Trvalky, ktoré kvitnú celé leto. Jednoduchá starostlivosť a nádherná záhrada každý rok

Máte radi rozkvitnutú záhradu, ale nebaví vás každý rok nanovo plánovať výsadbu kvetov? Existuje veľmi jednoduché a zároveň elegantné riešenie – dlho kvitnúce trvalky, ktoré sa rok čo rok samé vracajú. Tieto rastliny vyžadujú minimum vašej pozornosti a odmenia sa vám záplavou kvetov od jari až do jesene. Ktoré odrody by ste určite nemali prehliadnuť?

Niektoré z nich milujú priame slnko, iné zase dobre rastú v tieni. Čo však majú spoločné, je ich nenáročnosť a schopnosť opakovane kvitnúť počas celej sezóny. Stačí si len vybrať tie správne trvalky a vaša záhrada bude vyzerať ako z magazínu, a to bez zbytočnej námahy.

Romantika do polotieňa: Srdcovka nádherná

Ak máte v záhrade miesta, kam slnko dopadá iba občas a pôda je mierne vlhká, skvelou voľbou je srdcovka nádherná. Táto rastlina očarí každého svojimi nežnými ružovými kvietkami v tvare srdiečka. Začína kvitnúť na jar a niekedy dokáže rozkvitnúť ešte raz na jeseň, ak má priaznivé podmienky.

Starostlivosť je jednoduchá – srdcovka ocení pravidelnú zálievku bez nadmerného premočenia a občasnú dávku kompostu. Inak sa o seba dokáže postarať sama, čo ju robí ideálnou voľbou aj pre záhradkárov začiatočníkov.

Nadýchaná kráska: Astilbe

Čechrava je rastlina, ktorú si obľúbite pre jej jemné, nadýchané kvetenstvo, ktoré pôsobí ako malé farebné obláčiky. Kvitne od júna do konca júla, no niektoré odrody zvládajú kvitnúť ešte dlhšie, často až do neskorého leta.

Čechrava preferuje chladnejšie miesta s čiastočným zatienením a vlhšiu pôdu bohatú na humus. Výborne sa jej darí napríklad pri záhradných jazierkach alebo v zmiešaných záhonoch s inými trvalkami. Po odkvete ju môžete jemne zostrihnúť, čím si zabezpečíte ďalšiu vlnu kvitnutia.

Odolnosť voči horúčave: Kosmatec

Máte v záhrade veľa slnka a suchšiu pôdu? Ideálnym riešením je kosmatec Cooperov, ktorý vytvára husté koberce nádherných ružových kvietkov. Táto rastlina je sukulent, preto výborne znáša dlhé obdobia bez vody a extrémne teploty.

Kosmatec kvitne od júna až do októbra a nevyžaduje takmer žiadnu starostlivosť. Najlepšie sa cíti v piesočnatej, dobre priepustnej pôde, ideálne medzi kameňmi v skalke alebo popri chodníkoch.

Klasika plná života: Echinacea purpurová

Tradičnou stálicou záhrad je echinacea purpurová. Táto trvalka kvitne od júna až do septembra a svojimi purpurovými kvetmi výrazne láka motýle a včely, čím prospieva celej záhrade.

Echinacea zvláda slnko aj mierny polotieň, rôzne druhy pôd a dokonca i občasné sucho. Ak budete pravidelne odstraňovať odkvitnuté kvety, odmení vás novými vlnami kvitnutia. Navyše, kvety môžete využiť aj na výrobu sušených dekorácií či čajov podporujúcich imunitu.

Omamná vôňa leta: Plamienka latnatá

Ak hľadáte rastlinu, ktorá spoľahlivo kvitne až do prvých mrazov, vyberte si plamienku latnatú. Táto trvalka ponúka bohatú škálu farieb a jej kvety nádherne voňajú. Kvitne nepretržite od júna až do októbra či novembra.

Plamienka má rada slnečné miesta a pravidelnú zálievku. Odstraňovaním odkvitnutých súkvetí podporíte ďalšie kvitnutie, a tým si zabezpečíte záhradu plnú života po celé leto. Kvety môžete využiť aj ako rezané kvety do vázy, kde vydržia dlho čerstvé.

Elegancia s nádychom vidieka: Margaréta záhradná

Kto by nepoznal margarétu záhradnú? Táto jednoduchá, ale veľmi efektná trvalka so svojimi bielymi okvetnými lístkami a žltým stredom dokonale symbolizuje leto. Kvitne od júla až do jesene, pričom je veľmi odolná voči slnku i teplu.

Margaréta kvitne nepretržite, ak jej pravidelne odstraňujete odkvitnuté kvety. Skvele sa hodí do vidieckych záhrad, no vynikne aj v moderných záhonoch či ako rezaná kvetina vo váze.

Prečo investovať do trvaliek s dlhým obdobím kvitnutia?

Okrem toho, že vám ušetria čas a námahu, tieto rastliny predstavujú aj ekologickú voľbu. Priťahujú užitočný hmyz, minimalizujú potrebu zavlažovania a hnojenia, a tým chránia životné prostredie. Stačí im venovať drobnú starostlivosť v podobe občasného prihnojenia kompostom, pravidelného odstraňovania odkvitnutých kvetov a ľahkého presvetlenia.