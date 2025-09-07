Trávnik aj stromy si v októbri žiadajú dôkladnú starostlivosť. Ako im ju dopriať a uľahčiť si prácu?

Október je mesiac, kedy sa záhrada postupne pripravuje na zimný odpočinok. Pre každého záhradkára je to obdobie, kedy je potrebné uzavrieť celoročnú snahu a zabezpečiť, aby bol trávnik, stromy aj kroviny pripravené na mrazy. Správna údržba v tomto období rozhoduje o tom, v akom stave privítate jar. Poďme sa pozrieť na to, aké práce vás čakajú a akých pomocníkov sa oplatí mať poruke.
Posledná starostlivosť o trávnik pred zimou
Trávnik je vizitkou každej záhrady, preto sa mu v októbri oplatí venovať zvýšenú pozornosť. Pred prvými mrazmi by mal prebehnúť posledný kosenie. Odporúčaná výška trávy po kosení je približne tri až štyri centimetre – vyšší porast by mohol počas zimy začať zahnívať, príliš nízky zase riskuje vymrznutie.
Veľmi prospešná je aj vertikutácia, čiže povrchové prevzdušnenie trávnika. Týmto krokom sa odstránia zvyšky machu a starých odumretých častí, čím sa podporí rast zdravých výhonkov na jar. Po vertikutácii je vhodné dosiať prázdne miesta a použiť jesenné hnojivo s obsahom draslíka, ktoré posilní korene a zvýši odolnosť trávy voči mrazu.
Tip: Ak máte väčšiu plochu, určite oceníte spoľahlivú kosačku alebo vertikutátor s väčším záberom. Moderné stroje vám ušetria čas aj námahu.
Ovocné stromy a ich jesenný rez
Po ukončení zberu úrody prichádza čas na ošetrenie stromov. Najdôležitejšie je odstrániť suché, poškodené alebo choré konáre. Taktiež je vhodné preriediť konáre, ktoré sa navzájom križujú, pretože zhoršujú prístup svetla a vzduchu do koruny stromu.
Staršie stromy možno pripraviť aj na hlbší zimný rez, ktorý sa však odporúča vykonať až na prelome zimy a jari. Na základné ošetrenie úplne postačí akumulátorová prerezávačka – buď ručná, alebo teleskopická, ak potrebujete dosiahnuť do vyšších častí stromov.
Výhoda moderných akumulátorových systémov je, že jednou batériou dokážete napájať viacero strojov – od nožníc na živý plot až po reťazové píly. Aj keď sú batérie finančne náročnejšie, v praxi sa ich využitie oplatí.
Využitie štiepkovača – odpad premeníte na užitočný materiál
Jesenné prerezávanie prináša množstvo konárov a tenšieho dreva. Namiesto toho, aby ste ich pálili alebo odvážali, môžete ich spracovať pomocou štiepkovača. Tento praktický stroj rozdrví drevnú hmotu na štiepku, ktorá má široké využitie.
Štiepka sa hodí na mulčovanie záhonov, podsyp okolo stromov alebo ako prísada do kompostu. Vytvorená vrstva mulču navyše chráni pôdu pred vysúšaním, zlepšuje jej schopnosť zadržiavať vodu a účinne brzdí rast buriny. Ak je drevná štiepka dobre presušená, môže poslúžiť aj ako palivo do špeciálnych kotlov.
Pre menšie záhrady postačia elektrické štiepkovače s príkonom okolo 2 000 – 2 500 W. Môžete si vybrať medzi dvoma systémami – nožovým a valcovým. Valcový mechanizmus je tichší a vetvy si dokáže do stroja sám vtiahnuť, čo výrazne zvyšuje komfort práce. Nožové varianty sú zase vhodnejšie na spracovanie mäkkého, čerstvého dreva.
Ak máte väčší pozemok s množstvom stromov, určite oceníte benzínový štiepkovač, ktorý si poradí aj s konármi hrubými šesť až sedem centimetrov. Navyše nie ste obmedzení prívodom elektriny, takže ho môžete používať kdekoľvek na záhrade.
Záver: Októbrová záhrada si žiada systematickú prípravu
Október nie je len o spadanom lístí. Je to mesiac, kedy poslednýkrát kosíme trávnik, prevzdušňujeme ho, hnojíme a zároveň sa staráme o ovocné stromy. Práve teraz sa rozhoduje o tom, ako bude vaša záhrada vyzerať na jar. Správne použité náradie a stroje – od kosačky, cez akumulátorové prerezávačky až po štiepkovač – vám prácu výrazne uľahčia a výsledok bude stáť za to.
Kto si dá námahu s prípravou v októbri, ten si na jar užije zdravší trávnik, silnejšie stromy a úrodnejšiu pôdu.