Tradičné zemiakové placky z Vysočiny. Poctivý recept, ktorý si obľúbite na prvé sústo

Zemiakové placky patria medzi klasické jedlá, ktoré nikdy neomrzia. Ich vôňa sa spája s jeseňou, so sladkastou arómou pečených jabĺk a s teplom praskajúceho dreva v kachliach. Každý región má svoju verziu – niekde sa do cesta pridáva kúsok klobásy, inde trochu kyslej kapusty či štipka rasce. Na Vysočine majú svoj overený spôsob prípravy, ktorý sa medzi miestnymi považuje za poctivú klasiku a súčasť tamojšej kuchárskej tradície.
Jedlo, ktoré nikdy nesklame
Zemiakové placky majú svoje pevné miesto v slovenskej aj českej kuchyni už celé generácie. Typická je pre ne vôňa cesnaku, majoránky a čerstvo nastrúhaných zemiakov, ako aj chrumkavý povrch, ktorý vzniká pri smažení na masti.
Aj keď sa recepty v rôznych regiónoch líšia, základ zostáva rovnaký: kvalitné zemiaky, cesnak, majoránka, vajcia, múka a trochu korenia.
Na Vysočine sa často do cesta pridáva aj na kocky nakrájané údené mäso, ktoré plackám dodá výraznejšiu chuť a nezameniteľnú vôňu. Niektorí kuchári ich zjemňujú lyžicou kyslej smotany alebo dochutia troškou škvarkov – každá rodina má svoj „vylepšený“ variant, ktorý sa dedí z generácie na generáciu.
Overený recept na zemiakové placky z Vysočiny
Ingrediencie:
- 1 kg zemiakov
- 2 vajcia
- 3 strúčiky cesnaku
- 3 lyžice polohrubej múky
- 1 menšia cibuľa
- približne 100 g údeného mäsa
- 1 lyžička majoránky
- 1 lyžička soli
- mleté čierne korenie podľa chuti
- bravčová masť alebo olej na smaženie
Tip: Používajte škrobovité zemiaky – práve tie dodajú cestu správnu konzistenciu a zabezpečia, že sa placky počas smaženia nerozpadnú.
Postup
- Zemiaky ošúpte a nastrúhajte najemno. Nechajte ich pár minút odstáť, aby pustili prebytočnú vodu, a tú potom zlejte.
- Do zmesi pridajte vajcia, pretlačený cesnak, nadrobno nakrájanú cibuľu a múku.
- Pridajte nakrájané údené mäso, osoľte, okoreňte a pridajte majoránku. Všetko dôkladne premiešajte, aby vzniklo husté, no stále vláčne cesto.
- Na panvici rozohrejte masť alebo olej a pomocou lyžice vytvárajte menšie placky.
- Smažte ich z oboch strán dozlatista, kým okraje nezačnú chrumkať.
- Hotové placky položte na papierovú utierku, aby ste odstránili prebytočný tuk.
Podávajte ich čerstvé a ešte teplé, ideálne s pohárom studeného piva, kyslého mlieka alebo kefíru.
Prečo práve Vysočina?
Recept na zemiakové placky z Vysočiny nevznikol ako jediný „tajný originál“, ale ako výsledok dlhej kulinárskej tradície tejto oblasti, kde sa vždy varilo z jednoduchých, ale poctivých surovín z vlastného dvora.
Zemiaky, cesnak, údené mäso a bravčová masť – to sú základné ingrediencie, ktoré sa v domácnostiach tejto časti Česka používajú už celé desaťročia.
Vysočina je známa výborným údeným mäsom a kvalitnými surovinami, a práve preto sa tento variant zemiakových placiek rozšíril aj mimo regiónu. Je chutný, sýty, jednoduchý a vďaka vôni cesnaku a majoránky má svoj nezameniteľný charakter.
Zemiakové placky z Vysočiny nie sú žiadny „tajný poklad“, ale tradičný regionálny recept, ktorý si získal popularitu pre svoju jednoduchosť, vôňu a poctivú chuť. Ak milujete chrumkavé jedlá, ktoré zasýtia a potešia, tento recept sa rýchlo stane stálicou vo vašej kuchyni.