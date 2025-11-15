Triky anglických gazdiniek: Ako upratať zásuvku tak, aby v nej už nikdy nebol chaos!

Rozčuľuje vás neporiadok, ktorý na vás vykukne zakaždým, keď otvoríte šuplík?
Poradíme vám niekoľko jednoduchých trikov, ako svoje šuplíky a priehradky premeniť na prehľadné a upravené miesto – možno až také, že budú pôsobiť priam „útulne“.
Keď sa doma veci začnú kopiť
Po určitom čase bývania v byte či dome sa u väčšiny z nás začne hromadiť množstvo drobností. Práve tie menšie veci majú tendenciu skončiť v hociktorej zásuvke „na neskôr“.
To sa netýka len drobností, ale aj oblečenia, ktoré často bez ladu a skladu končí v šuplíkoch alebo na policiach skríň.
Kde začať?
Máte pocit, že vám pri otvorení skrine vypadáva oblečenie, alebo že sa už v šuplíkoch vôbec nevyznáte?
Je čas s tým niečo urobiť. Stačí trochu energie – pustite si obľúbenú hudbu a pustite sa do triedenia. Výsledok vás určite poteší: získate viac priestoru a každý šuplík bude prehľadný a usporiadaný.
Inšpiráciu nájdete vo videu:
Zastavte hromadenie vecí
Je úplne bežné, že sa domácnosť časom zaplní novými vecami – obzvlášť, keď pribúdajú deti. Preto je dobré raz za čas spraviť „domácu revíziu“ a dôkladne všetko pretriediť.
Neraz narazíte na predmety, ktoré vám už neslúžia, ale môžu potešiť niekoho iného. Dôležité však je, aby ste poriadok udržiavali priebežne, nielen jednorazovo.
Jeden šuplík denne stačí
Nemusíte si upratovanie znechutiť tým, že sa pustíte do všetkého naraz. Každý šuplík totiž ukrýva malé prekvapenia, na ktoré ste už dávno zabudli.
Vyhraďte si čas len na jeden denne. Prejdite si všetko, čo v ňom je, a zamyslite sa – naozaj to ešte potrebujete? Ak nie, posuňte to ďalej, darujte, recyklujte alebo využite inak, namiesto toho, aby to len zaberalo miesto.
Každá vec má mať svoje miesto
Keď všetko pretriedite, budete mať jasnejší prehľad o tom, čo si chcete ponechať. Potom si vytvorte systém – veci, ktoré patria k sebe, by mali byť uložené spolu.
Platí to aj pre oblečenie – môžete ho rozdeliť podľa druhu, farieb alebo podľa toho, ako často ho nosíte.
Organizéry – váš najlepší pomocník
Základom dlhodobého poriadku je, aby mala každá vec svoje miesto. Skvele v tom pomáhajú organizéry, ktoré sú praktické nielen do kancelárie, ale aj do kuchyne či komody s oblečením.
Dnes je ich na výber množstvo – plastové, textilné, drevené či kartónové, dokonca aj uzatvárateľné krabice, ktoré si môžete presne prispôsobiť rozmerom zásuviek. Výborne poslúžia aj rôzne dózy, poháriky či krabičky.
Ak ste tvorivý typ, pokojne si organizéry vyrobte sami – bude to nielen užitočné, ale aj zábavné.