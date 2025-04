Tréner psov radí, ako na jediný povel, ktorý vášho psíka spoľahlivo privolá späť

Mať psa, ktorý poslúcha na slovo, je snom takmer každého majiteľa štvornohého miláčika. Nie je to však jednoduché, najmä v situáciách, keď psa láka niečo mimoriadne atraktívne. Môže to byť voňavá, práve hárajúca sučka, alebo kus šťavnatého mäsa, ktorý by pes najradšej zhltol na posedenie. Skúsenosti trénerov a chovateľov však ukazujú, že cieľ dosiahnuť maximálnu poslušnosť je reálny – vyžaduje si len čas, trpezlivosť a dôsledný tréning. Nasledujúce riadky vám prezradia, ako na to.