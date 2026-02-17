Trvalo viac než sto rokov, kým prehovorili babylonské tabuľky. Ich obsah vedcov prekvapil

Po celé desaťročia ležali staroveké hlinené tabuľky bezpečne uložené v depozitári Britské múzeum. Nik netušil, že odpovede, ktoré skrývajú, budú čakať na svoje odhalenie vyše jedného storočia. Až kombinácia moderných technológií a umelej inteligencie umožnila vedcom preniknúť do ich obsahu. To, čo sa podarilo rozlúštiť, však nie je práve povzbudivé.
Písmo, ktoré mätie aj po dvoch tisícročiach
Klinové písmo, ktoré sa používalo v starovekej Mezopotámii, bolo síce rozlúštené už v 19. storočí, no jeho interpretácia dodnes patrí medzi najnáročnejšie úlohy asyriológie. Jeden znak totiž mohol mať viacero významov a rovnaká slabika sa dala zapísať odlišnými symbolmi. Bez hlbokých znalostí jazyka, kontextu a historických súvislostí je čítanie takýchto textov mimoriadne komplikované.
Problémom je aj samotný stav nálezov. Väčšina tabuliek sa zachovala len ako rozbité fragmenty. Archeológovia ich musia nielen dešifrovať, ale aj fyzicky „poskladať“ – podobne ako zložité puzzle bez predlohy. Mnohé texty tak zostávali celé desaťročia neprečítané.
Video: Digitálne Fragmentárium
V projekte digitalizácie a skladania úlomkov zohrala kľúčovú úlohu moderná technológia. Viac o fungovaní Fragmentária si môžete pozrieť tu:
Fragmentárium: keď sa starovek stretol s digitalizáciou
Ešte nedávno sa všetky znaky z jednotlivých úlomkov starostlivo prepisovali ručne a porovnávali medzi sebou. Tento zdĺhavý proces sa zásadne zmenil pred siedmimi rokmi, keď Asyrologický ústav na Mníchovská univerzita spustil rozsiahly projekt digitalizácie.
Vznikla databáza s názvom Fragmentárium, ktorá do roku 2023 obsahovala viac než 22 000 zdigitalizovaných fragmentov. Skutočný prelom však nastal až s nasadením umelej inteligencie. Algoritmy dokázali rýchlo porovnávať tisíce úlomkov, identifikovať súvislosti a navrhovať možné spojenia textov – a to s presnosťou, ktorú by ľudský výskumník dosahoval celé roky.
Najstarší záznam zatmenia Mesiaca na svete
Výsledkom tejto spolupráce medzi technológiou a archeológiou je rozlúštenie približne 4000 rokov starých tabuliek pochádzajúcich z mesta Sippar na území dnešného Irak.
Ide o vôbec najstarší známy archeologický záznam zatmenia Mesiaca. Pre Babylončanov nešlo o bežný astronomický úkaz. Nebeské javy vnímali ako posolstvá – varovania pred smrťou, vojnou, hladomorom či prírodnými pohromami. Zároveň je z textov zrejmé, že už v tom období mali prekvapivo systematické a pokročilé poznatky o pohyboch nebeských telies.
Keď Mesiac zmizol, hrozila smrť panovníka
Pozorovanie oblohy bolo úzko späté s rozhodovaním vládcov. Kňazi a dvorní radcovia sledovali Mesiac a zaznamenávali jeho správanie, ktoré následne porovnávali s existujúcimi výkladmi.
Na rozlúštení textov sa podieľali aj odborníci z Londýnska univerzita. Podľa ich interpretácie sa v tabuľkách uvádzajú konkrétne scenáre:
- Zatmenie večer mohlo signalizovať epidémiu.
- Ak sa objavilo v „nesprávnom“ smere, hrozila potopa.
- Zatmenie počas rannej hliadky mohlo predznamenávať pád celej dynastie.
- Náhle zmiznutie a opätovné rozjasnenie Mesiaca znamenalo smrť kráľa a zároveň zánik nepriateľského kráľovstva Elam.
Pre starovekých vládcov tak išlo o informácie, ktoré mohli ovplyvniť zásadné politické rozhodnutia.
Obety a rituály ako obrana pred katastrofou
Keď sa na oblohe objavil jav považovaný za zlé znamenie, nasledovala okamžitá reakcia. Babylončania prinášali zvieracie obety a z ich vnútorností sa snažili vyčítať, či sa predpoveď naplní. Ak znamenia potvrdili hrozbu, vykonávali sa špeciálne rituály, ktorých cieľom bolo odvrátiť nešťastie.
Tieto praktiky neboli len náboženským úkonom, ale aj nástrojom udržiavania spoločenského poriadku.
Znamenia z neba ako politický nástroj
Niektorí archeológovia upozorňujú, že hoci niektoré texty mohli vychádzať z reálnych prírodných udalostí, mnohé výklady mali pravdepodobne symbolický alebo mocenský rozmer. Astronomické javy sa dali interpretovať tak, aby podporovali rozhodnutia vládcu alebo ospravedlňovali jeho neúspechy.
Ak sa niečo nepodarilo, mohlo sa to vysvetliť „zlým znamením z neba“. Pre obyvateľov, ktorí pevne verili v moc hviezd a Mesiaca, to bol presvedčivý argument na poslušnosť.
To, čo sa kedysi považovalo za tajomné odkazy bohov, dnes odhaľujeme ako autentické svedectvo o každodennom živote, viere, strachu aj politike jednej z najstarších civilizácií sveta. A paradoxne – až vďaka umelej inteligencii dokážeme lepšie pochopiť, ako veľmi boli naši predkovia presvedčení, že osud človeka sa píše na oblohe.