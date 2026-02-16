Tradičné trhance s makom. Jednoduché zemiakové jedlo, ktoré prešlo generáciami

Zemiakové trhance s makom patria medzi skromné, no obľúbené zemiakové jedlá, ktoré sa v minulosti pripravovali v domácnostiach v Čechách, na Morave a v rôznych regiónoch Slovenska v mierne odlišných podobách. Základ receptu bol vždy rovnaký – zemiaky, múka, trocha tuku a mak. Ich popularita vychádzala najmä z dostupnosti surovín a nenáročnej prípravy, čo z nich robilo ideálnu voľbu pre všedné dni.
Kým dnes si zemiakové trhance spájame najmä s tradíciou a nostalgiou, kedysi išlo o bežné, každodenné jedlo. Rodiny ich pripravovali vtedy, keď potrebovali zasýtiť veľkú domácnosť z jednoduchých surovín, ktoré mali stále po ruke. Aj preto sa tento recept udržal až dodnes.
Video recept na zemiakové trhance s makom
Ak si chcete pozrieť postup prípravy v praxi, vo videu od Toprecepty.cz nájdete tradičný spôsob prípravy škubánok (zemiakových trhancov):
Prečo boli zemiakové trhance tak rozšírené?
Obľuba zemiakových trhancov vychádzala z niekoľkých praktických dôvodov:
- Zemiaky a múka boli dostupné po celý rok.
- Mak patril k tradičným plodinám v strednej Európe, takže nechýbal ani v chudobnejších domácnostiach.
- Jedlo je mimoriadne sýte, a preto sa výborne hodilo pre veľké rodiny.
- Príprava je rýchla a nenáročná.
Aj dnes platí, že ide o jedlo s čistou, jednoduchou chuťou, ktoré oslovuje všetky generácie. Mäkké zemiakové cesto, sladký mak a rozohriate maslo tvoria kombináciu, ktorá funguje bez ohľadu na dobu.
Recept na zemiakové trhance s makom
Suroviny
- 1 kg múčnatých zemiakov
- 200–250 g hrubej múky
- 80–100 g mletého maku
- 3–4 lyžice cukru
- 80–100 g masla
Postup prípravy
- Zemiaky ošúpte, nakrájajte na kúsky a uvarte v osolenej vode domäkka.
- Zlejte takmer všetku vodu, no na dne nechajte malé množstvo.
- Do horúcich zemiakov nasypte múku, hrniec priklopte a nechajte pár minút odstáť, aby sa múka sparila.
- Zmes premiešajte, kým nevznikne husté, ale vláčne cesto.
- Pomocou lyžice z cesta odtrhávajte menšie kúsky – práve tento krok dáva jedlu názov trhance.
- Hotové kúsky cesta posypte makom zmiešaným s cukrom.
- Nakoniec ich prelejte roztopeným maslom a podávajte ešte teplé.
Prečo trhance chutia deťom aj dospelým
Trhance majú prirodzene jemnú chuť, ktorá je príťažlivá aj pre deti. Neobsahujú žiadne výrazné koreniny ani komplikované prísady. Sladká maková posýpka a maslo dodávajú jedlu jednoduchý, no veľmi príjemný charakter.
Navyše ide o jedlo, ktoré:
- zasýti, no nie je príliš ťažké
- má mäkkú, ľahko stráviteľnú štruktúru
- dá sa rýchlo pripraviť aj vo väčšom množstve
V moderných domácnostiach sa niekedy mak sparí teplým mliekom alebo maslom, aby lepšie voňal a nebol suchý. Ide o bežnú úpravu, ktorá však nepatrí k pôvodným historickým verziám receptu.
Čo o zemiakových trhancoch naozaj vieme
- Ich pôvod siaha do tradičnej vidieckej kuchyne strednej Európy.
- Varili sa najmä v oblastiach, kde boli zemiaky jednou z hlavných plodín.
- Mak bol bežnou súčasťou sladkých jedál a bol cenovo dostupný.
- Recept je založený na jednoduchosti a je historicky pravdivý.
Nie je však možné presne určiť, v ktorých domácnostiach alebo regiónoch sa pripravovali najčastejšie, pretože jedlo existovalo v rôznych podobách a pomenovaniach.
Zemiakové trhance s makom sú dôkazom toho, že aj jednoduché recepty môžu prežiť stovky rokov. Ich sila spočíva v dostupnosti surovín, rýchlej príprave a chuti, ktorá je zrozumiteľná a príjemná pre každého. Aj keď dnes existuje množstvo moderných jedál, trhance si svoje miesto držia právom – pripomínajú tradície, vôňu domácej kuchyne a časy, keď jedlo vznikalo z toho, čo bolo po ruke.