Tri nesprávne pokusy a zadržaná karta. Čo robiť, keď vám ostane v bankomate?

Stane sa to rýchlo a môže to postihnúť každého z nás. Niekedy aj keď si s istotou pamätáme svoj PIN, v nervozite alebo z iných dôvodov sa nám jednoducho nepodarí správne zadať kód. Po troch nesprávnych pokusoch sa banka rozhodne kartu zadržať a nevráti ju. Našťastie, aj v tejto situácii existuje niekoľko spôsobov, ako sa dostať k svojej karte späť, pokiaľ vieme, čo robiť.

Krok prvý. Zachovajte pokoj a skontrolujte možnosti

Najdôležitejšie je zachovať chladnú hlavu. Tento krok býva ťažký, najmä ak sa na karte nachádza vaša hotovosť, alebo ju používate ako hlavný platobný nástroj. Ak sa nachádzate v takejto situácii, je užitočné vedieť, že dnes väčšina ľudí okrem kariet používa aj mobilné platby, ktoré môžu situáciu výrazne zjednodušiť a odstrániť riziko zablokovania karty v bankomate. Avšak, ak sa karta uviazla, musíte vedieť, ako postupovať.

Základný postup. Kontaktujte svoju banku

Ak sa vám stalo, že karta ostala v bankomate, nezúfajte. V prvom rade je potrebné okamžite kontaktovať svoju banku, ktorá vydala kartu. Záleží na tom, kde sa bankomat nachádza, pretože rôzne miesta môžu mať odlišné časové rámce na riešenie problému. Ak ste sa rozhodli vybrať peniaze z bankomatu svojej banky, najlepšie by bolo, ak by ste to robili počas pracovnej doby. V tomto prípade je najvyššia šanca, že zamestnanci banky budú schopní kartu vrátiť na mieste. Horšie je to, ak sa karta zasekla v bankomate inej banky alebo na verejnom mieste, ako je obchodné centrum.

Komunikácia medzi bankami môže trvať dlhšie

Ak je problém trochu zložitejší a banka, ktorá spravuje bankomat, nie je vaša, budete musieť čakať na komunikáciu medzi vašou bankou a bankou, ktorá spravuje daný bankomat. Tento proces môže trvať niekoľko dní, preto si premyslite, či nie je jednoduchšie a rýchlejšie požiadať o vydanie novej karty. Možno to znie ako zbytočné, ale v mnohých prípadoch je to rýchlejšia alternatíva.

Nestrácajte nádej. Vaše peniaze nebudú stratené

Hoci sa môže zdať, že vaša karta je nenávratne stratená, vaše peniaze by ste mali stále dostať späť, pokiaľ ste sa nestali obeťou podvodu. Samozrejme, ak máte podozrenie, že niekto mohol vašu kartu ukradnúť a zneužiť, okamžite ju zablokujte. V prípade podvodu máte právo na vrátenie stratených peňazí, no v takýchto prípadoch môže byť potrebné viesť komunikáciu s bankou, aby sa všetko riadne preverilo.

Dôležité je rýchle zablokovanie karty

Ak máte podozrenie, že karta sa dostala do nesprávnych rúk, okamžite ju zablokujte. Tento krok môžete vykonať cez internet banking alebo zavolaním na klientskú linku. Je dôležité nezdržiavať sa, pretože len včasným zablokovaním karty si zabezpečíte, že vaše peniaze nebudú zneužité.

Keď sa karta zadrží v zahraničí. Aké sú možnosti?

Zložitejšia situácia nastáva, ak sa vaša karta uviazne v bankomate počas dovolenky v zahraničí. Tento problém vám nielen znepríjemní celý výlet, ale môže vás aj dostať do finančných ťažkostí, najmä ak nemáte dostatok hotovosti v miestnej mene. V takýchto prípadoch je najlepšou voľbou požiadať rodinu alebo priateľov, aby vám pomohli, najlepšie formou prevodu peňazí na váš účet. Je však potrebné kartu okamžite zablokovať a požiadať o vydanie novej.

Získanie karty späť zo zahraničia môže byť veľmi náročné

Snažiť sa získať kartu späť zo zahraničia môže byť náročné a v mnohých prípadoch to býva tak zložité, že sa to nemusí vyplatiť. Komunikácia medzi bankami z rôznych krajín môže byť pomalá, a preto môže byť najlepšie riešením jednoducho požiadať o novú kartu, ako sa trápiť s náročne organizovaným procesom.

Prevencia pred problémami s kartou. Ako sa tomu vyhnúť?

Aby ste sa vyhli podobným problémom, existuje niekoľko spôsobov prevencie. Jedným z najefektívnejších riešení je aktivovať mobilné platby. Dnes sú mobilné platby dostupné vo väčšine bánk, a ak máte túto možnosť, je dobré ju využiť. V niektorých bankomatoch je k dispozícii aj bezkontaktný výber, čo znamená, že kartu nemusíte vôbec vkladať do prístroja, ale stačí ju len priložiť k čítačke.

Využite bezkontaktné možnosti a buďte pripravení

Ak vaša banka ponúka bezkontaktný výber z bankomatu, rozhodne ho využívajte, pretože to môže výrazne znížiť riziko, že vaša karta uviazne v bankomate. A ešte jedna dôležitá rada na záver: aj keď sa to môže zdať dnes už zastarané, vždy je dobré mať so sebou na cestách do zahraničia aspoň základnú hotovosť. Tá vám pomôže vyriešiť nepredvídané situácie, ako je napríklad zadržanie karty, a zabezpečí, že sa budete môcť vrátiť domov bez problémov.

Ako sa vyhnúť problémom s kartou

Ak sa chcete vyhnúť problémom s kartou v bankomate, vždy sa snažte využiť bezkontaktné platby alebo mobilné platby, ktoré sú nielen pohodlné, ale aj bezpečné. V prípade, že vám karta uviazne v bankomate, okamžite kontaktujte svoju banku, zablokujte kartu a požiadajte o novú. Ak sa ocitnete v zahraničí, nezabudnite si zabezpečiť aj dostatočnú hotovosť na cesty, aby ste predišli finančným ťažkostiam.