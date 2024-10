Trend chovu sliepok zasahuje aj mestá. Ľudia hľadajú riešenie na drahé vajcia

Na Slovensku sa rozmáha nový trend, ktorý zasahuje aj mestské oblasti – stále viac ľudí si obstaráva vlastné sliepky. Kedysi boli sliepky typické hlavne pre vidiek a staršie generácie, no dnes sa o ne začínajú zaujímať aj mladší obyvatelia miest. Hlavným dôvodom sú neustále stúpajúce ceny vajec, ktoré mnohých prinútili hľadať alternatívy.

Záujem o chov sliepok rastie aj v mestách

Rastúce náklady na vajcia spôsobili, že čoraz viac mestských obyvateľov, dokonca aj tých zo strednej triedy, začína premýšľať nad vlastným chovom sliepok. Podľa ich názoru sa počiatočná investícia do kúpy niekoľkých sliepok rýchlo vráti, pretože budú mať vajcia takmer bez ďalších výdavkov.

Na mestských záhradkách a dvoroch sa tak stále častejšie objavujú malé kurníky. Zástupcovia predajcov hydiny hlásia zvýšený záujem o sliepky, ktoré sa v súčasnosti dajú kúpiť za približne 6 euro, čo je porovnateľné s cenou dvoch balení vajec vo výpredaji.

Hoci momentálne sa ceny vajec mierne znížili, ľudia sa obávajú, že tento pokles je iba dočasný a ceny opäť vystrelia hore.

Aj v paneláku chcú mať vlastné vajcia

Napriek tomu, že chov sliepok v mestských bytovkách môže byť náročný, nájdu sa aj odvážlivci, ktorí to chcú skúsiť. Jedna pani, ktorá žije v paneláku, považuje vlastné sliepky za výhodnú voľbu v dnešných podmienkach. Už premýšľa nad tým, ako by sa tento nápad dal v praxi zrealizovať, aj keď vie, že to nebude jednoduché.

Mestský chov sliepok – výzvy a prekážky

Mať sliepky nie je len tak. Potrebujú priestor, kurník a kvalitné krmivo, ak majú byť produktívne. Nestačí im iba zvyšky z kuchyne; na udržanie dobrej znášky potrebujú vyváženú a výživnú stravu.

Otázne zostáva, či sa tento trend mestského chovu sliepok udomácni aj v panelákových komplexoch alebo zostane záležitosťou predovšetkým rodinných domov s vlastnými záhradkami.