky zo štátov mimo EÚ je zakázané dovážať úplne, a to aj v minimálnom množstve. Dôvodom sú hygienické predpisy a snaha zabrániť prenosu ochorení.

Čo sa týka ostatných druhov potravín, ich množstvo je prísne limitované. Napríklad z krajín mimo EÚ môžete priviezť:

maximálne 20 kilogramov rýb či morských plodov (tie však musia byť dôkladne očistené a bez vnútorností)

maximálne 2 kilogramy medu, vajíčok alebo produktov, ktoré tieto zložky obsahujú

maximálne 5 kilogramov čerstvého ovocia a zeleniny

Pri produktoch ako sú keksy, čokolády alebo pečivo si musíte dať pozor, aby obsahovali menej než 20 % mlieka alebo vajec, inak ich na hraniciach môžu skonfiškovať.

Alkohol je tiež limitovaný: každý dospelý turista môže bez poplatkov priviezť najviac 4 litre vína, 16 litrov piva a navyše jeden liter tvrdého alkoholu (destilátov) alebo dva litre šumivého vína. Čo sa týka tabaku, maximálny limit je zvyčajne 200 kusov cigariet, 100 kusov cigár, 50 kusov cigár alebo 250 gramov fajkového tabaku.

Každá krajina však môže mať vlastné obmedzenia, preto si vždy pred odchodom skontrolujte presné pravidlá pre krajinu, z ktorej sa vraciate.

Nebezpečné suveníry: čo radšej nebrať?

Mnohí turisti radi nosia z dovolenky originálne suveníry v podobe mušlí, kamienkov alebo výrobkov z prírodných materiálov. Tu však hrozí veľké riziko. Ak totiž na letisku nájdu u vás napríklad mušľu, koral, kamienok či iný predmet pochádzajúci priamo z prírody, môžete dostať pokutu alebo dokonca čeliť vážnejším problémom.

Každá krajina má svoje zoznamy chránených druhov rastlín a živočíchov, takže aj obyčajná mušľa môže byť zakázaná na vývoz. Rovnako opatrní buďte aj pri nákupe výrobkov zo slonoviny, kože či škrupín exotických živočíchov. Najlepšie urobíte, ak podobné predmety vôbec nekúpite. Zdanlivo nevinný suvenír vás totiž môže stáť poriadne draho.

Čo si teda zapamätať pred cestou?

V rámci EÚ prevážate väčšinu vecí bez problémov.

Mimo EÚ sú pravidlá prísnejšie, kontrolujte hlavne potraviny a tabakové výrobky.

Nekupujte ani nezbierajte suveníry z prírodných materiálov, ktoré môžu byť chránené.

Pred odchodom si vždy skontrolujte aktuálne pravidlá pre danú krajinu.

Ak tieto jednoduché zásady dodržíte, vyhnete sa stresu, nepríjemným prekvapeniam na hraniciach a hlavne nečakaným výdavkom. Vaša dovolenka tak bude skutočne oddychová a bezstarostná.