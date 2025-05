Trávnik bude zelenší a odolnejší. Záhradkári by sa v máji mali vyhnúť tejto bežnej chybe

Máj je jedným z najkrajších období v roku. V záhradách to bzučí životom, kvety sa rozvíjajú do najrozmanitejších farieb a váš trávnik začína intenzívne rásť. Mnohí záhradkári to však vnímajú ako jasný signál vytiahnuť kosačku zo stodoly a okamžite vyraziť na boj proti „zarastenému“ trávniku. Lenže práve táto dobre mienená starostlivosť môže byť pre vašu zeleň v skutočnosti veľkou chybou.