Trik vo WhatsAppe prezradí, odkiaľ prichádzajú správy. A zistíte to ešte pred ich otvorením

Každodenné pípnutia smartfónu dokážu poriadne narušiť sústredenie. Pri každom upozornení sa človek zamýšľa, či ide o niečo dôležité, alebo len o ďalší oznam z jednej z mnohých skupín. WhatsApp však ponúka jednoduchú, no často prehliadanú funkciu, ktorá dokáže malé stresové situácie výrazne zjemniť – individuálne nastavenie notifikácií pre vybrané kontakty a skupiny.
Nejde o žiadnu skrytú funkciu ani neoficiálny trik. Je to bežná možnosť dostupná priamo v aplikácii a funguje na všetkých zariadeniach, ktoré WhatsApp podporujú. Správnym nastavením dokážete rozoznať odosielateľa správy len podľa zvuku alebo vibrácie – bez toho, aby ste sa museli pozrieť na displej.
Ako to funguje v skutočnosti
Pri každom kontakte alebo skupine si môžete zapnúť vlastné oznámenia. V praxi to znamená:
- vlastný zvuk upozornenia
- špecifický vzor vibrácie
- odlišnú farbu LED diódy (len na zariadeniach, ktoré LED notifikácie podporujú)
- osobitnú hlasitosť či dĺžku tónu (podľa možností konkrétneho smartfónu)
Mozog si veľmi rýchlo spojí špecifický signál s konkrétnou osobou. Je to rovnaký princíp, akým si ľudia kedysi nastavovali rôzne vyzváňacie tóny pre hovory – podľa zvuku ste hneď vedeli, kto asi volá.
Dôležité je zdôrazniť:
vďaka tomuto nastaveniu nezistíte polohu odosielateľa ani žiadne technické údaje o tom, odkiaľ správa prišla. Ide iba o funkciu telefónu, ktorá vám pomôže lepšie sa orientovať medzi upozorneniami.
Presný postup, ako si nastaviť vlastné upozornenia
Nastavenie je jednoduché a rovnaké pre jednotlivé chaty aj skupiny:
- Otvorte WhatsApp.
- Vyberte kontakt alebo skupinu, pre ktorú chcete nastaviť špeciálne upozornenie.
- Klepnite na meno v hornej časti obrazovky.
- Nájdite možnosť Vlastné upozornenia alebo Personalizované upozornenia.
- Aktivujte ju a vyberte tón, vibráciu či svetelný signál podľa svojich preferencií.
Od tejto chvíle bude každý zvolený kontakt upozorňovať inak ako ostatní.
Bezpečnosť a súkromie zostávajú nedotknuté
WhatsApp používa end-to-end šifrovanie, takže obsah správ, ich pôvod ani ďalšie údaje nevidí nikto okrem odosielateľa a prijímateľa.
Individuálne upozornenia:
- neodhaľujú polohu
- neukazujú žiadne technické detaily o odosielateľovi
- neobchádzajú žiadnu bezpečnostnú funkciu aplikácie
Celý mechanizmus funguje výlučne na úrovni vášho telefónu, ktorý reaguje odlišným zvukom na správy od ľudí, ktorých ste si takto označili.
Prečo sa táto možnosť oplatí používať
Hoci ide o drobnosť, v praxi môže mať veľký vplyv na komfort pri používaní telefónu:
- nemusíte neustále siahať po mobile
- ľahko rozoznáte, či ide o niečo dôležité
- znížite počet rušivých momentov pri práci alebo šoférovaní
- získate väčší prehľad a menej stresu zo stále pribúdajúcich upozornení
Jednoducho povedané – vy ste tí, ktorí majú kontrolu nad aplikáciou, nie naopak.
Ďalšie užitočné nastavenia, ktoré stoja za pozornosť
Okrem vlastných upozornení WhatsApp ponúka aj ďalšie funkcie, ktoré môžu zlepšiť každodenné používanie:
- Náhľad správ na zamknutej obrazovke – vidíte časť textu bez otvorenia aplikácie.
- Widgety (Android) – umožňujú zobraziť nové správy, bez toho aby sa odosielateľovi zobrazilo, že ste ich prečítali.
- Skrytie obsahu notifikácií – meno odosielateľa vidíte, ale text správy zostane skrytý, čo zvýši súkromie.
Malá úprava, ktorá prinesie citeľný rozdiel
Stačí pár minút nastavenia a WhatsApp sa môže z aplikácie, ktorá vás vyrušuje každú chvíľu, premeniť na premyslený komunikačný nástroj, ktorý rešpektuje vaše tempo aj potreby.
Individuálne upozornenia síce nie sú novinkou, no stále patria medzi najpraktickejšie funkcie, ak chcete získať späť čas a pozornosť, ktoré bežne odovzdávame smartfónom.