Trik z nemeckých pivníc. Takto udržíte jablká na štrúdľu celú zimu v skvelej kondícii

Jablká patria medzi málo druhov ovocia, ktoré sa dajú skladovať celé mesiace — ak dostanú vhodné podmienky. Základom nie sú žiadne zázračné triky, ale jednoduché zásady, ktoré používajú ovocinári a ktoré vychádzajú z fyziológie plodov. Pri správnom skladovaní vydržia zimné odrody jabĺk pevné, šťavnaté a vhodné na pečenie aj počas januára či februára.
Prečo jablká mäknú? Krátke vysvetlenie pre zvedavých
Po zbere jablká prirodzene uvoľňujú etylén, plyn, ktorý zrýchľuje dozrievanie. Zároveň strácajú vodu odparovaním.
Keď je okolie príliš teplé alebo suché, proces je rýchlejší – a jablká mäknú, krčia sa a strácajú chuť.
Ako skladovať jablká, aby vydržali čo najdlhšie
1. Teplota 2–5 °C je ideál
Jablká vydržia najdlhšie v chlade, no nie v mraze.
Optimálne sú:
- tradičná pivnica
- nevykurovaná komora
- spodná zásuvka chladničky
Nižšia teplota spomaľuje metabolizmus jablka, a teda aj jeho starnutie.
2. Vysoká vlhkosť vzduchu
Vlhkosť okolo 85–95 % pomáha zabrániť vysychaniu plodov.
Príliš suché prostredie spôsobuje vrásky a rýchlu stratu pevnosti.
Ak je vzduch u vás suchší, pomôžu:
- nádoba s vodou v miestnosti
- vlhká utierka v blízkosti jabĺk (nie priamo na nich)
3. Jablká sa nesmú dotýkať
Faktom je, že jeden nahnitý plod dokáže znehodnotiť celú zásobu.
Preto je dôležité, aby mal každý kus vlastný priestor. Môžete ich položiť na police, kartón alebo mriežku.
4. Papier ako ochrana pred šírením hniloby
Zabalenie každého jablka do tenkého papiera:
- znižuje prenos vlhkosti medzi plodmi
- bráni prenosu mikroorganizmov
- zabraňuje vzájomnému otláčaniu
Toto odporúčajú aj profesionálne ovocné sklady pre menšie množstvá ovocia.
5. Pravidelná kontrola je nutnosť
Raz za 1–2 týždne zásoby skontrolujte a odstráňte poškodené alebo mäkšie kusy.
Kaz sa šíri rýchlo a nenápadne.
6. Odrody nemiešajte
Nie všetky jablká vydržia rovnako dlho.
Zimné odrody môžu vydržať mesiace, letné len týždne.
Medzi veľmi dobre skladovateľné patria napríklad:
- Idared
- Jonagold
- Golden Delicious
- Rubín
- Topaz
Miešanie odrôd nie je vhodné, pretože každá produkuje iné množstvo etylénu.
Recept na poctivú domácu jablkovú štrúdľu
Keď máte jablká uložené správne, budú aj v zime pevné a šťavnaté – presne ako stvorené na tradičnú štrúdľu.
Suroviny:
- 6–8 pevných jabĺk (ideálne zimné odrody)
- 100 g cukru
- 1 lyžička škorice
- 50 g hrozienok
- 50 g nasekaných vlašských orechov
- 1 balenie lístkového cesta
- 1 vajce na potretie
- práškový cukor na posypanie
Postup:
- Jablká ošúpte a nakrájajte na plátky. Zmiešajte ich s cukrom, škoricou, hrozienkami a orechmi.
- Rozvaľkajte lístkové cesto a plnku rovnomerne rozprestrite do stredu.
- Cesto pevne zrolujte a okraje uzavrite.
- Preneste na plech, potrite vajíčkom a pečte pri 180 °C približne 35–40 minút.
- Po vychladnutí posypte práškovým cukrom.
Fakticky správne rady na záver
- Jablká skladujte v chlade a tme.
- Každý plod potrebuje priestor.
- Vlhkosť vzduchu je rovnako dôležitá ako teplota.
- Papier pomáha predchádzať prenosu chorôb medzi plodmi.
- Zimné odrody vydržia najdlhšie.
Pri dodržaní týchto zásad si môžete dopriať čerstvú jablkovú štrúdľu aj hlboko v zime — bez toho, aby ste museli robiť kompromisy v chuti či kvalite jabĺk.