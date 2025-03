Trápi vás slabá a nestabilná Wi-Fi? Tieto dva bežné domáce spotrebiče môžu byť nečakanou príčinou

V dnešnej dobe je nepretržité internetové pripojenie jedným zo základných predpokladov bezproblémového fungovania domácností i pracovísk. Či už potrebujete internet na vybavovanie e-mailov, vyhľadávanie informácií alebo pre zábavu, výpadok Wi-Fi dokáže človeka poriadne zaskočiť. Väčšina ľudí v takom prípade okamžite obviní poskytovateľa internetu alebo hľadá chybu v samotnom smerovači (routeri). Mnohým však vôbec nenapadne, že za nestabilným či slabým signálom môžu stáť spotrebiče, ktoré si bežne ani len nespájame s internetom. A práve o tom hovorí aj text od Radka Tesára, ktorý prináša zaujímavý pohľad na dve najčastejšie „rušivé“ zariadenia v našich domácnostiach.

Nepriateľ menom mikrovlnná rúra

Možno vás to prekvapí, no mikrovlnné rúry môžu zásadným spôsobom ovplyvniť kvalitu vášho Wi-Fi signálu. To, že mikrovlnka a Wi-Fi „nespolupracujú“, nie je žiadna náhoda – obe technológie fungujú na podobných frekvenciách.

Mikrovlnná rúra využíva frekvenciu 2,450 GHz

využíva frekvenciu Wi-Fi siete v štandarde 2,4 GHz pracujú zhruba v rozmedzí 2,412 až 2,472 GHz

Stačí, ak máte router v tesnej blízkosti mikrovlnky a zapnete ju. Niektoré merania dokazujú, že rýchlosť internetu môže v tej chvíli klesnúť až o 85 %, čo v praxi znamená dramatické spomalenie sťahovania či načítavania stránok. V ešte horšom prípade sa pripojenie môže úplne prerušiť. Samotné mikrovlnky sú síce vyrobené tak, aby z nich žiadne elektromagnetické vlnenie neunikalo, avšak dokonalé tienenie nemusí vždy zaručiť, že sa signál Wi-Fi nedostane do konfliktu s „mikrovlnným“ žiarením. Najmä vtedy, ak sa obe zariadenia nachádzajú vedľa seba na malej ploche.

Ako to napraviť?

Ak máte router v kuchyni a mikrovlnka stojí hneď vedľa neho, postačí ich umiestniť ďalej od seba. Vyberte pre router otvorený priestor, ideálne v takej výške, aby signál neblokovali žiadne prekážky. V opačnom prípade si môžete zbytočne vyrobiť opakované výpadky v čase, keď napríklad ohrievate obed.

Moderná chladnička ako ďalší rušivý prvok

Druhým spotrebičom, ktorý môže prekvapiť svojím „vplyvom“ na kvalitu internetu, je chladnička – najmä tie novšie modely, ktoré disponujú pokročilejšími technológiami a niekedy dokonca aj vlastnými displejmi. Problém tu spočíva v tom, že veľké kovové plochy (teda dvierka či bočná stena chladničky) môžu odraziť alebo blokovať rádiové vlny.

Router položený priamo na chladničke alebo v jej bezprostrednej blízkosti bude vysielať signál, ktorý narazí na kovové časti a takto môže výrazne oslabiť či rozptýliť vlny Wi-Fi.

alebo v jej bezprostrednej blízkosti bude vysielať signál, ktorý narazí na kovové časti a takto môže výrazne oslabiť či rozptýliť vlny Wi-Fi. Výsledkom je nestabilný signál alebo slabé pokrytie v niektorých častiach domácnosti.

Ako to vyriešiť?

Rovnako ako pri mikrovlnke, aj tu odporúčame umiestniť router ďalej od chladničky. Pokiaľ to nie je možné, skúste ho zdvihnúť aspoň o niekoľko desiatok centimetrov nad jej výšku, prípadne ho položiť na poličku, odkiaľ bude signál šíriť voľnejšie. Ak ste nútení mať router v kuchyni alebo v jej tesnej blízkosti, môže vám pomôcť aj zosilňovač signálu (tzv. repeater). Ten sa postará o lepšie pokrytie zvyšku bytu alebo domu.

Čo ďalšie ešte negatívne ovplyvňuje Wi-Fi?

Hoci sa v článku od Radka Tesára primárne spomínajú dve konkrétne zariadenia, v domácnosti či kancelárii existuje mnoho ďalších prvkov, ktoré môžu narúšať signál alebo spomaľovať internet:

Veľké zrkadlá – Sklenené plochy s kovovým povlakom môžu odrážať či blokovať Wi-Fi. Hrubé betónové a tehlové steny – Čím hrubšie steny, tým viac energie sa stratí pri prenose signálu. Pračky a sušičky – Tieto spotrebiče pri práci vytvárajú určité elektromagnetické rušenie, hoci nejde o tak častý prípad ako pri mikrovlnkách. Detské pestúnky (chůvičky) a Bluetooth zariadenia – Sú schopné vysielať na rovnakom alebo podobnom pásme, čo môže narušiť stabilitu a rýchlosť Wi-Fi. Kovový nábytok či radiátory – Kov funguje ako štít, ktorý dokáže Wi-Fi signál blokovať alebo ho nežiaduco odkloniť. Akváriá – Voda dokáže pohlcovať rádiové vlny, preto ak je medzi routerom a počítačom či telefónom väčšie akvárium, prenos signálu môže slabnúť.

Jednoduché riešenia pre väčšiu stabilitu

Ak sa vám už viackrát stalo, že ste zaznamenali výpadky internetu bez zjavných príčin, môže vám pomôcť niekoľko praktických tipov:

Zmeňte polohu routera

Umiestnite ho do centrálnej časti bytu alebo domu, aby signál dosiahol do všetkých miestností.

Nepokladajte ho na zem ani do uzavretých skríň. Vyššia poloha zvyčajne znamená lepšie šírenie signálu.

Oddiaľte router od rušivých spotrebičov

Nenechávajte ho tesne pri mikrovlnke, chladničke alebo iných veľkých kovových predmetoch.

Skúste experimentovať s rôznymi miestami, aby ste zistili, kde je pokrytie najlepšie.

Využite pokročilé funkcie

Niektoré smerovače umožňujú zmeniť kanál, na ktorom Wi-Fi vysiela, aby ste sa vyhli preťaženej frekvencii.

Zvážte router podporujúci frekvenciu 5 GHz, ktorá môže byť menej rušená okolitými zariadeniami, no má kratší dosah.

Požiadajte o pomoc odborníkov

Ak vám žiadny „domáci“ trik nepomáha, kontaktujte svojho poskytovateľa internetu. Môže ísť aj o problém s konfiguráciou pripojenia alebo zastaraný router, ktorý potrebuje výmenu.

Zhrnutie na záver

Mikrovlnná rúra aj chladnička môžu vo veľkej miere narúšať signál Wi-Fi.

aj môžu vo veľkej miere narúšať signál Wi-Fi. Tieto spotrebiče fungujú na podobných frekvenciách (v prípade mikrovlnky) alebo majú veľké kovové plochy (v prípade chladničky).

Medzi ďalšie možné zdroje rušenia patria zrkadlá, Bluetooth zariadenia, silné steny, kovové skrine či dokonca akváriá.

Pre stabilnejší internet je dôležité vybrať vhodné miesto pre router, vyhnúť sa prekážkam a využívať moderné riešenia, ako je 5 GHz Wi-Fi či zosilňovače signálu.

Ak teda trpíte výpadkami pripojenia, najskôr skontrolujte, kam ste router umiestnili a čo stojí v jeho bezprostrednej blízkosti. Vyhnete sa tak nepríjemnostiam, ktoré vám môžu skomplikovať nielen pracovný deň, ale aj chvíle domácej pohody a zábavy. Skúste tieto tipy aplikovať do praxe a sami zistíte, že mnoho problémov s internetom sa dá vyriešiť jednoduchými úpravami v rámci domácnosti.