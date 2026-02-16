Tradičné trhance s makom. Jednoduché zemiakové jedlo, ktoré prešlo generáciami

Zemiakové trhance s makom patria medzi skromné, no obľúbené zemiakové jedlá, ktoré sa v minulosti pripravovali v domácnostiach v Čechách, na Morave a v rôznych regiónoch Slovenska v mierne odlišných podobách. Základ receptu bol vždy rovnaký – zemiaky, múka, trocha tuku a mak. Ich popularita vychádzala najmä z dostupnosti surovín a nenáročnej prípravy, čo z nich robilo ideálnu voľbu pre všedné dni.

Kým dnes si zemiakové trhance spájame najmä s tradíciou a nostalgiou, kedysi išlo o bežné, každodenné jedlo. Rodiny ich pripravovali vtedy, keď potrebovali zasýtiť veľkú domácnosť z jednoduchých surovín, ktoré mali stále po ruke. Aj preto sa tento recept udržal až dodnes.

Prečo boli zemiakové trhance tak rozšírené?

Obľuba zemiakových trhancov vychádzala z niekoľkých praktických dôvodov:

  • Zemiaky a múka boli dostupné po celý rok.
  • Mak patril k tradičným plodinám v strednej Európe, takže nechýbal ani v chudobnejších domácnostiach.
  • Jedlo je mimoriadne sýte, a preto sa výborne hodilo pre veľké rodiny.
  • Príprava je rýchla a nenáročná.

Aj dnes platí, že ide o jedlo s čistou, jednoduchou chuťou, ktoré oslovuje všetky generácie. Mäkké zemiakové cesto, sladký mak a rozohriate maslo tvoria kombináciu, ktorá funguje bez ohľadu na dobu.

Recept na zemiakové trhance s makom

Suroviny

  • 1 kg múčnatých zemiakov
  • 200–250 g hrubej múky
  • 80–100 g mletého maku
  • 3–4 lyžice cukru
  • 80–100 g masla

Postup prípravy

  1. Zemiaky ošúpte, nakrájajte na kúsky a uvarte v osolenej vode domäkka.
  2. Zlejte takmer všetku vodu, no na dne nechajte malé množstvo.
  3. Do horúcich zemiakov nasypte múku, hrniec priklopte a nechajte pár minút odstáť, aby sa múka sparila.
  4. Zmes premiešajte, kým nevznikne husté, ale vláčne cesto.
  5. Pomocou lyžice z cesta odtrhávajte menšie kúsky – práve tento krok dáva jedlu názov trhance.
  6. Hotové kúsky cesta posypte makom zmiešaným s cukrom.
  7. Nakoniec ich prelejte roztopeným maslom a podávajte ešte teplé.

Prečo trhance chutia deťom aj dospelým

Trhance majú prirodzene jemnú chuť, ktorá je príťažlivá aj pre deti. Neobsahujú žiadne výrazné koreniny ani komplikované prísady. Sladká maková posýpka a maslo dodávajú jedlu jednoduchý, no veľmi príjemný charakter.

Navyše ide o jedlo, ktoré:

  • zasýti, no nie je príliš ťažké
  • má mäkkú, ľahko stráviteľnú štruktúru
  • dá sa rýchlo pripraviť aj vo väčšom množstve

V moderných domácnostiach sa niekedy mak sparí teplým mliekom alebo maslom, aby lepšie voňal a nebol suchý. Ide o bežnú úpravu, ktorá však nepatrí k pôvodným historickým verziám receptu.

Čo o zemiakových trhancoch naozaj vieme

  • Ich pôvod siaha do tradičnej vidieckej kuchyne strednej Európy.
  • Varili sa najmä v oblastiach, kde boli zemiaky jednou z hlavných plodín.
  • Mak bol bežnou súčasťou sladkých jedál a bol cenovo dostupný.
  • Recept je založený na jednoduchosti a je historicky pravdivý.

Nie je však možné presne určiť, v ktorých domácnostiach alebo regiónoch sa pripravovali najčastejšie, pretože jedlo existovalo v rôznych podobách a pomenovaniach.

Zemiakové trhance s makom sú dôkazom toho, že aj jednoduché recepty môžu prežiť stovky rokov. Ich sila spočíva v dostupnosti surovín, rýchlej príprave a chuti, ktorá je zrozumiteľná a príjemná pre každého. Aj keď dnes existuje množstvo moderných jedál, trhance si svoje miesto držia právom – pripomínajú tradície, vôňu domácej kuchyne a časy, keď jedlo vznikalo z toho, čo bolo po ruke.

