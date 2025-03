Tri osvedčené psie plemená pre rodiny s deťmi. Odborník vysvetľuje, prečo práve tieto

Máte doma malé deti, alebo práve očakávate prírastok do rodiny, a popritom uvažujete, že by ste si zadovážili psieho spoločníka? Vôbec to nie je zlý nápad. Na sociálnych sieťach sa to totiž hemží videami, kde psy úžasne vychádzajú s najmenšími deťmi. Okrem toho silné puto medzi dieťaťom a psom vytvára aj pocit bezpečia – psík môže dieťa nielen rozveseliť, ale dokonca ho v mnohých prípadoch aj chrániť.

V spolupráci s trénerom psov sme si dali tú námahu a vybrali tri plemená, ktoré podľa skúseností fungujú s deťmi absolútne bezproblémovo. Ak ste začiatočník alebo hľadáte psa, ktorý sa hravo prispôsobí rodinnému životu, určite by ste mali zvážiť nasledujúce tri tipy – pričom ako prvé pochádza priamo z Česka.

Tipy od psieho trénera

Na rýchly prehľad odporúčaných plemien vhodných k deťom môžete nazrieť aj do rôznych videí , kde psí tréneri rozoberajú plusy i mínusy jednotlivých plemien. No ak chcete mať istotu a dostatok detailných informácií.

1. Český teriér

Toto pomerne mladé plemeno vzniklo v polovici minulého storočia zásluhou istého kynológa, pána Františka Horáka. Pôvodný zámer bolo vyšľachtiť psa s dobrými loveckými vlastnosťami, predovšetkým na prácu v lese. Postupne sa však ukázalo, že vďaka svojej veselej a priateľskej povahe je Český teriér ako stvorený do rodiny.

Jeden z oslovených psích trénerov nám potvrdil, že napriek označeniu „teriér“ nie je tento chlpáč taký tvrdohlavý či temperamentný ako niektorí jeho príbuzní. Dokáže sa v pokoji prispôsobiť rodinnému rytmu a oceňuje, keď ho členovia domácnosti zahŕňajú pozornosťou. Je preto vhodný aj pre úplných začiatočníkov, ktorí ešte nemali skúsenosť so starostlivosťou o psa. Keďže má stále v sebe lovecké gény, potešia ho dlhšie vychádzky v prírode, no zároveň si pokojne oddýchne aj na gauči v spoločnosti svojich ľudí. Pri správnej starostlivosti sa vie dožiť aj 15 rokov.

Prečo je Český teriér ideálny pre deti?

Je to priateľský, veselý a kontaktný pes, ktorý miluje rodinu.

Hravý, bystrý a ochotný učiť sa nové veci – vďaka tomu je dobrým spoločníkom aj pri rôznych hrách či aktívnych činnostiach.

V porovnaní s inými teriérmi je pokojnejší, čo ocenia najmä rodiny s menšími deťmi.

2. Bígel

Bígel patrí medzi temperamentnejšie plemená, no okrem toho je mimoriadne priateľský – čo je v kontexte detí veľké plus. Vďaka svojej svorkovej povahe sa prirodzene cíti dobre v kruhu rodiny a medzi ľuďmi, či už ide o známych alebo cudzích návštevníkov. Jeden z jeho poznávacích znakov je mimoriadne citlivý čuch, takže na vychádzkach treba počítať s tým, že vás môže zlákať na neplánovanú „túru“ za zaujímavým pachom.

Pre rodiny s aktívnym životným štýlom je Bígel skvelou voľbou:

Miluje pohyb, takže si hravo užije s vami aj celodennú turistiku.

Pôsobí vyrovnane a zvládne aj spoločnosť viacerých ľudí či iných psov.

Je vhodný pre každého, kto hľadá psa, ktorý znesie detské šantenie a nevadí mu, keď sa doma stále niečo deje.

Podobne ako Český teriér sa vie dožiť aj 15 rokov, takže máte roky verného parťáka pred sebou.

3. Anglický bulteriér

Na prvý pohľad by ste si možno povedali, že Anglický bulteriér nepôsobí ako vyslovene „roztomilý“ rodinný typ, keďže sa vyznačuje dlhšou čeľusťou a oblúkom nosa, ktorý môže pripomínať tapíra. Napriek tomu má pozitívnu a energickú povahu, dokáže byť poriadne hravý a nešetrí vtipnými kúskami, čo sa deťom zvykne veľmi páčiť.

Odpoveď na otázku, či sa hodí k deťom, je jednoznačné „áno“. Anglický bulteriér je oddaný spoločník, má rád fyzický kontakt so svojou rodinou a keď zistí, že niekto potrebuje rozveseliť, urobí prakticky čokoľvek, aby vyčaril úsmev na tvári. Ak ho naučíte základným povelom a socializujete ho už v šteňacom veku, prinesie vám do rodiny veľa radosti.

Zhrnutie

Ak hľadáte plemeno vhodné pre deti, spomedzi mnohých možností možno vyzdvihnúť práve Českého teriéra, Bígla a Anglického bulteriéra. Každý z nich má svoje špecifické črty, no spoločným menovateľom je priateľská povaha, oddanosť rodine a dobrá súhra s malými deťmi. Samozrejme, vždy sa odporúča investovať do základného výcviku a dbať na dostatok pohybu či duševnej stimulácie – bez ohľadu na to, ktoré plemeno si vyberiete.

Ak teda túžite po štvornohom parťákovi pre vaše ratolesti, netreba sa báť. Psy a deti dokážu vytvoriť fantastické priateľstvo, pričom práve plemená spomínané vyššie sú dôkazom, že výber rodinného psa je možné spojiť s inteligentným, veselým a prispôsobivým charakterom. A ak už psa máte, no rozhodujete sa, či zvládne koexistovať s bábätkom – nebojte sa. S primeranou socializáciou, láskavým prístupom a jasnými pravidlami môže byť váš psík skvelým „starším súrodencom“ pre nového člena rodiny.