Toto vás nadchne: Staré čínske učenie a trik s vankúšmi. Spánok ako liek na telo aj dušu!

Vankúše používame všetci, no len málokto vie, že s ich pomocou sa dá nielen lepšie spať, ale aj uľaviť od bolesti chrbta či kĺbov.
Starý čínsky liečiteľ a majster vnútorného učenia wu-šu Mu Jučun prezrádza, ako správne podoprieť telo počas spánku, aby sa regenerovalo a ráno ste sa zobúdzali oddýchnutí.
Spánok ako terapia podľa čínskeho majstra
Zamysleli ste sa niekedy, prečo sa aj po ôsmich hodinách spánku cítite dolámaní? Často to nie je nedostatkom spánku, ale nesprávnou polohou tela.
Mu Jučun, ktorý od roku 1995 pôsobí na Ukrajine a založil tam Asociáciu tradícií a kultúry Číny Zhen Gongfu, vo svojich lekciách učí, že spánok môže byť formou liečby – ak poznáme niekoľko jednoduchých trikov s vankúšmi.
Video s jeho ukážkou si môžete pozrieť tu:
Staré učenie o „piatich bambusových manželkách“
Podľa čínskeho majstra existuje staré učenie, ktoré hovorí o použití až piatich vankúšov – v origináli známe ako „Päť bambusových manželiek čínskeho cisára“.
V skutočnosti nejde o nič iné než o sústavu opôr pre telo, ktoré mu počas spánku pomáhajú udržať prirodzené zakrivenie chrbtice a uvoľniť svaly.
Ako správne spať na boku
Spánok na boku môže byť problematický – kolená sa dotýkajú, chrbtica sa prehýba a ruka, na ktorej ležíte, často tuhne.
Mu Jučun odporúča vložiť vankúš medzi kolená, čím sa chrbtica vyrovná do prirodzenej roviny, ale zároveň zostane zachované jemné prehnutie v bedrovej oblasti.
Aby ste odbremenili ramená, podložte spodnú pažu ďalším vankúšom a tretí si pritiahnite k telu, aby podopieral horné rameno.
V praxi to vyzerá, akoby ste spali v objatí s vankúšom – podobne, ako to robia tehotné ženy s dlhým tvarovaným vankúšom.
Na boku je vhodné vyrovnať chrbticu vankúšom medzi kolenami.
Ako na pohodlný spánok na chrbte
Ak spíte na chrbte, problém často nastáva v oblasti bedier. Nohy vystreté do roviny spôsobujú napätie v krížoch. Riešenie je jednoduché – položte mäkký vankúš pod kolená.
Chrbtica sa tak prirodzene uvoľní a tlak v spodnej časti chrbta zmizne
Pri spánku na chrbte použite vankúš pod kolenami – uvoľní sa celá bedrová oblasť.
Mu Jučun tiež upozorňuje na význam správnej opory krku a hlavy, ktorá udržuje dýchacie cesty voľné a bráni bolestiam šije.
Vo svojich prednáškach dokonca ukazuje, ako možno zaspať aj v sede bez toho, aby trpela chrbtica.
Tip na záver
Kvalitný spánok podporí aj nižšia teplota v miestnosti – v chladnejšom prostredí telo lepšie regeneruje a ráno sa cítite sviežejšie.
Staré čínske učenie tak pripomína, že skutočné uzdravenie prichádza vtedy, keď sa telo cíti bezpečne a v rovnováhe – aj počas spánku.