Tri najväčšie lietadlá sveta. Bizarný Stratolaunch Roc má najväčšie rozpätie krídel v histórii

Stratolaunch Roc je najväčším lietadlom sveta podľa rozpätia krídel, čo je fakt potvrdený odbornou literatúrou aj výrobcom.
Kým civilný Airbus A380 dominuje v objeme a kapacite pre cestujúcich a vojenský C-5 Galaxy v nosnosti a preprave ťažkého nákladu, Stratolaunch má úplne iné poslanie. Nejde o transportné lietadlo v bežnom zmysle slova, ale o leteckú platformu určenú na vynášanie a testovanie pokročilých letových systémov.
Stratolaunch Roc si môžete pozrieť aj na videu:
Lietadlo navrhnuté pre štart zo vzduchu
Oficiálny názov stroja znie Scaled Composites Model 351 Stratolaunch Roc. Lietadlo vzniklo ako súčasť projektu zameraného na air-launch-to-orbit, teda štart rakiet zo vzduchu. Cieľom bolo dopraviť nosné teleso do veľkej výšky, kde by sa po oddelení zapálilo, čím by sa znížili náklady a zvýšila flexibilita štartov.
Projekt založil spoluzakladateľ Microsoftu Paul Allen. Prvý let Stratolaunch Roc sa uskutočnil 13. apríla 2019 na letisku Mojave Air and Space Port v Kalifornii.
Najväčšie rozpätie krídel v dejinách letectva
Najvýraznejším znakom lietadla je jeho krídlo s rozpätím 117 metrov, čo je najväčšia hodnota, akú kedy lietadlo dosiahlo. Tým Stratolaunch prekonal aj legendárny hydroplán Hughes H-4 Hercules, známy ako Spruce Goose, ktorého rozpätie krídel bolo približne 98 metrov.
Pre lepšiu predstavu: krídla Stratolaunchu sú dlhšie než celé ihrisko amerického futbalu. Maximálna vzletová hmotnosť lietadla je približne 590 ton. Konštrukcia je navrhnutá na nesenie veľmi ťažkého podveseného nákladu, pričom verejne uvádzané hodnoty nosnosti sa pohybujú okolo 200 – 220 ton v závislosti od konfigurácie.
Prvý let a ďalšie testy
Počas prvého letu v apríli 2019 dosiahol Stratolaunch výšku približne 5 200 metrov a rýchlosť okolo 300 km/h. Let trval necelé dve a pol hodiny a slúžil výhradne na overenie základných letových vlastností.
Po smrti Paula Allena došlo k zásadnej zmene v osude projektu. Pôvodné plány na vývoj celej rodiny rakiet odpaľovaných zo vzduchu boli začiatkom roka 2019 zastavené.
Nový vlastník, nové zameranie
V októbri 2019 spoločnosť Stratolaunch Systems spolu s lietadlom odkúpila investičná skupina Cerberus Capital Management. Pod jej vedením sa Stratolaunch preorientoval na vysokorýchlostné a hypersonické letové testy.
V marci 2024 bol dosiahnutý dôležitý míľnik, keď Stratolaunch Roc vo výške približne 11 000 metrov vypustil testovací hypersonický modul Talon-A. Tento let potvrdil, že lietadlo dokáže plniť úlohu nosnej platformy pre experimentálne vysokorýchlostné systémy. Do roku 2025 absolvoval Stratolaunch niekoľko desiatok testovacích letov; presný počet sa v oficiálnych zdrojoch líši podľa typu započítavaných misií.
Dvojitý trup a netradičná konštrukcia
Stratolaunch má dvojtrupovú konfiguráciu. Každý trup je dlhý približne 73 metrov. Podvozok tvorí 12 kolies hlavného podvozku a 2 kolesá predného podvozku.
Posádka – pilot, kopilot a palubný inžinier – sedí v pravom trupe. Ľavý trup je bezpilotný a slúži na umiestnenie letových systémov a technického vybavenia. Oba trupy majú pretlakové sekcie oddelené od zvyšku konštrukcie.
Motory a technológie z civilného letectva
Pohon zabezpečuje šesť prúdových motorov Pratt & Whitney PW4056, pričom každý z nich poskytuje ťah približne 252 kN. Motory sú umiestnené na pylónoch medzi trupmi a vonkajšími časťami krídla.
Zaujímavosťou je, že veľká časť systémov – vrátane motorov, avioniky či podvozkových komponentov – pochádza z lietadla Boeing 747-400. Tento prístup výrazne znížil náklady a riziká vývoja.
Štarty a pôvodné plány
Na vzlet potrebuje Stratolaunch Roc dráhu dlhú približne 3 700 metrov. V pôvodnej koncepcii sa uvažovalo o vynášaní rakiet schopných dopraviť niekoľko ton nákladu na nízku obežnú dráhu Zeme. Tieto plány však neboli uvedené do komerčnej prevádzky a dnes má lietadlo čisto testovacú a výskumnú úlohu.
Stratolaunch Roc tak zostáva výnimočným lietadlom, ktoré sa do histórie nezapísalo prepravou cestujúcich ani vojenskou silou, ale prekonaním fyzických limitov letectva a otvorením cesty k hypersonickým technológiám.