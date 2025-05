Toto vás na dovolenke môže nepríjemne prekvapiť. 5 európskych destinácií, ktoré radšej vynechajte

Plánujete letnú dovolenku v Európe? Možno nastal čas ešte raz sa zamyslieť nad cieľovou destináciou. Podľa britského denníka The Mirror existuje päť európskych miest, ktoré v roku 2025 čelia vážnym problémom. Hoci ide o turisticky veľmi atraktívne lokality, aktuálne podmienky tam nie sú ideálne – a pre mnohých môžu byť dokonca sklamaním.

Dôvody sa líšia – od preplnených ulíc, cez prísne regulácie až po nespokojnosť miestnych obyvateľov, ktorí čoraz hlasnejšie protestujú proti masovému turizmu. Zarážajúce pritom je, že niektoré z týchto miest sú medzi Slovákmi a Čechmi mimoriadne obľúbené.

1. Benátky: Mesto romantiky, ktoré bojuje o prežitie

Talianske Benátky sú považované za perlu medzi európskymi mestami. Ich jedinečná poloha na vode, gondoly, historická architektúra a atmosféra starých uličiek robia z tohto mesta snové miesto pre romantikov z celého sveta. No práve obrovská popularita je kameňom úrazu.

Počet turistov tu dosiahol extrémne hodnoty – mestské ulice bývajú preplnené, na hlavné atrakcie sa čaká v nekonečných radoch a ceny za jedlo či kávu vyrážajú dych. Na námestí svätého Marka zaplatíte za espresso viac ako za plnohodnotný obed inde v Taliansku. Navyše, Benátky opakovane čelia záplavám a ich infraštruktúra je čoraz viac opotrebovaná.

V snahe regulovať situáciu zaviedlo mesto už v roku 2024 vstupný poplatok vo výške 5 eur pre jednodňových návštevníkov. Ani to však nezabránilo nárastu nespokojnosti medzi obyvateľmi, ktorí tvrdia, že Benátky sa menia na „tematický park“ a nie sú už mestom pre bežný život.

2. Dubrovník: Chorvátsky klenot pod tlakom televíznej slávy

Dubrovník bol kedysi pokojným historickým mestom na pobreží Jadranu. Situácia sa však dramaticky zmenila po tom, čo sa objavil ako kulisa v celosvetovo úspešnom seriáli Hra o tróny. Odvtedy sa počet návštevníkov strojnásobil a atmosféra mesta sa úplne zmenila.

Kedysi tiché kamenné uličky sú dnes preplnené davom turistov so selfie tyčami, ktorí sa snažia zachytiť „slávne“ miesta z televíznych obrazoviek. Pre miestnych to znamená neustály ruch, stúpajúce ceny a tlak na infraštruktúru. Dubrovník už dávno nie je miestom na relax – dnes tu dominujú masy, ktoré mesto premieňajú na atrakciu.

3. Amsterdam: Mesto, ktoré už nie je mestom voľnosti

Holandský Amsterdam mal dlhé roky povesť liberálneho mesta, kde sa človek mohol slobodne zabávať. Marihuana, nočný život a známa štvrť červených lucerien pritiahli milióny turistov. No situácia sa dramaticky zmenila.

Mesto sa rozhodlo bojovať proti „turistickej anarchii“ a zaviedlo nové obmedzenia – zákaz fajčenia marihuany na verejnosti, obmedzenie predaja alkoholu a zvýšené bezpečnostné opatrenia. Cieľom je znížiť počet tzv. „party turistov“, ktorí do mesta prichádzajú len kvôli lacnej zábave a rušia život obyvateľom.

Pre rodiny s deťmi či seniorov tak Amsterdam už nie je príťažlivou destináciou. Ak hľadáte pokojné spoznávanie kultúry a umenia, radšej si zvoľte iné holandské mesto, napríklad Utrecht alebo Haarlem.

4. Santorini: Grécka rozprávka, ktorú ničí vlastný úspech

Grécky ostrov Santorini je ikonický – jeho typické biele domčeky s modrými kupolami, malebné uličky a dychberúce západy slnka priťahujú milovníkov krásy z celého sveta. No popularita má aj svoju daň.

V letnej sezóne je ostrov doslova preplnený. Pláže praskajú vo švíkoch, hotely sú plne obsadené mesiace dopredu a na najznámejšie výhľady si turisti vystávajú dlhé rady. Pre niekoho to môže byť splnený sen, pre iného však nočná mora.

Ak túžite po oddychu, zvážte menej známe, ale nemenej krásne grécke ostrovy ako Naxos, Paros či Milos, kde si dovolenkový pokoj užijete bez davov.

5. Barcelona: Mesto Gaudího, ktoré protestuje

Španielska metropola Barcelona je plná života, chutí a farieb – tapas bary, pláže, ikonická architektúra Antoniho Gaudího, moderné ulice i historické zákutia. Lenže pre turistov je tu čoraz ťažšie nájsť autentický zážitok.

Mesto je extrémne preťažené návštevníkmi a miestni obyvatelia už dlhšie dávajú najavo svoju frustráciu. V roku 2024 dokonca došlo k incidentom, keď demonštranti striekali na turistov vodné pištole na protest proti masovému turizmu. Podobné akcie sa objavili aj na Mallorce, Kanárskych ostrovoch či v iných častiach Španielska.

Úrady sa snažia situáciu riešiť cez rôzne obmedzenia – napríklad reguláciou krátkodobých prenájmov a zvyšovaním turistických poplatkov. Zatiaľ však bez výraznejšieho úspechu.

Záver: Cestujme zodpovedne

Cestovanie je nádherný spôsob, ako spoznávať svet, no nesmieme zabúdať na to, aký vplyv máme ako turisti na miesta, ktoré navštevujeme. Nadmerný turizmus dokáže zničiť to, čo robí destinácie výnimočnými – ich autentickú atmosféru, prírodné krásy aj kultúru.

Pred výberom dovolenky v roku 2025 sa preto oplatí porozmýšľať nielen nad tým, čo chceme my, ale aj nad tým, čo zvládne samotná destinácia. A možno práve menej známe miesta ponúknu zážitok, na ktorý nikdy nezabudnete.