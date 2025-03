Trávnik bude sýtozelený a bez machu, ak práve teraz splníte kľúčovú úlohu číslo 1

Jar už pomaly klope na dvere, no počasie vonku je stále chladné a nevľúdne. Práve v tomto prechodnom období je mimoriadne dôležité venovať pozornosť svojmu trávniku. Ak chcete, aby sa čoskoro zazelenal, mali by ste si všímať najväčšieho protivníka, ktorý sa mu dokáže v zime „postarať“ o nepríjemné prekvapenie – mach. Ten sa v chladných podmienkach cíti ako doma a vie trávnik oslabiť alebo dokonca na niektorých miestach úplne potlačiť. Čo môžete urobiť, aby ste svoj trávnik ochránili, a to najmä vtedy, keď je vonku stále nízka teplota a hrozia mrazy?