Tradičné zabíjačky ustupujú. Domáce chovy miznú a mäso sa kupuje najmä v obchodoch

Atmosféra klasickej zimnej zabíjačky – praskanie mrazu pod nohami, para valiaca sa z kotlov a spoločná práca celej rodiny – bola po dlhé desaťročia symbolom českého aj slovenského vidieka. Dnes však tento obraz čoraz viac patrí minulosti.
Domáce zabíjačky ustupujú modernému spôsobu života, keď väčšina ľudí nakupuje mäso hotové, naporciované a hygienicky spracované priamo v obchodoch. Záujem o domáci chov aj ručné spracovanie mäsa dlhodobo klesá, čo potvrdzujú poľnohospodári aj mäsiari.
Menej chovov = menej zabíjačiek
Pokles domácich zabíjačiek úzko súvisí s tým, že v Česku aj na Slovensku dlhodobo ubúda drobných chovateľov ošípaných. Moderné bývanie, prísnejšie hygienické a veterinárne pravidlá, menšie gazdovstvá a náklady na chov spôsobili, že stále viac ľudí sa spolieha na mäso z obchodov či od lokálnych mäsiarov.
Trend úbytku domácich chovov je dlhodobo známy a opakovane ho opisujú poľnohospodárske organizácie aj samotní farmári. To prirodzene znamená, že zabíjačiek je menej – nie preto, že by ľudia stratili záujem o tradičné jedlá, ale preto, že už jednoducho nemajú vlastné prasa.
Polovice prasaťa sa kedysi kupovali bežne. Dnes prevláda balíčkové mäso
Ešte pred niekoľkými rokmi bolo celkom bežné, že rodiny kupovali od menších farmárov polovicu prasaťa a zvyšok spracovali doma. Táto prax však viditeľne slabne.
Farmári sa zhodujú, že zákazníci dnes uprednostňujú už naporciované mäso – často vyskladané do tzv. zabíjačkových balíčkov. Ide o kombináciu najžiadanejších častí: stehna, krkovičky, kotliet, bôčika či hotových výrobkov ako jaternice a jelitá.
Dôvod je jednoduchý: úspora času. Porciovanie alebo dlhé varenie si vyžaduje skúsenosti, vybavenie aj energiu, ktorú moderné domácnosti často nemajú.
Supermarkety a nízke ceny menia správanie spotrebiteľov
Mäsiari upozorňujú aj na ďalší faktor – konkurenčné ceny obchodných reťazcov. Veľkochovy dokážu ponúknuť mäso za sumu, ktorú malý chovateľ jednoducho nemôže dorovnať.
Pre mnohých ľudí je preto praktickejšie kúpiť mäso v akcii, ako investovať do chovu alebo do organizovania domácej zabíjačky, ktorá si vyžaduje viac peňazí aj času než kedysi.
Zmenila sa aj predstava o odmeňovaní práce mäsiara. Kým v minulosti bola fľaša domácej slivovice vítanou pozornosťou, dnes ide o profesionálnu službu s bežnou cenou.
Hotové produkty sú dnes hitom
Najžiadanejšie sú jednoduché a rýchlo použiteľné výrobky, pri ktorých sa ľudia nemusia zdržiavať varením ani porciovaním.
Populárne sú najmä:
- varené kolená
- hotové jaternice a jelitá
- údené výrobky pripravené na pečenie či konzumáciu
Mäsiari hovoria, že zákazníci oceňujú najmä to, že všetko je pripravené „bez práce a neporiadku“.
Tradičné prvky prežívajú najmä vo forme ukážok a podujatí
Hoci domáce zabíjačky ubúdajú, samotná tradícia ešte celkom nezanikla.
Mnohé farmy či reštaurácie organizujú zabíjačkové hostiny, kde sa ľudia môžu pozrieť na ukážky spracovania mäsa, dozvedieť sa, ktorá časť prasaťa je na aké jedlo a vyskúšať si tradičné pokrmy.
Tieto akcie slúžia najmä na pripomínanie remesla a kultúrneho dedičstva. Záujem verejnosti o takýto zážitok je stále veľký – aj keď väčšina návštevníkov si zabíjačku domov neodnesie.
Tradícia môže prežiť, ak sa bude ďalej odovzdávať
Hoci sa spôsob života na vidieku mení, tradície nemusia zmiznúť úplne. Ak ich rodiny budú ukazovať deťom a zapájať ich do prípravy tradičných jedál, môžu prežiť aj v modernej podobe.
Domáca zabíjačka nebude pravdepodobne nikdy takou bežnou udalosťou ako kedysi, no jej kultúrna hodnota pretrváva. A práve záujem o miestnu gastronómiu či remeselné produkty môže udržať túto tradíciu aspoň v určitej podobe.