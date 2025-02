Trvalý poriadok začína dôkladným triedením. Naučíme vás, ako na to

Udržať si doma poriadok nie je len o rýchlom jednorazovom uprataní. Základom je naučiť sa správne triediť a efektívne ukladať všetky potrebné veci tak, aby ste šetrili čas, energiu a zároveň sa vyhli zbytočnému chaosu. Nasledujúce metódy vám pomôžu dosiahnuť dlhotrvajúci poriadok, ktorý prinesie do vášho života pokoj a lepšiu organizáciu.

1. Ujasnite si, čo chcete upratať

Prvým krokom na ceste k upratanému domovu je presná definícia toho, čo chcete dosiahnuť. Máte neporiadok v šatníku? Potrebujete vyriešiť chaos v kuchyni či v predsieni? Alebo vám vo všetkých miestnostiach chýba zrozumiteľný systém, vďaka ktorému by ste nemuseli nič hľadať? Najskôr si ujasnite, ktoré oblasti alebo miestnosti potrebujete „skrotiť“, a až potom sa pustite do plánovania a samotného triedenia.

Hlavnou zásadou je však vždy to isté: bez triedenia sa upratať nedá. Ak budete len presúvať veci z jedného miesta na druhé, poriadok vám dlho nevydrží. Akonáhle sa rozhodnete, ako s jednotlivými predmetmi naložíte, zrazu budete vedieť, čo si zaslúži nové úložné priestory alebo akým spôsobom preusporiadať tie existujúce. Práve triedenie je kľúčom k úspechu, aby ste potom mohli využiť užitočné metódy dlhodobej organizácie.

2. Menej vecí znamená menej neporiadku

Mnohí ľudia sa doma obklopujú množstvom predmetov, ktoré reálne nepotrebujú. Skvelým príkladom je oblečenie a obuv. Ak si vezmeme do úvahy pravidlo talianskeho ekonóma Vilfreda Pareta (známe ako pravidlo 80/20), zistíme, že väčšina z nás nosí približne 20 % šatníka počas 80 % času. Zvyšok skrine často tvorí oblečenie, na ktoré sme už dávno zabudli, alebo si ho na seba zoberieme raz za rok (ak vôbec). Pritom platí jednoduché pravidlo: menej vecí rovná sa menej neporiadku.

Už len zbaviť sa nepotrebného oblečenia a obuvi dokáže ušetriť veľa miesta, času a námahy pri každodenných činnostiach. Nemusíte sa pritom zbavovať všetkého naraz. Začnite tým, čo naozaj nenosíte alebo sa v tom necítite dobre. Keď postupne vytriedite šatník, získate lepší prehľad aj motiváciu usporiadať ostatné oblasti domácnosti.

3. Dve známe metódy: KonMari a „liečivý úklid“

Metóda KonMari

Japonská organizátorka a špecialistka na upratovanie Marie Kondo sa preslávila metódou KonMari, ktorá je často zjednodušovaná na tzv. vertikálne ukladanie vecí do zásuviek či políc. V skutočnosti však metóda obsahuje oveľa dôležitejší prvok – radosť.

Marie Kondo odporúča pracovať s konkrétnymi kategóriami predmetov – napríklad najskôr sa venujete oblečeniu, potom obuvi, následne knihám, dokumentom a tak ďalej. Vždy z celej domácnosti vyzbierate iba jednu kategóriu a položíte všetko na jedno miesto. Vezmete do ruky každý predmet, preskúmate, či vám prináša radosť, a podľa toho sa rozhodnete, či si ho necháte, alebo sa ho zbavíte.

Ďalším dôležitým krokom je, že triedenie musí predchádzať samotnému ukladaniu. Keď ste sa už zbavili nepotrebných vecí a nechávate si iba tie, ktoré vám robia radosť alebo ich skutočne potrebujete, budete mať doma prirodzene menej neporiadku.

4. Upratovanie po kategóriách vs. po miestnostiach

Nie každému vyhovuje model KonMari, ktorý pracuje s jednotnými kategóriami naprieč celou domácnosťou. Ak sa vám to zdá príliš radikálne alebo náročné, môžete zostať pri klasickom upratovaní po miestnostiach. Ak ani to nezodpovedá vašim možnostiam či povahe, rozdeľte si jednotlivé miestnosti na menšie zóny či logické celky – napríklad v predsieni sa najskôr vrhnite na topánky, potom na bundy a kabáty, nakoniec na rôzne doplnky či iné predmety.

Takéto rozvrhnutie vám môže pomôcť lepšie si rozdeliť sily a čas. Dôležité je, aby ste si pred začiatkom stanovili plán a aj termín, do ktorého chcete mať konkrétnu zónu alebo miestnosť hotovú. Keď sa k upratovaniu postavíte systematicky, dosiahnete lepší a dlhodobejší výsledok.

5. Úložné priestory ako kľúč k poriadku

Príklady z praxe

Obývacia stena Owinko v kombinácii dekoru dub artisan a lesklých bielych plôch je dôkazom, že aj menšie obývačky môžu pôsobiť upravene a zároveň moderne. Skladá sa z troch samostatných skriniek a jednej nástennej police, takže ponúka viacero možností, ako rozumne uložiť všetko potrebné.

Podobne dobre sa v menších priestoroch uplatnia aj viacúčelové nábytkové riešenia, ktoré spájajú uzavreté a otvorené časti. Uzavreté priestory vám umožnia skryť veci, ktoré by inak narúšali vizuálny poriadok, a otvorené police či police s presklením poslúžia na odkladanie alebo vystavovanie doplnkov, ktoré vám robia radosť.

Multifunkčná skriňa do predsiene sa oplatí, ak máte obmedzený priestor. Ak má z jednej strany otvorené nastaviteľné police (napríklad na topánky) a z druhej uzavretú časť so šatníkovou tyčou, získate v predsieni príjemný vizuálny poriadok. Zrkadlo a háčiky na čelnej strane skrine zas optimalizujú využitie priestoru, pretože zbytočne nezaberajú ďalšie miesto na stenách.

Dôležité zásady ukladania

Každej veci určite konkrétne miesto: Predídete tak chaosu, keďže budete vždy vedieť, kam danú vec odložiť.

Predídete tak chaosu, keďže budete vždy vedieť, kam danú vec odložiť. Veci dennej potreby majte poruke: V kuchyni to môžu byť obľúbené hrnčeky či taniere, v kúpeľni hygienické potreby. Je zbytočné schovávať ich do najvyšších políc.

V kuchyni to môžu byť obľúbené hrnčeky či taniere, v kúpeľni hygienické potreby. Je zbytočné schovávať ich do najvyšších políc. Využívajte organizéry a priehradky: V zásuvkách si vytvorte menšie sekcie, vďaka ktorým zabránite miešaniu rôznych druhov predmetov (napríklad v kuchyni príbory, naberačky, menšie spotrebiče).

V zásuvkách si vytvorte menšie sekcie, vďaka ktorým zabránite miešaniu rôznych druhov predmetov (napríklad v kuchyni príbory, naberačky, menšie spotrebiče). Vertikálne ukladanie: Ak to priestor dovoľuje, skúste vo veľkých zásuvkách ukladať oblečenie „nastojato“, aby ste vždy videli, čo máte v skrini. Marie Kondo tvrdí, že vďaka tomu rýchlo spoznáte, kde sa čo nachádza.

6. Postupné osvojovanie si nových návykov

Ak vám všetky zásady znejú príliš komplikovane, skúste to po menších krokoch. Upracte a vytrieďte najskôr svoje vlastné veci – napríklad šatník, kozmetiku v kúpeľni alebo pracovný stôl. Keď zistíte, aké jednoduché je fungovať v usporiadanom prostredí, motivácia pustiť sa do ďalších kútov domácnosti príde takmer sama.

Jedno z najdôležitejších pravidiel na udržanie poriadku znie: čo vyberiem, to aj vrátim na miesto. Toto jednoduché pravidlo, ktoré často prehliadame, dokáže dlhodobo predchádzať vzniku nového neporiadku. Kým si tento zvyk zautomatizujete, môže to chvíľu trvať, no výsledok za to stojí.

7. Ďalšie tipy a inšpirácie

Ak ste pripravení prejsť k dôkladnému upratovaniu, ale aj udržiavaniu poriadku v dlhodobom horizonte, možno vás zaujmú odpovede na tieto otázky:

Ako má vyzerať domov po veľkom upratovaní?

Poriadok by nemal byť len dočasný. Cieľom je nájsť ideálne miesto pre každú vec a vytvoriť príjemné prostredie, v ktorom sa budete cítiť dobre.

Poriadok by nemal byť len dočasný. Cieľom je nájsť ideálne miesto pre každú vec a vytvoriť príjemné prostredie, v ktorom sa budete cítiť dobre. Ako dlho by malo maximálne trvať upratovanie?

Niekto rád absolvuje „veľké upratovanie“ raz za čas a venuje mu celý víkend, iní uprednostnia kratšie, pravidelné bloky. Dôležité je nevyčerpať sa natoľko, aby vás nabudúce upratovanie úplne odradilo.

Niekto rád absolvuje „veľké upratovanie“ raz za čas a venuje mu celý víkend, iní uprednostnia kratšie, pravidelné bloky. Dôležité je nevyčerpať sa natoľko, aby vás nabudúce upratovanie úplne odradilo. Prečo je výhodné pracovať v kratších intervaloch?

Kratšie časové úseky vám pomôžu zachovať si sústredenie a nezahatajú celý váš voľný deň. Pri pravidelnom 20-minútovom upratovaní budete prekvapení, ako rýchlo sa dá domácnosť udržať v dobrom stave.

Kratšie časové úseky vám pomôžu zachovať si sústredenie a nezahatajú celý váš voľný deň. Pri pravidelnom 20-minútovom upratovaní budete prekvapení, ako rýchlo sa dá domácnosť udržať v dobrom stave. Ako najlepšie využiť úložné priestory v rôznych miestnostiach?

Každá miestnosť má svoje špecifiká. V kuchyni oceníte praktické zásuvky s priehradkami, v spálni zasa dôsledné triedenie sezónneho oblečenia (letné veci uložte vyššie, zimné nižšie a naopak podľa aktuálnej potreby).

Každá miestnosť má svoje špecifiká. V kuchyni oceníte praktické zásuvky s priehradkami, v spálni zasa dôsledné triedenie sezónneho oblečenia (letné veci uložte vyššie, zimné nižšie a naopak podľa aktuálnej potreby). Ako efektívne usporiadať miesto v malých bytoch?

Pomôže nábytok s úložným priestorom, ktorý kombinuje viac funkcií – napríklad taburetky či pufy s úložným priestorom, rozťahovacie pohovky, rozkladacie stoly a poličky až po strop.

Záver

Triedenie a upratovanie nemusia byť nepríjemnými činnosťami, ak k nim pristupujete s jasným cieľom a vhodnou metódou. Rozhodnite sa, či vám viac vyhovuje prístup podľa kategórií (KonMari) alebo radšej postupujete po miestnostiach či menších zónach. Vždy si však doprajte čas na premyslené triedenie, keďže práve to je kľúč k tomu, aby ste sa dlhodobo zbavili nadbytočných vecí.

Po dôkladnej selekcii budú vaše skrine a úložné priestory dýchať novým systémom – a vy zistíte, že udržať poriadok už nie je žiadne umenie. Menej stresu, viac času, pokojná myseľ a príjemný domov – to všetko získate vďaka dôslednému triedeniu a prehľadnému ukladaniu vecí.